США – Ближний Восток – Украина: западные спецслужбы и международный терроризм, - Никита Мендкович

09:46 22.10.2024 США – Ближний Восток – Украина: западные спецслужбы и международный терроризм

СБУ и ГУР незамедлительно начали сотрудничать террористами на Ближнем Востоке по примеру ЦРУ



21.10.2024 | Никита МЕНДКОВИЧ



Теракт в "Крокус Сити Холле" весной 2024 года был организован афганской ветвью запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство – Вилаят Хорасан" (ИГВХ)* при участии иностранных спецслужб, включая украинские.



"Доподлинно известно, что вербовщики исполнителей теракта являлись членами "Вилаята Хорасан" и целенаправленно "работали" по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане", – заявил директор ФСБ Александр Бортников. "Акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так и, естественно, способствовали западные спецслужбы, сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение", – сообщал он же ранее.



Поговорим подробнее о связях афганской ветви ИГ со спецслужбами США и Украины.



ИГ* и ЦРУ



Афганская ветвь ИГВХ, возникшая в 2014-15 гг., сейчас мало похожа на сирийскую "материнскую" организацию. В 2021 году ее состав обновился практически наполовину из-за массового прихода в ряды группировки нескольких сотен служащих афганской армии и разведки, бегущих после победы талибов, что примерно равно изначальной численности группировки.



При этом многие из этих людей тесно сотрудничали с ЦРУ, которое готовило спецназовцев и оперативников афганской нацбезопасности. Часть из подобных кадров покинули Афганистан вместе с эвакуационными группами НАТО, часть осталась в стране и присоединилась к ИГ.



Некоторые, как арестованный в США Насир Ахмад Таведи, бывший наемник ЦРУ и член ИГВХ, умудрились пойти сразу обеими дорогами.



Любопытно, что спецслужбы США никак не препятствовали этому процессу. Экс-директор Управления Нацбезопасности (УНБ) Афганистана Ахмад-Зия Сарадж утверждал, что в 2021-м ЦРУ стали игнорировать любые сообщения афганских коллег об угрозах, связанных с "ИГ" в Афганистане.



Коллеги в западных аналитических центрах рассказывали автору этих строк в частных беседах, что переход афганских силовиков в ИГВХ начался еще задолго до падения Кабула в августе 2021 г. Но на тот момент я даже не представлял, насколько раньше начался этот процесс.



Бывшим сотрудником афганских спецслужб оказался лидер ИГВХ в Афганистане с 2020-го, известный как Шахаб аль-Мухаджир.



Его настоящее имя – Санаулла Гафари, и среди документов, которыми он пользовался, оказалось удостоверение сотрудника афганских спецслужб из подразделения, обеспечивавшего охрану вице-президента Абдул-Рашида Дустума в 2018 г..



Попытки прозападных журналистов доказать подложность документов успехом не увенчались. Не удалось найти кого-либо, кто в тот момент служил бы в том же подразделении и не знал бы Гафари или уличал документы в неправильном оформлении. (УНБ регулярно меняло оформление удостоверений с понятными целями, поэтому найти образцы удостоверений 2017-2018 гг. пока не удалось).



Найдено минимум еще одно удостоверение Гафари с обновленными данными, что было бы бессмысленно для террориста, но логично для служащего получающего новые документы.



Кроме того, в сети появились фотографии вице-президента Дустума, хоть и сделанные раньше 2018 г., рядом с которым находится похожий на Гафари телохранитель.



Сохранившиеся документы также свидетельствуют, что на 2016-2017 гг. Гафари вполне легально жил в Кабуле, в розыске не был и получал различные удостоверения, включая загранпаспорт, на собственное имя.



Послужной список Гафари больше характерен для разведчиков. В ранней юности он служил в афганской армии и получал высшее образование в университете Кабула.



Местные журналисты выяснили, что после службы он работает в качестве сотрудника частной военной компании, обслуживающей авиабазу Баграм, контролируемую армией США (этот факт очень стараютсяудалить из сетевых источников).



Тут нужно помнить: Баграм в тот период не только база стратегической авиации, но и американский концлагерь для пленных боевиков (Parwan Detention Facility), который контролировался ЦРУ и был известен широким применением пыток при допросах, о которых даже заявлял Красный Крест.



Местные афганские контрактники привлекались в качестве переводчиков и охранников, по сути, младшего оперативного состава, который помогал американским разведчикам преодолевать языковой барьер при работе с боевиками.



ЦРУ остро не хватало специалистов со знанием пушту и дари, из-за чего в центре секретных операций оказывались афганцы-коллаборационисты, которых героизирует современное западное кино.



В течение всей своей биографии Гафари шел отнюдь не в лагерь террористов, а в ряды агентов ЦРУ. И, видимо, туда дошел. В 2014 г. или 2015-м он становится оперативным работником в афганском концлагере ЦРУ.



Позже, по некоторым данным, его задействуют в операции под прикрытием в запрещенном в России "Талибане"*. В 2017-2018 годах он уже проходит спецподготовку и направляется в Управление Нацбезопасности, как американский соглядатай. Где-то в 2019 году он вступает в ряды ИГВХ и быстро пробивается в руководство.



Необходимость этой операции для американцев понятна. В ноябре 2018 года Россия начинает мирный "московский процесс" при участии представителей талибов, в ходе которого ставится вопрос о выводе американских войск из Афганистана как условии прекращения огня.



У афганских элит появляется возможность заключить мир с талибами при поддержке Москвы и сократить свою зависимость США. Теперь США нужен еще один источник нестабильности в Афганистане, который можно использовать и для борьбы с талибами, и для запугивания афганских политиков.



