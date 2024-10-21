Российские войска движутся к полному освобождению Донбасса

09:38 22.10.2024

Сергей Адамов

21 октября 2024



Вооруженные силы России успешно продвигаются на ряде направлений в Донбассе. Боевые действия продолжаются на покровском направлении, в районе Угледара и Часова Яра. При этом самые тяжелые бои, как и в прошлые недели, развернулись на участке фронта западнее Донецка.



В результате наступления в районе Курахово российские войска взяли под контроль село Максимильяновка в ДНР. Наступающие соединения группировки "Юг" подняли над населенным пунктом российский флаг. Информацию о продвижении войск в этом районе подтвердили в Министерстве обороны РФ.



Штурм Максимильяновки продолжался несколько недель и сопровождался жестокими боями в застройке поселка. По информации с мест, соединениям ВСУ был дан приказ как можно дольше удерживать каждый отдельный дом, максимально затягивая продвижение российской армии. Но как только гарнизону начало грозить полное окружение, украинские войска отступили в направлении Курахово.



Раньше российские войска также заняли населенный пункт Островское на берегу Кураховского водохранилища. Это привело к частичному нарушению сообщения ВСУ между поселками Горняк и Курахово.



По данным с мест, северо-восточнее Курахово российским войскам удалось освободить и населенный пункт Зоряное. Севернее под контроль российской армии также перешло Желанное Второе, сообщают украинские источники. В то же время российские войска вышли на окраины самого поселка Курахово, что в ближайшее время может позволить начать штурм населенного пункта.



ВСУ, скорее всего, попытаются удерживать населенный пункт, но будут вынуждены отступить, прогнозирует испанское издание El Pais. Военнослужащие 46-й бригады ВСУ сообщили журналистам издания, что бои за Курахово, вероятно, начнутся в ближайшее время, однако на успех они не рассчитывают. Раньше украинские войска отступили из Угледара и других крупных населенных пунктов в этом районе.



"Вероятно, скоро мы увидим, что Курахово постигнет та же участь", - заявил в комментарии El Pais заместитель командира батальона разведки 46-й бригады Евгений Чурбанов.



Украинские военные жалуются на очевидное превосходство российской армии, нехватку вооружений и проблемы со снабжением. Находящиеся в районе Курахово военные часто отказываются выполнять приказы, опасаясь потерь.



армия

От Донбасса до Суджи. Российская армия теснит ВСУ по всем направлениям



Не лучшим для ВСУ образом обстоит ситуация севернее Кураховского водохранилища - в районе населенного пункта Селидово. Поселок де-факто находится в полуокружении: с юга российские войска движутся из района Цукурино, с севера - из района Новогродовки. Российские войска также наступают на город с восточного направления, из района поселка Михайловка, сообщил информированный источник ИА Регнум.



"Боевые действия уже перекинулись на сам населенный пункт. У нас есть успехи на окраинах, удалось кое-где зацепиться. Пока что у их сил в Селидово еще есть дорога на Покровск, они не в окружении. Но дорога под прицелом, по мере нашего продвижения мы ее перережем, так что им придется отходить и из Селидово тоже. Пока что они держатся и упираются", - сообщил собеседник издания.



Освобождение Селидово позволит обойти главный узел украинской обороны в этом районе, город Покровск, с юга и последовательно перерезать маршруты снабжения группировки противника. Сейчас российские войска находятся в 10 километрах от города, но пока воздерживаются от лобового штурма.



Наступление на север



Южнее Курахово российские войска также продолжают развивать успех, достигнутый после освобождения Угледара. Захватив господствующие высоты, наступающие соединения продвигаются в направлении Богоявленки.



Российские войска также наступают в районе Золотой Нивы и постепенно теснят противника в поселке Катериновка. Населенный пункт разделен примерно на две части. ВС РФ удалось установить полный контроль над трассой Марьинка - Угледар.



армия

"Дорога на Днепропетровскую область". ВСУ готовятся бежать из Донбасса



По данным с мест, в результате действий российских артиллерии и авиации у ВСУ сложилась критическая ситуация со снабжением - перебит мост через реку Солодка, который связывает Катериновку с Курахово. В складывающейся ситуации Курахово может быть окружено уже в ближайшее время, полагают источники ИА Регнум.



"После Угледара у ВСУ не получается организовать оборону в этом районе, они цепляются за отдельные населенные пункты, но постоянно отходят на север. Мы, в свою очередь, жмем. Сейчас основная тяжесть боев легла на районы Катериновка-Антоновка. Противник цепляется за эти районы и пока не отходит", - говорит собеседник агентства.



При этом формирования 72-й бригады ВСУ практически не переходят в контратаки, поскольку раньше понесли тяжелые потери при отступлении из Угледара.



Часов Яр накануне окружения



Наступление российской армии также продолжается на бывшем артемовском направлении - в районе города Часов Яр. ВС РФ форсировали канал Северский Донец - Донбасс и начали постепенный охват города с юга.



Украинские источники признают продвижение российской армии в районах Калиновки и Григорьевки. Эти плацдармы, созданные за каналом Северский Донец - Донбасс. По неподтвержденным данным с мест, под контроль российской армии перешел рудник "Блок-9".



армия

Не штурмовать, а "душить". Российская армия выдавливает ВСУ из Донбасса



Продвижение российской армии подтвердил и военный обозреватель немецкого издания Bild Джулиан Репке. По его данным, российские войска прорвали оборону ВСУ южнее Часова Яра и продвинулись на 2,5 километра на запад вдоль южной окраины города.



Продвижение в этом районе позволяет, с одной стороны, перерезать сообщение между Часовым Яром и Константиновкой, с другой, прорыв линии обороны противника позволяет начать штурм города с южного направления. Украинские источники жалуются, что соединения ВСУ в этом районе в последние месяцы были серьезно ослаблены и оказались не в состоянии отразить мощное наступление российской армии, поддержанное с воздуха.



Освобождение Часова Яра, в свою очередь, открывает дорогу для наступления на Константиновку и Славянско-Краматорскую агломерацию - последний крупный узел обороны украинской армии в северной части Донбасса.



Неутешительные прогнозы для Киева



Повсеместные успехи российской армии и отступление ВСУ в обозримой перспективе создают угрозу полного обрушения украинского фронта. К такому выводу приходят западные и украинские обозреватели.



армия

Сдают одно село за другим. Бегство ВСУ прикрывают мобилизованные



По оценке украинского издания Ua War Infographics, за август–сентябрь 2024 года российские войска заняли в 5,5 раза больше территории, чем за весь 2023 год. В числе причин неудач ВСУ исследователи называют нехватку вооружений, отказ западных союзников дать разрешение на нанесение ударов по территории России, а также изменения в тактике российских войск.



Отход украинских войск на ряде направлений также может свидетельствовать об истощении человеческих резервов, которые накапливались на протяжении весны-лета 2023 года. Предполагалось, что эти силы будут задействованы в новом "контрнаступлении" ВСУ, но в итоге силы были распылены по всему фронту, не сумев изменить ситуацию в пользу Киева.



В последние недели на Украине началась очередная волна жесткой принудительной мобилизации - с целью восполнить понесенные потери. Но эти новобранцы, во-первых, не имеют должной подготовки и мотивации, что делает их крайне слабыми солдатами, а во-вторых, они могут просто не успеть к решающим боям в Донбассе.