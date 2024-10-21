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Российские войска движутся к полному освобождению Донбасса
09:38 22.10.2024

Сергей Адамов
21 октября 2024

Вооруженные силы России успешно продвигаются на ряде направлений в Донбассе. Боевые действия продолжаются на покровском направлении, в районе Угледара и Часова Яра. При этом самые тяжелые бои, как и в прошлые недели, развернулись на участке фронта западнее Донецка.

В результате наступления в районе Курахово российские войска взяли под контроль село Максимильяновка в ДНР. Наступающие соединения группировки "Юг" подняли над населенным пунктом российский флаг. Информацию о продвижении войск в этом районе подтвердили в Министерстве обороны РФ.

Штурм Максимильяновки продолжался несколько недель и сопровождался жестокими боями в застройке поселка. По информации с мест, соединениям ВСУ был дан приказ как можно дольше удерживать каждый отдельный дом, максимально затягивая продвижение российской армии. Но как только гарнизону начало грозить полное окружение, украинские войска отступили в направлении Курахово.

Раньше российские войска также заняли населенный пункт Островское на берегу Кураховского водохранилища. Это привело к частичному нарушению сообщения ВСУ между поселками Горняк и Курахово.

По данным с мест, северо-восточнее Курахово российским войскам удалось освободить и населенный пункт Зоряное. Севернее под контроль российской армии также перешло Желанное Второе, сообщают украинские источники. В то же время российские войска вышли на окраины самого поселка Курахово, что в ближайшее время может позволить начать штурм населенного пункта.

ВСУ, скорее всего, попытаются удерживать населенный пункт, но будут вынуждены отступить, прогнозирует испанское издание El Pais. Военнослужащие 46-й бригады ВСУ сообщили журналистам издания, что бои за Курахово, вероятно, начнутся в ближайшее время, однако на успех они не рассчитывают. Раньше украинские войска отступили из Угледара и других крупных населенных пунктов в этом районе.

"Вероятно, скоро мы увидим, что Курахово постигнет та же участь", - заявил в комментарии El Pais заместитель командира батальона разведки 46-й бригады Евгений Чурбанов.

Украинские военные жалуются на очевидное превосходство российской армии, нехватку вооружений и проблемы со снабжением. Находящиеся в районе Курахово военные часто отказываются выполнять приказы, опасаясь потерь.

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Не лучшим для ВСУ образом обстоит ситуация севернее Кураховского водохранилища - в районе населенного пункта Селидово. Поселок де-факто находится в полуокружении: с юга российские войска движутся из района Цукурино, с севера - из района Новогродовки. Российские войска также наступают на город с восточного направления, из района поселка Михайловка, сообщил информированный источник ИА Регнум.

"Боевые действия уже перекинулись на сам населенный пункт. У нас есть успехи на окраинах, удалось кое-где зацепиться. Пока что у их сил в Селидово еще есть дорога на Покровск, они не в окружении. Но дорога под прицелом, по мере нашего продвижения мы ее перережем, так что им придется отходить и из Селидово тоже. Пока что они держатся и упираются", - сообщил собеседник издания.

Освобождение Селидово позволит обойти главный узел украинской обороны в этом районе, город Покровск, с юга и последовательно перерезать маршруты снабжения группировки противника. Сейчас российские войска находятся в 10 километрах от города, но пока воздерживаются от лобового штурма.

Наступление на север

Южнее Курахово российские войска также продолжают развивать успех, достигнутый после освобождения Угледара. Захватив господствующие высоты, наступающие соединения продвигаются в направлении Богоявленки.

Российские войска также наступают в районе Золотой Нивы и постепенно теснят противника в поселке Катериновка. Населенный пункт разделен примерно на две части. ВС РФ удалось установить полный контроль над трассой Марьинка - Угледар.

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"Дорога на Днепропетровскую область". ВСУ готовятся бежать из Донбасса

По данным с мест, в результате действий российских артиллерии и авиации у ВСУ сложилась критическая ситуация со снабжением - перебит мост через реку Солодка, который связывает Катериновку с Курахово. В складывающейся ситуации Курахово может быть окружено уже в ближайшее время, полагают источники ИА Регнум.

"После Угледара у ВСУ не получается организовать оборону в этом районе, они цепляются за отдельные населенные пункты, но постоянно отходят на север. Мы, в свою очередь, жмем. Сейчас основная тяжесть боев легла на районы Катериновка-Антоновка. Противник цепляется за эти районы и пока не отходит", - говорит собеседник агентства.

При этом формирования 72-й бригады ВСУ практически не переходят в контратаки, поскольку раньше понесли тяжелые потери при отступлении из Угледара.

Часов Яр накануне окружения

Наступление российской армии также продолжается на бывшем артемовском направлении - в районе города Часов Яр. ВС РФ форсировали канал Северский Донец - Донбасс и начали постепенный охват города с юга.

Украинские источники признают продвижение российской армии в районах Калиновки и Григорьевки. Эти плацдармы, созданные за каналом Северский Донец - Донбасс. По неподтвержденным данным с мест, под контроль российской армии перешел рудник "Блок-9".

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Продвижение российской армии подтвердил и военный обозреватель немецкого издания Bild Джулиан Репке. По его данным, российские войска прорвали оборону ВСУ южнее Часова Яра и продвинулись на 2,5 километра на запад вдоль южной окраины города.

Продвижение в этом районе позволяет, с одной стороны, перерезать сообщение между Часовым Яром и Константиновкой, с другой, прорыв линии обороны противника позволяет начать штурм города с южного направления. Украинские источники жалуются, что соединения ВСУ в этом районе в последние месяцы были серьезно ослаблены и оказались не в состоянии отразить мощное наступление российской армии, поддержанное с воздуха.

Освобождение Часова Яра, в свою очередь, открывает дорогу для наступления на Константиновку и Славянско-Краматорскую агломерацию - последний крупный узел обороны украинской армии в северной части Донбасса.

Неутешительные прогнозы для Киева

Повсеместные успехи российской армии и отступление ВСУ в обозримой перспективе создают угрозу полного обрушения украинского фронта. К такому выводу приходят западные и украинские обозреватели.

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По оценке украинского издания Ua War Infographics, за август–сентябрь 2024 года российские войска заняли в 5,5 раза больше территории, чем за весь 2023 год. В числе причин неудач ВСУ исследователи называют нехватку вооружений, отказ западных союзников дать разрешение на нанесение ударов по территории России, а также изменения в тактике российских войск.

Отход украинских войск на ряде направлений также может свидетельствовать об истощении человеческих резервов, которые накапливались на протяжении весны-лета 2023 года. Предполагалось, что эти силы будут задействованы в новом "контрнаступлении" ВСУ, но в итоге силы были распылены по всему фронту, не сумев изменить ситуацию в пользу Киева.

В последние недели на Украине началась очередная волна жесткой принудительной мобилизации - с целью восполнить понесенные потери. Но эти новобранцы, во-первых, не имеют должной подготовки и мотивации, что делает их крайне слабыми солдатами, а во-вторых, они могут просто не успеть к решающим боям в Донбассе.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729579080


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