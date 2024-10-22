Как китайская "Фалуньгун" стала самой опасной сектой мира и зачем она проникла в Россию

10:09 22.10.2024 Диверсии и массовые самоубийства



22 октября 2024



Религиовед Силантьев: китайская секта "Фалуньгун" по масштабам сравнима с ИГ



В Мордовии арестовали главу региональной ячейки китайской секты "Фалуньгун", в домах ее адептов прошли обыски. Последователи "Фалуньгун", которую Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России, уже не в первый раз попадают в поле зрения российских правоохранительных органов: в мае и августе обыски и задержания прошли в Москве и Краснодаре. С растущим влиянием секты борются как в России, так и в Китае. Несмотря на то что "Фалуньгун" в качестве своих целей декларирует стремление к духовному и физическому совершенству, она снискала мрачную славу из-за частых самоубийств среди последователей, их склонности к немотивированному насилию и дерзким диверсиям.



В прошлом и настоящем китайской секты, распространившей свое влияние далеко за пределы Поднебесной и ставшей одной из самых опасных в мире, разбирался корреспондент "Ленты.ру" Владимир Седов.



23 января 2001 года, Пекин. На центральной площади Тяньаньмэнь многолюдно - и дело не только в том, что страна отмечает китайский Новый год. На площади должна пройти не согласованная с властями акция, поэтому там присутствуют многочисленные полицейские и сотрудники мировых СМИ, в том числе CNN, The Associated Press и Agence France-Presse.



На фоне всеобщего оживления сотрудники полиции не замечают, как неприметный мужчина садится в позу лотоса на землю. Затем он выливает на себя бензин, чикает зажигалкой и мгновенно вспыхивает. Полицейские бросаются к нему, но в этот момент на площади загораются еще четыре живых факела, причем один из них - двенадцатилетняя девочка.



Пока стражи порядка пытаются потушить горящих людей, собравшиеся на площади молча разворачивают транспаранты. Все они - адепты запрещенной в Китае секты "Фалуньгун", которые пришли поддержать своего лидера - печально известного Ли Хунчжи.



***



Основатель "Фалуньгун" Ли Хунчжи всегда старался держать в тайне свою биографию. "Не хочу, чтобы люди сосредотачивали внимание на моей личной жизни и событиях, важно лишь мое учение", - говорил он. Тем не менее известно, что его настоящее имя - Ли Лай, родился он 13 мая 1951 года в городе Гунчжулин.



По одним данным, Ли Хунчжи происходил из бедной семьи, его мать с трудом зарабатывала на миску риса для детей, а на нем с детства лежала ответственность за младших братьев и сестер. По другим данным, мальчик рос в простой интеллигентной семье. Как бы то ни было, но среднюю школу Ли так и не окончил.



В 20 лет Ли Хунчжи служил трубачом в ансамбле лесной полиции, затем работал коридорным в служебной гостинице полицейского подразделения, с 1982 года трудился в зерновой компании, а потом на время стал сотрудником лесной полиции. По-настоящему молодой человек нашел себя в духовных практиках, с головой погрузившись в цигун.



По сути цигун - учение о работе с внутренней энергией человека - это важнейшая часть культуры Китая. Цигун включает в себя комплексы физических упражнений на основе даосской алхимии и буддийских психических практик, которые выполняются и как гимнастика, и как составная часть китайских боевых искусств.



Власти Китая поддерживали развитие цигуна как в стране, так и за рубежом, где учение способствовало популяризации китайской культуры



Пик его распространенности пришелся на рубеж 1980-1990-х годов, когда в Китае действовало больше двух тысяч школ цигуна.



Как говорит в беседе с "Лентой.ру" сектовед Анна Сысоева, Ли Хунчжи в какой-то момент решил сыграть на доверии людей к традиционным китайским практикам. Он основал свою школу цигуна и начал проводить семинары и целые курсы, на которых поначалу рассказывал о том, как традиционные упражнения помогают людям излечиться от различных недугов.



Из экономии Ли Хунчжи работал с аудиторией прямо на площадях и в парках, благодаря чему цены в его школе были в два раза меньше, чем у конкурентов. Со временем пошла реклама: выступления Ли Хунчжи сопровождались продажей одежды с символикой его школы, книг, брошюр и носителей с лекциями гуру.



Он вполне мог остаться главой одной из сотен школ цигуна, но этого Ли Хунчжи было мало



Постепенно в своих выступлениях он стал делать акцент на собственной уникальности и утверждать: конечно, цигун способен излечивать человека, но лишь при выполнении специальных упражнений от гуру.



