В Кузбассе работники шахты "Инская" объявили голодовку из-за невыплаты зарплат

07:39 22.10.2024

Елизавета Коновалова

Региональный СК уже возбудил уголовное дело

В Кемеровской области сотрудники шахты "Инская" отказались продолжать работу и объявили голодовку из-за того, что руководство уже несколько месяцев не выплачивает им зарплату. Видео со встречи гендиректора предприятия Дениса Немыкина с работниками, на которой обсуждалась эта ситуация, появилось в сети.



Выяснилось, что, кроме невыплаты зарплаты, сотрудников не устраивает также состояние оборудования. По их словам, он слишком устарело, и работать на нем просто опасно. В свою очередь, Немыкин оповестил шахтеров, что компания больше не в состоянии поддерживать жизнеобеспечение предприятия.



В настоящее время известно, что в ситуацию вмешался региональный СК. По факту нарушения трудовых прав работников следователями возбуждено уголовное дело. В ведомстве уточнили, что в период с июля по октябрь 2024 года руководство предприятия не выплатило зарплату в общей сложности 382 сотрудникам. При этом сумма задолженности организации перед своими работниками составила свыше 46 млн рублей.



Для установления всех обстоятельств произошедшего Следком намерен допросить сотрудников и руководство шахты, а также изъять необходимую для расследования документацию. В настоящее время правоохранители принимают меры для ликвидации задолженности по зарплате перед работниками.



При этом на прошедшем собрании руководство предприятия также пообещало в течение недели частично погасить долг перед своими сотрудниками. Однако ответить на вопрос, сколько удастся выплатить, они не смогли.



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что дешевого труда в России больше не будет. По его словам, заработная плата граждан растет.