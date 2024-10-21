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ВС РФ форсировали реку Волчья и выбили ВСУ из Зоряного
09:49 22.10.2024

– итоговая сводка Readovka за 21 октября

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала важные события за 21 октября в разрезе СВО. Русские войска выбили ВСУ из села Зоряное и готовятся отсечь гарнизон ВСУ в Горняке, что подкосит его боеспособность. На Украине начали аннулировать инвалидность. В Киев с необъявленным визитом прибыл министр обороны США Остин, но "подарков" Зеленскому он не привез. В ЕС заговорили о вводе миротворческого контингента на территорию незалежной после завершения конфликта.

Удар на рассечение



Силы противника полностью оставили местность севернее реки Лозовая. Далее эти подразделения пошли на усиление украинского гарнизона города Горняк и оборонительных порядков в полосе Измайловка – Новоселидовка, а также на укрепление позиций в излучине Волчьей южнее Кураховки. Командование ВСУ предполагало, анализируя действия ВС РФ, что русские соединения и далее будут концентрировать свои усилия на замыкании окружения группировки незалежной в районе Горняка и пгт Кураховка. Но противник в своих оценках просчитался, и, как предполагала редакция Readovka, случилась неожиданность. Учитывая то, что ВСУ воспринимали центр своей обороны как нечто застрахованное от нашей армии, ведь ее тактика во многих случаях сводилась к давлению на фланги, русские штурмовые подразделения решили преподнести украинским частям неприятный сюрприз. Он выразился в том, что 110-я мотострелковая бригада ВС РФ сумела пересечь реку Волчья южнее села Зоряное, что стало полной неожиданностью для противника, и выбить его оттуда. Сейчас населенный пункт зачищается нашими штурмовиками, де-факто ВСУ уже его не контролируют.

Последствия этого события для противника трудно переоценить. В перспективе оно позволит русской армии ни много ни мало рассечь весь оборонительный район надвое. А точнее – лишить украинские части в Горняке локтевого контакта с гарнизоном Кураховки. Выбивание ВСУ из села Зоряное сходу открывает возможность нанести прямой удар по пгт, ведь до него всего-то около 500 м. Более того, прямо напротив Зоряного находится Донецко-Кураховский машиностроительный завод, который является крайне удобной исходной позицией для дальнейших действий как против украинских подразделений в Горняке, так и против сил противника в Кураховке. Однако перспективное рассечение оборонительного района группировки ВСУ в данном районе – это не просто нарушение взаимодействия между соединениями неприятеля. В первую очередь это прямая угроза для украинских сил в Горняке. ВС РФ давят на город с севера и с запада, вклинившись между Новоселидовкой и Измайловкой. Появление русских войск уже фактически в тылу гарнизона Горняка для командования незалежной является предзнаменованием не просто кризиса на оперативном направлении, а сигналом скорой утраты очередного населенного пункта.

"Поздравляем, вы здоровы"

Министерство здравоохранения Украины взяло в свои руки вопрос повышения объема поставок "живого материала" в ВСУ. Данное событие может восприниматься как какая-то шутка, но это суровая реальность. Минздрав незалежной аннулировал 74 решения о признании инвалидности, вынесенные Хмельницким центром МСЭК (Центр медико-социальной экспертизы). Ранее руководитель учреждения Татьяна Крупа была арестована и при обыске в ее доме украинские следователи нашли порядка 6 млн долларов, полученных в качестве взяток, в том числе и за предоставление статуса инвалида.

Стоит ожидать, что это не что иное, как начало массовой "ревизии инвалидов", где на основании резонансного коррупционного случая украинские чиновники будут набирать новый материал для мобилизации. Следует вспомнить о недавней директиве командования сухопутных войск ВСУ, где как раз предписано всем ТЦК провести ревизию на предмет наличия категорий мужчин, что можно мобилизовать. Очень кстати оказался случай с бывшей начальницей Хмельницкого центра МСЭК и по совместительству членом партии "Слуга народа". Не нужно думать, что украинские надзорные органы ничего не знали о деятельности Татьяны Крупы. Просто в один прекрасный момент старшее ведомство спустило приказ, что надо людей искать и отправлять в окопы. А дело Крупы – очень удачный повод их найти, причем среди граждан с ограниченными возможностями здоровья, чья инвалидность будет аннулирована. Таким образом, станет неважен факт, купил или не купил человек справку. На основании резонанса с Хмельницким центром МСЭК местная власть может начать творить все, что заблагорассудится, и сослаться на то, что все бумаги, ранее защищавшие от ТЦК, попросту куплены. А обратного не доказать: украинское государство настолько коррумпировано, что теперь уже реальному инвалиду придется платить за обновленные результаты медицинского освидетельствования, чтобы не угодить в окопы.

Визит пустых рук

Газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что министр обороны США Ллойд Остин, который рано утром прибыл в Киев с необъявленным визитом, не подтвердит новый пакет помощи. Кроме того, Украина, судя по сведениям источников издания, также не получит разрешения на применение ракетного вооружения США по целям в глубине территории России.

На данный момент трудно сказать, с какой целью Остин приехал в незалежную, да еще в формате необъявленного визита. Однако стоит заметить, что это в некоем роде прощание текущей администрации Белого дома со своими протеже. В таком дискурсе Остин и не может "везти с собой" сенсацию. Тем не менее самое интересное всегда остается за закрытыми дверями, как и то, с чем на самом деле приехал пока еще глава Пентагона в Киев. Единственное, что Киеву может принести этот визит, так это мелкий финансовый транш, который едва ли превысит 500 млн долларов.

Миротворцы на Украине. Возвращение хорошо забытой идеи

Газета Politico, ссылаясь на некоего депутата Европарламента, сообщает, что ЕС рассматривает идею о направлении на Украину миротворцев по завершению конфликта. В настоящий момент у этой идеи сразу несколько слабых мест. Во-первых, размах самой задачи. Линия фронта, даже без учета пассивных участков границы, это тысячи километров, а если принять во внимание вообще всю границу Украины с Россией и Белоруссией, то трудно представить, каких размеров должен быть постоянный контингент ЕС, чтобы обеспечить не то что охрану, но даже наблюдение на этом пространстве. Вторая трудность состоит в том, что такой контингент придется согласовывать с Россией. Сейчас, когда европейские страны – это открытые союзники Украины, будет очень затруднительно договориться с Москвой о военном присутствии. Внеблоковый статус незалежной и отсутствие иностранных военных контингентов на ее территории – один из ключевых моментов для РФ. И было бы странно, если бы сейчас Россия согласилась на их появление, просто чуть-чуть в ином статусе.

Наконец, трудно не обратить внимание на одну деталь, о которой уже успели все позабыть. В "минскую" эпоху инициатива о привлечении международных миротворцев к охране мира в Донбассе была выдвинута. И исходила она именно от России. Но тогда дело уперлось в позицию Украины. Киев хотел, чтобы контингент располагался на всей территории ЛДНР, включая границу с Россией. Москва настаивала на миротворцах строго по линии фронта. Согласовать позиции не удалось, и стороны разошлись, чрезвычайно недовольные друг другом.

Теперь эта идея обсуждается снова, и обсуждается она уже на старте, конечно, без всяких планов о контроле международными силами КПП между Ростовом и Донецком. Да еще и в ситуации, когда Россия намного более скептично относится к самой инициативе. Конечно, европейские и украинские дипломаты не первые, кто оказался в такой ситуации и вспомнил о компромиссе, когда тот уже был недостижим.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729579740


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