В то же время его верные последователи понесли по стране слухи о чудесных исцелениях тяжелобольных людей, которым якобы помог Ли Хунчжи, и число его учеников стало стремительно расти. Когда к началу 1990-х годов оно перевалило за миллион человек, основатель школы понял: пора двигаться дальше.



"Я могу обращаться к космосу"



В 1992 году Ли Хунчжи зарегистрировал в Китайском исследовательском обществе "Цигун" свою организацию, которую назвал "Фалуньгун", в дословном переводе - "Духовная энергия колеса закона". Параллельно он придумал себе новую биографию, достойную героя народного эпоса.



Эта легенда гласила, что в четыре года Ли Хунчжи обрел личного наставника - мастера буддистской школы Цюань Цзюэ, благодаря которому познал Великий закон, а заодно обрел сверхспособности, такие как умение становиться невидимым и проходить сквозь стены. Два следующих учителя помогли Ли Хунчжи стать еще сильнее и умнее.



Его последним учителем, согласно обновленной биографии, стала некая женщина из школы Будды. Благодаря ей и другим наставникам Ли якобы достиг очень высокого энергетического потенциала и личного совершенства.



Я единственный человек в мире, способный нести истинный закон Будды миллионы лет. (...) Я могу обращаться к космосу и создавать любые вещи, какие захочу

Ли Хунчжи

основатель секты "Фалуньгун"



В 1996 году Ли Хунчжи вывел свою организацию из Китайского исследовательского общества "Цигун", мотивировав это тем, что его школа, в отличие от других, призвана "вывести людей на высокие уровни". Параллельно он критиковал коллег, которые занимались оздоровлением людей, но не пытались развивать их сверхъестественные способности.



Правда, в этой критике был важный изъян: до сих пор нет никаких документальных свидетельств того, что какие-либо сверхспособности были у самого Ли Хунчжи или его последователей.



За этим утверждением можно видеть решение лидера секты преобразовать свое объединение из формы одной из бесчисленных "школ самосовершенствования" в новую религию оккультно-мистического типа

Игорь Понкин

специалист юридического религиоведения



Впрочем, есть версия, что "Фалуньгун" решил порвать с остальными школами цигуна по куда более прозаичной причине. В 1992 году Китайское исследовательское общество "Цигун", получив от Ли Хунчжи заявку на регистрацию, решило тщательно изучить, чем занимается школа кандидата.



Изучив комплекс упражнений, разработанных гуру, эксперты нашли в нем много несоответствий традициям и отказали "Фалуньгун" в регистрации. Тогда организация решила пойти своим путем.



Секта самоубийц



Ли Хунчжи утверждал, что он якобы познал Вселенную, ее будущее и прошлое. Конечно, он не мог обойтись и без своей главной книги - "Чжуань Фалунь", которая стала основой идеологии секты "Фалуньгун". Между тем со временем она становилась все жестче: своих последователей лидер стремился взять под полный психологический контроль.



Если вы в состоянии пренебречь жизнью и смертью - вы божество, в противном случае - вы человек

Ли Хунчжи

основатель секты "Фалуньгун"



Градус безумия внутри "Фалуньгун" нарастал: во-первых, странное учение и жесткий диктат Ли Хунчжи отнюдь не способствовали психическому здоровью адептов. Многие из них разрывали отношения с близкими, вступали в секту, отдавали ей все, что имели, а после этого становились совершенно не интересны своим "братьям" и "сестрам".



В отличие от цигуна, практики "Фалуньгун" не созидательные, а разрушительные. Секта требует полного подчинения и призывает отрекаться от семьи и родственников, если они против ее учения. В итоге люди, лишенные близких, оказываются в сложной психологической ситуации

Анна Сысоева

сектовед



Но самым страшным в деятельности "Фалуньгун" были не психологические травмы адептов. В середине 1990-х годов Китай потрясла серия необъяснимых преступлений с участием сектантов, которые без всяких видимых причин хватались за ножи и ножницы, бросались на близких, наносили им страшные раны, а затем совершали самоубийства.



К 1999 году китайские власти зафиксировали около 500 суицидов последователей "Фалуньгун" на почве помешательства, а местные СМИ писали, что секта может быть так или иначе причастна к гибели более 1,7 тысячи человек.



Причем порой гибли даже дети: убивали их собственные родители, чтобы они "вознеслись на небеса"



Так, в 1998 году жившего на шестом этаже сектанта Гао Эньчена нашли под окнами дома, рядом лежал его маленький сын. Врачи не смогли спасти мужчину, а мальчик, к счастью, выжил. Из-за всех этих случаев китайские власти забили тревогу: за секту "Фалуньгун" взялись всерьез, но и ее адепты не сидели сложа руки.



