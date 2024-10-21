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Саммит БРИКС покажет степень влияния России на ситуацию в мире, - НГ
08:13 22.10.2024

21.10.2024

Впервые с 2022 года в РФ приедет столь большое количество глав государств и правительств
Геннадий Петров

БРИКС, сам факт проведения подобного форума в РФ достаточно важен.
Россия принимает саммит БРИКС. Он пройдет в Казани с 22 по 24 октября. По составу участников это мероприятие – самое представительное из тех, что проходили в стране с 2022 года. Приглашение для участия в нем разослано в 38 стран. Вне зависимости от того, кто приедет на саммит и каковы будут его итоги, сам факт проведения подобного представительного форума в РФ достаточно важен. Это зримое свидетельство того, что на международной арене Кремль не изолирован и Россия, несмотря на санкции и разрыв связей со многими традиционными экономическими и политическими партнерами, в состоянии играть значительную роль в мировой политике.

В этом году Россия – страна – председательница БРИКС. Отсюда – место проведения саммита. Впервые БРИКС соберется в новом составе. Сейчас в организацию входят Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Из лидеров пятерки стран-основателей в Казани не будет только президента Бразилии Лулы да Силвы. По состоянию здоровья он примет участие в работе саммита по видеосвязи. Впрочем, и Владимир Путин в Бразилию, на саммит G-20, который состоится 18–19 ноября, не поедет. Бразилия ратифицировала Римский статут, а значит, признает юрисдикцию Международного уголовного суда, выписавшего ордер на арест российского лидера. Как пояснил Путин, "ну что же, я специально туда поеду, чтобы нарушать нормальную работу этого форума? Мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что, даже если исключить этот МУС, разговор будет только об этом". Неясно, будет ли обсуждаться в ходе встречи БРИКС идея российского президента заключить двустороннее межправительственное соглашение, ограничивающее юрисдикцию МУС. Впрочем, Путин уже однажды посетил страну, ратифицировавшую Римский статут, – это Монголия. Монгольский президент Ухнаагийн Хурэлсух принял приглашение приехать на саммит.

Долго было непонятно, приедет ли в Казань премьер-министр Индии Нарендра Моди. Только 18 октября индийский МИД сообщил, что он примет участие в работе саммита, чтобы "оценить прогресс инициатив, запущенный БРИКС". Он, как и председатель КНР Си Цзиньпин, проведет двусторонние переговоры с Путиным. Китайский лидер будет находиться в Казани все время проведения саммита.

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Президент РФ Владимир Путин и президент
ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид аль Нахайян
провели переговоры непосредственно
перед саммитом в Казани. Фото ReutersПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в повестку обсуждения не входит российско-украинский конфликт. Каждый участник мероприятия может затронуть эту тему по собственному желанию. Уже известно, что о ней будет говорить хозяин прошлогоднего саммита, президент ЮАР Сирил Рамафоса. По словам его официального представителя Винсента Магвеньи, лидер этой африканской страны на переговорах с Путиным намерен "затронуть целый комплекс вопросов, имеющих взаимный интерес, включая конфликт в Украине". Известно, что в прошлом году ряд африканских стран, в том числе ЮАР, подготовили план из 10 пунктов, направленных на урегулирование российско-украинского конфликта. Он был представлен как Путину, так и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Последний несколько дней назад дал понять, что мирные предложения африканских стран, а также Индии, Бразилии и Китая станут темой обсуждения в ходе ноябрьской встречи G20 в Рио-де-Жанейро.
В числе участников саммита в Казани будут президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси, президент Палестины Махмуд Аббас и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Соответственно без обсуждения войны на Ближнем Востоке дело не обойдется. Возможно, в связи с неопределенностью ситуации в регионе (перспектива прямого израильско-иранского военного конфликта остается реальной) в Казани не состоится подписание российско-иранского договора о всеобъемлющем партнерстве. Впрочем, посол Ирана в РФ Казем Джалали дал другое объяснение. "Посоветовавшись с российской стороной, мы пришли к выводу, что договор должен быть заключен президентами двух стран в ходе отдельного визита, так как подписание соглашения на полях международного форума, предполагающего участие многих сторон, затмит величие этой церемонии", – цитирует его иранское агентство IRNA.

В работе саммита будет много участников из числа стран бывшего СССР. Так, в Казань приедут президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Такаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. В Казани, кстати, будет присутствовать и представитель страны-посредника на недавних армяно-азербайджанских переговорах в Стамбуле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Из стран Персидского залива на высшем уровне на саммите будет представлена только одна, самая важная на сегодняшний день для России, – это Объединенные Арабские Эмираты. Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид аль Нахайян приехал в Москву еще 20 октября. В тот же день у него состоялись неформальные переговоры с Путиным. На следующий день прошли и формальные переговоры. Российский лидер поблагодарил президента ОАЭ за посреднические усилия в деле обмена украинских и российских пленных и отметил, что экономическое сотрудничество двух стран динамично развивается. За три года товарооборот вырос в три раза, но в последние семь месяцев наблюдается, по словам российского лидера, "некоторая коррекция в сторону снижения". Президент ОАЭ, в свою очередь, напомнил, что продолжается работа над заключением комплексного соглашения между его страной и Евразийским экономическим сообществом. Следовательно, страна настроена на развитие экономических связей с Россией.

Одной из интриг саммита является то, будет ли принимать в нем участие генсек ООН Антониу Гутерриш. Известно, что приглашение ему было направлено. Однако на момент подписания номера ясности относительно того, приедет ли он в Казань, не было. Следует добавить, что на мероприятии будут затронуты не только актуальные вопросы мировой политики и межгосударственных отношений. Как сообщила пресс-служба Кремля, РФ как страна-председательница обозначила, среди тем мероприятия обсуждение трех магистральных направлений сотрудничества членов организации: культурно-гуманитарное, в сфере безопасности и экономико-финансовое. Кроме того, особое внимание будет уделено расширению БРИКС. Для желающих углубить свое сотрудничество с организацией появится новая опция – стать ее государством-партнером. Итоги дискуссии будут отражены в Казанской декларации, которую примут по итогам саммита.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729573980


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