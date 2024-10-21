Ливану предложили резолюционный метод, - Эльнар Байназаров

03:49 22.10.2024

Израиль убеждает Бейрут и Вашингтон обновить резолюцию Совбеза ООН 2006 года

США снова взялись за примирение Израиля и Ливана. В Бейрут 21 октября прибыл спецпредставитель американского президента Амос Хокстайн, чья главная задача - убедить руководство Ливана и "Хезболлы" согласиться на перемирие с Израилем. Между тем, по данным портала Axios, власти еврейского государства выдвинули ряд жестких требований. Так, они хотят и дальше контролировать приграничную зону Ливана и воздушное пространство республики. В Бейруте эти требования восприняли в штыки.



Администрация Джо Байдена решилась на последнюю попытку примирить Ливан и Израиль перед американскими президентскими выборами. В регион прибыл главный посланник президента Байдена на ливанском направлении - Амос Хокстайн. Это его первый визит в Бейрут с начала израильской наземной операции в южном Ливане. В последний раз дипломат посещал арабскую страну в середине августа, пытаясь убедить группировку "Хезболла" прекратить удары по Израилю.



21 октября Амос Хокстайн встретился с премьер-министром Наджибом Микати и спикером парламента Набихом Берри. Последний возглавляет шиитскую партию "Амаль", тесно связанную с "Хезболлой". Напрямую встречаться с представителями радикального движения американский посланник не может, поскольку США включили группировку в список террористических организаций.



На встрече с Набихом Берри Амос Хокстайн заявил, что путь к прекращению огня в Ливане - в выполнении резолюции Совбеза ООН 1701 (.pdf).



Она, напомним, в 2006 году положила конец второй ливано-израильской войне. Согласно этому документу, "Хезболла" должна была отвести свои силы за реку Литани (это примерно 30 км от границы). Однако этого так и не произошло.



И теперь Израиль, как пишет портал Axios, предложил США обновить резолюцию 1701. Израильтяне хотят проводить "активные принудительные действия", чтобы гарантировать, что "Хезболла" не восстановит свой военный потенциал в приграничных районах южного Ливана. Кроме того, ВВС Израиля должны иметь свободу действий в ливанском воздушном пространстве (эту свободу они де-факто уже имеют, что неоднократно было доказано во время пролетов сверхзвуковых израильских истребителей в небе Бейрута). Оба эти нововведения нарушают резолюцию 1701, где написано, что отвечать за отвод боевиков "Хезболлы" и за охрану приграничной зоны должны ливанская армия и миротворцы ООН.



Почему Биньямин Нетаньяху счел миротворцев в Ливане "живым щитом" "Хезболлы"

При этом, как уточняют источники Axios, Израиль не настаивает на полном выводе миротворцев. Хотя на прошлой неделе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и призвал Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) отойти от границы на 10 км, обеспечивать безопасность в южном Ливане израильтяне планируют сообща. "Если ливанская армия и ВСООНЛ будут делать больше, Армия обороны Израиля будет делать меньше, и наоборот",- уточнил один из собеседников портала.



Однако официальные лица США не очень верят в успех израильского плана.



Источник Axios среди американских чиновников отметил, что вряд ли Бейрут и международное сообщество примут условия, ущемляющие суверенитет Ливана.



Поэтому ожидается, что американский посланник пойдет более традиционным путем - предложит развернуть дополнительные силы ливанской армии на границе и расширить мандат миротворцев ООН.



Сам Амос Хокстайн никак не стал комментировать сообщения СМИ об израильских предложениях. Перед визитом в Бейрут он в интервью арабским СМИ назвал резолюцию 1701 "краеугольным камнем любого решения, которое гарантирует постоянное прекращение огня между Ливаном и Израилем". Но, впрочем, добавил, что для обеспечения выполнения резолюции необходимы "изменения и дополнения".



Тем временем спикер парламента Набих Берри заявил, что Бейрут "не примет любые изменения в резолюции, будь то добавление или сокращение пунктов".



Близкая к "Хезболле" газета "Аль-Ахбар" сообщила 20 октября, что Амос Хокстайн, возможно, попросит власти Ливана "объявить об одностороннем прекращении огня как способе урегулирования и открыть дверь для прекращения агрессии".



Тем временем перед самым визитом Амоса Хокстайна Израиль нанес удары по более чем 15 зданиям в ливанской столице (вероятно, чтобы сделать "Хезболлу" более сговорчивой). Удары стали частью усилий Израиля по уничтожению финансовой системы группировки. Так, в результате атаки было повреждено отделение фонда "Аль-Кард аль-Хасан", который с 1983 года предлагает беспроцентные ссуды для борьбы с бедностью в шиитской общине.



Перед взрывами Израиль разместил в соцсетях несколько предупреждений, призвав жителей юга Бейрута держаться на расстоянии не менее 500 м от обозначенных зданий. "Главная цель атаки - повлиять на уровень доверия между "Хезболлой" и большой частью шиитской общины, которая использует этот фонд в качестве важного элемента банковской системы",- сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в израильской разведке.



Эльнар Байназаров

Газета "Коммерсантъ" №194 от 22.10.2024, стр. 6