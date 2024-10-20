Кандидату в президенты США Камале Харрис исполнилось 60 лет

09:57 22.10.2024

Разбор стиля Камалы Харрис: как одевается соперница Трампа



Даша Воронцова, Анна Лозинская

20 октября 2024



Вице-президенту США Камале Харрис, баллотирующейся на пост президента страны, исполнилось 60 лет. Уроженка Калифорнии, выпускница Гарварда, четыре года назад она привлекла к себе внимание глянцевой прессы. Когда в январе 2021 года фотография избранного вице-президента появились на обложке Vogue, многие раскритиковали снимок - пользователям соцсетей показалось, что Камала Харрис одета слишком небрежно, в кеды и простую футболку под блейзером. Тогда модному сообществу пришлось защищать Vogue, который вскоре выпустил цифровую обложку с более формальным образом Харрис.