И именно в 2020-2021 годах происходит резкий рост числа атак ИГВХ в Афганистане, куда фактически переносится центр активности группировки из Сирии и Ирака.



Игры с террористами



"Западные разведки слишком уж привыкли десятилетиями полагаться на собственный агентурный мир, почему-то считая, что созданные их же руками разнообразные группы, склонные к террору, всегда можно будет контролировать. Но люди выходят из-под контроля, а с агентурой всегда что-нибудь случается", – отмечает Евгений Крутиков, специалист в сфере международной разведки.



ЦРУ действительно склонно "заигрываться" с агентами-провокаторами, считает, что легко сможет манипулировать ими, пока ситуация не выходит из-под контроля. Примером тому, например, служит операция американской разведки "Мерлин", в результате которой в распоряжение Ирана в 2000-м попали критически важные ядерные технологии, чего Вашингтон хотел избежать.



Непосредственно перед началом "афганской операции" по поддержке ИГВХ ЦРУ проводило в Сирии операцию "Платановое дерево". Речь шла о поставках оружия сирийским боевикам, воюющим против Дамаска, и подготовки их силами американской разведки, а также спецслужб государств-союзников США в регионе. Программу начали сворачивать в 2016-2017 гг. из-за массовых хищений оружия и его бесконтрольного распространения среди боевиков, включая террористические организации, связанные с "Аль-Каидой".



Отдельный скандал вызвало присутствие среди полевых командиров проамериканских сил в Сирии, сфотографировавшихся в ходе протокольных встреч с сенатором Джоном Маккейном, двух бандитов, виновных в похищении мирных жителей.



Можно вспомнить и операцию ЦРУ "Циклон", в рамках которой американцы финансировали отряды террористов в Афганистане 1980-х для войны против СССР и социалистического режима в Кабуле.



Именно в рамках этой операции формировалась "Аль-Каида" Усамы бен Ладена, которая в 2001-м совершила теракты 11 сентября. Но до этого Госдеп США делал ему и его людям международные визы, проводил военную подготовку, а западная пресса – прославляла.



"Бен Ладен был примером монументального просчета западных спецслужб. В 1980-е он вооружался ЦРУ и поддерживался саудитами, чтобы вести джихад против русской оккупации Афганистана. "Аль-Каида", что значит "база данных" изначально была файлом с сотнями имен моджахедов, завербованных и проходивших подготовку с помощью ЦРУ, чтобы победить русских", – писал о нем Робин Кук, глава внешнеполитического ведомства Великобритании (1997-2001 гг.).



Афера ЦРУ с поддержкой ИГВХ тоже создала определенные проблемы для Америки. В августе 2021 года Абдурахман Логари совершил теракт в аэропорту Кабула в ходе американской эвакуации, в результате чего погибли 13 военных США, а также сотни мирных афганцев. Трагедия стала возможной из-за того, что ЦРУ игнорировали предупреждения УНБ о подготовке теракта ИГВХ, которую считали полностью подконтрольной. Что характерно, британцы, не имевшие своих людей в руководстве этой группировки, вняли предупреждению и провели эвакуацию за несколько часов до атаки.



Есть и более свежие события. Осенью 2024 года в США был задержан за подготовку теракта бывший служащий одной из тюрем ЦРУ (как и Гафари) в Афганистане некий Насир Таведи, даже получивший специальную визу за заслуги перед американскими спецслужбами. Согласно заявлениям следствия, он был связан с ИГВХ, искренне поверил в их идеи и планировал совершить теракт в день выборов президента США.



Но при этом США создали мощный инструмент для совершения терактов и дестабилизации ситуации в третьих странах. Теракт в "Крокус Сити Холле", несомненно, был направлен на запугивание российских граждан и нагнетание националистической истерии (не даром вербовщики отбирали этнических таджиков), чтобы отвлечь силы от освобождения Украины.



Дурной пример заразителен



Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, по собственным словам, сразу после назначения 24 февраля 2014 года встретился с резидентами ЦРУ и МИ6 в Киеве и просил помощи в организации работы разведки против России. Основной работой СБУ, а также ГУР, перешедшей под контроль ЦРУ в 2015-м, стала совместная разведывательная и подрывная работа против России.



Украинские спецслужбы незамедлительно начали сотрудничать с ИГ по примеру ЦРУ. С началом военной операции ВКС РФ в Сирии в сентябре 2015 года СБУ начала предоставлять убежища боевикам, отбирая выходцев с постсоветского пространства, которые владели разговорным русским. Им выдавали фальшивые паспорта на украинские имена.



В частности, известна история террориста из ИГ некоего Адама Шихурова, который получил в Херсоне паспорт на фамилию Буняк и скрывался на Украине от международного розыска.



Был даже создан "Батальон имени шейха Мансура" в составе украинской Нацгвардии, где большинство участников пришли из ИГ и воспринимали Украину как площадку для дальнейшей войны против России.



Среди них были такие известные террористы, как Али Тимаев (он же Тимур Махаури) или Тимур Тумгоев.



Сей террористический "батальон" участвовал в карательных акциях в Донбассе вплоть до фактического расформирования в 2019 г., после того как один из офицеров проговорился в интервью The Times о связях входивших в него боевиков с ИГ/ИГИЛ.



Данный "кадровый резерв" начали использовать для диверсий против России еще до начала СВО. Так, в 2018 году для совершения терактов и похищений людей на территории России через игиловские связи был завербован Украиной Меджид Магомедов из кавказского бандподполья.



За 2022-2024 гг., по официальным данным, агентурой украинских спецслужб и их западных союзников совершено более 200 терактов на территории России.



Таким образом, теракт в Крокус Сити Холле" – лишь очередной этап войны против нашей страны западных спецслужб и их украинских учеников. Источник - Фонд стратегической культуры

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