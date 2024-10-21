Молдавия. Курс Майи Санду расколол страну, итоги выглядят сомнительно

09:40 22.10.2024

"Молдаване - нация мятежная": Евросоюз получил еще одну головную боль после выборов и референдума в Молдове



Ирина Мишина

Материал комментируют:

Александр Кынев

Андрей Суздальцев

Дмитрий Журавлев



В минувшее воскресенье в Молдове прошли президентские выборы. Одновременно с этим прошел референдум по вопросу об интеграции страны в Евросоюз.



Предварительные итоги пока позволяют сделать только один вывод: выборы состоялись. Избирательный порог в 33,3% превышен и достиг 48%.



При этом голосование не ответило на главный вопрос: кто будет президентом Молдовы и насколько убедит Евросоюз результат референдума о вступлении в ЕС. Так что можно считать, что интрига только завязывается. Напомним: ни один из кандидатов не смог набрать в первом туре больше 50% голосов. Второй тур президентских выборов состоится 3 ноября.



После обработки 50,11% протоколов лидирует действующий президент Майя Санду, которая баллотируется на второй президентский срок. Она набирает 35,56% голосов. На втором месте бывший генпрокурор Александр Стояногло с 29,31%.



По итогам обработки 98,33% бюллетеней за курс на евроинтеграцию и вступление в Молдовы в ЕС на референдуме проголосовали 50,03% избирателей. Против - 49,97%. Разница микроскопическая.



При этом, согласно предварительным данным Центризбиркома, после обработки 50,1% протоколов, граждане Молдавии на референдуме проголосовали против вступления в ЕС - такую позицию заняли 51,5% участников плебисцита. И только 43,75% граждан проголосовали за евроинтеграцию.



Но за ночь результаты чудесным образом изменились.



Что касается результатов Майи Санду, она не ухудшила и не улучшила свои результаты по сравнению с прошлыми президентскими выборами. О чем говорят полученные ею результаты? С таким вопросом мы обратились к политологу Александру Кыневу.



- В 2020 году на президентских выборах в Молдове тоже было два тура, и тогда Майя Санду набрала во втором туре 57%. В первом туре у нее было 36%. Но в тот период это можно было считать убедительной победой, потому что она конкурировала с действующим президентом Игорем Додоном и буквально вырвала у него победу.



В этом году Санду конкурирует с бывшим генпрокурором Александром Стояногло, у которого сейчас более 29% голосов.



"СП": Интересно, что на выборах в Приднестровье Александр Стояногло обошел Майю Санду на 10 процентных пунктов. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. Там после обработки 100% протоколов Стояногло набирает 35,41% голосов, Санду - 25,21%.



- Страна расколота, и это значит, что во втором туре выборов может произойти все что угодно. Но уже сейчас можно сказать одно: курс Майи Санду на евроинтеграцию не принес ей желаемую поддержку населения страны.



"СП": Ваш прогноз по поводу второго тура выборов в Молдове. Что-то может измениться?



- То, что будет второй тур, для Майи Санду, действующего президента, несомненно хуже. Придется проводить серьезную мобилизацию поддерживающих ее людей.



С другой стороны, уже и так понятно: та политика конфронтации, которую проводит Санду, не привела к высокому уровню ее поддержки. Так что итоги второго тура выборов в Молдове могут быть непредсказуемыми. Например, во втором туре избиратели могут совершенно неожиданно проголосовать за нового кандидата. Таков электоральный закон: всем хочется новизны, тем более, когда президент баллотируется на второй срок. Так что все прогнозы насчет 3 ноября пока туманны.



"СП": Возникает еще один вопрос: возможно ли вхождение Молдавии в ЕС с таким низким уровнем поддержки евроинтеграции?



- Это будет достаточно натянуто. Кстати, думаю, что не обошлось без вбросов, потому что во время подсчета голосов по евроинтеграции сайт часто зависал. В общем, результаты не выдающиеся. С такими цифрами рапортовать в Брюссель о поддержке населением Молдовы курса на ЕС сомнительно, - считает политолог.



И все же возникает вопрос: откуда такая разница в цифрах? Только вчера против евроинтеграции в Молдове было 55% проголосовавших при подсчете 80% голосов. А сегодня к 10 утра - 50,03% избирателей уже высказываются за ЕС. "Против" - 49,97%.



"Подтасовки могли иметь место. Но насколько я знаю настроения молдаван, там считают, что в Европе жизнь богаче и сытнее, чем в бывшем СССР. Так что всякое могло быть.



Если победу во втором туре одержит Санду - победит и курс на ЕС. Но изменение результатов за ночь - явный признак вбросов, все это выглядит сомнительно", - заявил "СП" политолог, научный руководитель Института регионального развития Дмитрий Журавлев.



Телеграм-канал "Рыбарь" сообщил, что первое объявление цифр по явке на референдум не обошлось без сюрпризов. Например, на брифинге глава ЦИК Молдовы Анджелика Караман заявила, что к 12:00 на референдуме проголосовало 144.233 человека, что составило 16,14%. несколько минут спустя в комиссии опубликовали совсем другие цифры - 442.331 голосов при том же проценте.



В ЦИК объяснили подмену путаницей при чтении - якобы в тексте слились цифры с буквами, из-за чего Караман неверно озвучила число проголосовавших.



Провластные СМИ и вовсе объединяют цифры по явке на выборы и референдум, что явно не соответствует действительности. Ведь не все голосующие на выборах президента брали бюллетени для референдума.



Поступала информация, что на некоторых участках сотрудники избирательных комиссий от правящей партии PAS обязывали избирателей брать бюллетени для референдума, что является грубым нарушением.



Ну и, разумеется, был использован административный ресурс, куда ж без него? В России в день голосования было открыто всего два избирательных участка, это несоизмеримо меньше, чем в западных странах, где проживает меньшее число приезжих молдаван. Для сравнения: в США работали 16 участков, в Испании - 10, в Румынии - 16, в Великобритании - 17, в Италии - 60. Это выглядит откровенным издевательством, ведь многих молдаван режим Санду, по сути, лишил права голоса.



О чем говорят нынешние результаты выборов в Молдове и какие выводы можно из них на сегодня сделать? С таким вопросом мы обратились к зам. декана факультета экономики и политики ВШЭ Андрею Суздальцеву.



- Итоги голосования за евроинтеграцию - по сути 50/50. Это говорит о том, что власть будет продавливать свой курс, втягивая насильно страну в ЕС. Результат голосования по ЕС также говорит о том, что страна политически расколота. Управлять такой страной сложно, да и Брюссель едва ли пойдет навстречу включению Молдавии в ЕС при таких цифрах.



"СП": Были ли, на ваш взгляд, вбросы при подсчете голосов за кандидатов?



- Если бы были вбросы и махинации, Санду победила бы в первом туре. Но этого не произошло. Что дальше? Молдаване - мятежная нация по своей природе, и я не удивлюсь, если начнутся скандалы, народные волнения, возникнут палаточные городки. Власть будет продавливать свой курс, но втянуть насильно страну в ЕС невозможно. Итог: пока не выиграл никто - ни сторонники, ни противники евроинтеграции Молдовы в ЕС.



Думаю, что Молдавию вообще ждет непростой период, который чреват еще большим расколом этой страны.