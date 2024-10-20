|Кандидату в президенты США Камале Харрис исполнилось 60 лет
09:57 22.10.2024
Разбор стиля Камалы Харрис: как одевается соперница Трампа
Даша Воронцова, Анна Лозинская
20 октября 2024
Вице-президенту США Камале Харрис, баллотирующейся на пост президента страны, исполнилось 60 лет. Уроженка Калифорнии, выпускница Гарварда, четыре года назад она привлекла к себе внимание глянцевой прессы. Когда в январе 2021 года фотография избранного вице-президента появились на обложке Vogue, многие раскритиковали снимок - пользователям соцсетей показалось, что Камала Харрис одета слишком небрежно, в кеды и простую футболку под блейзером. Тогда модному сообществу пришлось защищать Vogue, который вскоре выпустил цифровую обложку с более формальным образом Харрис.
Сейчас стиль одежды политика рассматривают практически под микроскопом - из-за предвыборной кампании Харрис. Как изменилась ее одежда в новых условиях? В чем она старается привлечь избирателей на свою сторону? Что она носила в течение четырех лет вице-президентства?
Объясняя стиль Камалы Харрис, выбранный для обложки номера Vogue за январь 2021 года, редакция писала, что блейзер бренда Donald Deal и простые кеды — дань уважения сестринскому сообществу Alpha Kappa Alpha, в котором вице-президент состояла во время учебы в Гарварде. Идея показать студенческие корни Харрис принадлежала автору снимка, фотографу Тайлеру Митчеллу.
Примета фирменного стиля Камалы Харрис — жемчужное ожерелье. Жемчуг — тоже отсылка к годам учебы в Гарварде: основательницы сестринства, в которое она входила, называли себя "Двадцатью жемчужинами".
На посту вице-президента Камала Харрис появлялась в более формальных, но ярких образах. Инаугурацию Джо Байдена она, например, посетила в лавандовом пальто и синем платье длиной до середины колена. Соцсети этот выбор одобрили, поскольку наряды были созданы темнокожими модельерами Кристофером Джоном Роджерсом и Серджио Хадсоном. Тогда вице-президент оправдала ожидания пользователей: они считали что ей нужно чаще носить одежду модельеров-афроамериканцев.
Несмотря на подчеркнутую демократичность стиля, Харрис подвергалась критике в соцсетях — за то, что носила одежду Dolce&Gabbana. Мало того, что это очень дорогие вещи, — так еще и основатели модного дома несколько лет назад спровоцировали расистский скандал, оскорбив жителей Азии.
В нарядах Dolce&Gabbana Харрис видели далеко не единожды. Она появилась в джемпере-поло бренда на ланче с Джо Байденом, в блейзере в шахматную клетку на церемонии вступления в должность министра финансов Дженет Йеллен, в джемпере с шевронами — при подписании Байденом указов в Белом доме.
Во время вице-президентства — и особенно нынешней предвыборной кампании — Камала Харрис сделала выбор в пользу брючных костюмов, которые сейчас называют power suits, "костюмы, демонстрирующие мощь". Хотя в случаях, когда это требуется, Харрис носит платья, обычно она выбирает брюки. Это помогает женщине на посту избегать ассоциаций с первой леди.
Сразу после победы Джо Байдена на выборах в ноябре 2020 года Харрис появилась на публике в белом брючном костюме — это была дань уважения Хиллари Клинтон, за четыре года до этого сделавшей такой наряд символом женской политической борьбы у демократов.
В дальнейшем брючный костюм Камалы Харрис начали называть «униформой». Когда 23 августа 2024 года она приняла выдвижение своей кандидатуры на пост президента от Демократической партии, на политике был графитовый костюм с блузой французского модного дома Chloé и лодочки Manolo Blahnik.
К слову, Manolo Blahnik был любимым обувным брендом Харрис еще до вице-президентства. Сайт What Kamala Wore даже изучил снимки вице-президента в разные годы, добытые в соцсетях, и опубликовал список моделей туфель бренда (с указанием цены) — в некоторых она появлялась на публике в 2019 году (на мероприятии в Айове или на шоу Джимми Киммела) или в 2015-м (на дне рождении падчерицы). В основном Харрис носит лодочки с каблуком высотой 7 см.
Бренд Chloé Камала Харрис тоже выбирала не один раз. В мае этого года она появилась в темно-зеленом платье с кейпом на обеде в Белом доме в честь президента Кении. А для вечера по случаю открытия съезда Демократической партии 19 августа 2024 года была в костюме цвета топленого молока — того же Дома.
Среди брендов, которые Харрис выбирает регулярно, — Sergio Hudson. Дизайнер Серджио Хадсон из Лос-Анджелеса не только одел вице-президента на инаугурацию Джо Байдена, но и продолжил это делать на постоянной основе. Как рассказывал модельер изданию Hollywood Reporter, он получает четкие указания от команды Харрис по поводу одежды. "Главное — добиться того, чтобы ее воспринимали серьезно, как избранного представителя власти. Она никогда не хочет выглядеть модной штучкой", — говорил он. По словам Хадсона, в первое время он делал для вице-президента только костюмы нейтральных цветов — черные, темно-синие, серые.
При этом в последнее время Камала Харрис стала решительнее носить яркие цвета. Ее, например, можно было видеть на публике в бирюзовом и розовом костюме Sergio Hudson.
Еще один модный дом, который одевает Камалу Харрис — Prabal Gurung, "открытый" в свое время Мишель Обамой. Еще в январе 2021 года вице-президент присутствовала в Белом Доме на виртуальной церковной службе по случаю инаугурации Джо Байдена в шерстяном платье и пальто цвета бордо, созданном брендом.
А в бежевом брючном костюме Prabal Gurung Камала Харрис прибыла на базу "Эндрюс" в Мэриленде 27 июля 2024 года, чтобы запустить избирательную кампанию в Массачусетсе.
Одевает Камалу Харрис и модельер Кристиан Сириано, в нарядах которого в свое время пришла к славе Леди Гага. В 2023 году он создал брючный ансамбль винного цвета с приталенным жакетом и широкой линией плеч, в котором вице-президент появилась на речи Джо Байдена "О положении в стране".
Платья вице-президент надевает в торжественных случаях. Например, на церемонии вручения премии фонда Congressional Black Caucus 14 сентября этого года она появилась в черном макси с длинными рукавами бренда LaQuan Smith.
В октябре этого года журнал Vogue вновь выпустил номер с Камалой Харрис на обложке. Уже не вице-президентом — а кандидатом в президенты. Снимок Энни Лейбовиц нареканий в соцсетях не вызвал — героиня выглядела на нем расслабленной, но солидной. Шерстяной костюм Gabriela Hearst кофейного цвета, как сообщало издание, был собственностью модели.