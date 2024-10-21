Глава кабмина Киргизии вновь приехал в Россию

04:03 22.10.2024

ГЛАВА КАБМИНА КИРГИЗИИ ПРИЕХАЛ В РОССИЮ



Официальный визит Акылбека Жапарова проходит 19–21 октября, он совпал с Днями культуры Киргизии в Москве и Санкт-Петербурге. 18–21 октября в двух крупнейших российских городах организованы мероприятия, посвященные киргизскому искусству различных жанров. Закрытие Дней культуры запланировано на 22 октября.



Накануне визита главы кабмина президент Киргизии Садыр Жапаров напомнил о тесных связях своей страны с Россией. В интервью информационному агентству "Кабар" он отметил, что двухсторонний российско-киргизский товарооборот превышает $4 млрд. Кроме того, в России находятся около миллиона мигрантов - выходцев из Киргизии.



Позднее глава страны уделил внимание и культурно-гуманитарным связям. В видеообращении по случаю Дней культуры Садыр Жапаров подчеркнул, что Киргизия уважительно относится к русскому языку и культуре, а народы двух стран всегда были открыты для взаимопонимания и сотрудничества.



Стратегическим партнером Россию называл и Акылбек Жапаров, выступая на двухстороннем экономическом форуме в начале октября. До этого в апреле он заявлял, что Бишкек не сможет прекратить экономическое и торговое сотрудничество с Россией.



В ходе визита должно пройти первое в истории совместное заседание правительств двух стран.