Лидер в бегах



После того как правоохранительные органы Китая стали расследовать деятельность "Фалуньгун", местные журналисты тоже вплотную занялись сектой: репортажи о ней выходили один за другим. В ответ на это в 1998 году сектанты провели так называемую молчаливую демонстрацию: они окружили редакции телеканалов, которые выпускали расследования о секте.



Затем похожие акции стали проходить у объектов госвласти в разных городах вплоть до Пекина. 25 апреля 1999 года около десяти тысяч человек выстроились живой цепью вокруг правительственной резиденции Чжуннаньхай - "китайского Кремля" - в Пекине и парализовали ее работу. Полиции пришлось оттеснять сектантов, дело дошло до столкновений.



Ответом на это со стороны властей стал закон о запрете еретических организаций и наказании для сектантов, принятый в июле 1999 года. Так "Фалуньгун" официально оказался под запретом в Китае, а министерство общественной безопасности КНР вскоре выдало ордер на арест Ли Хунчжи и его ближайших сподвижников.



К тому времени лидера секты подозревали в целом ряде преступлений, в том числе экономических, таких как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов



Ли Хунчжи хорошо зарабатывал на своих последователях, среди прочего заставляя их за огромные деньги покупать икону со своим изображением.



Учитывая то, что в период расцвета у "Фалуньгун" было 39 отделений в разных городах Китая, 1,9 тысячи учебных центров и 28 тысяч "первичных организаций", деньги к Ли Хунчжи текли рекой. Но в какой-то момент он смекнул, что из Китая лучше уехать, и к моменту выдачи ордера на арест успел сбежать за границу.



После недолгих скитаний создатель "Фалуньгун" обосновался в США. Как ни странно, американские власти проявили к нему удивительную благосклонность: в Штатах он получил возможность по-прежнему руководить своей сектой и выводить деньги из Китая, а также стал сотрудничать с различными правительственными организациями стран Запада.



Враги государства



По данным российских правоохранительных органов, при поддержке властей США адепты "Фалуньгун" создали сеть неправительственных организаций и СМИ в США, Канаде, Австралии, Германии и Франции, через которые до сих пор организуют различные кампании, направленные против властей Китая.



Доктрина "Фалуньгун" содержит резкую критику Компартии Китая и призывы к свержению действующей власти страны



Любопытно, что зарубежные ассоциации "Фалуньгун" входят в список 75 НКО, которые поддерживает созданный Госдепом США в 2020 году Международный альянс религиозных свобод (МАРС) - специалисты называют его "религиозным НАТО".



Как отмечал китайский религиовед Сан Цзи, именно после того, как Ли Хунчжи обосновался в США и получил серьезную поддержку, секта резко активизировала свою деятельность против властей КНР. Так, в 2000 году адепты "Фалуньгун" прорвались на площадь Тяньаньмэнь. Там они попытались закрыть огромный портрет Мао Цзэдуна, висевший на Вратах Небесного Спокойствия, портретом своего лидера Ли Хунчжи. Но этим дело не ограничилось.



По всему Китаю последователи "Фалуньгун" проводили демонстрации, пикеты и публичные акты [суицида], а затем дело дошло до диверсий. В январе 2001 года в провинции Ляонин адепты "Фалуньгун" Доу Чжэньян и Ван Хунцзюнь пустили под откос пассажирский и товарный поезда

Сан Цзи

китайский религиовед



В январе 2001 года на площади Тяньаньмэнь пятеро сектантов в ходе акции протеста подожгли себя на глазах представителей крупнейших мировых СМИ (речь об этом шла в начале статьи).



Власти реагировали на все это судами, первый из которых состоялся еще в декабре 1999 года. Тогда те из первых лиц "Фалуньгун", кого удалось задержать, получили от 7 до 18 лет лишения свободы. После этого расследование по делу секты продолжилось, и в феврале 2001 года начался новый суд, по итогам которого сроки получили более 300 человек.



Параллельно началась работа по психологической реабилитации бывших сектантов. Особенно сложно она шла с теми, кто провел в "Фалуньгун" несколько лет и успел разорвать все свои прежние социальные связи. Некоторые из бывших последователей секты создали общественное движение по борьбе с ней.



Вирус сектантства



В начале нулевых секте "Фалуньгун" в Китае пришлось уйти в глубокое подполье, но за рубежом она активно осваивала новые регионы, в том числе пространство бывшего Советского Союза. Ее филиалы появились в России, в Казахстане и на Украине.



При этом, как отмечал социальный психолог Владимир Петухов, в странах бывшего СССР сектанты изменили тактику: они не афишировали тот факт, что в их учении есть религиозная составляющая и поклонение Ли Хунчжи, а подавали свою секту как некую общественную организацию.



Портреты основателя секты "Фалуньгун" Ли Хунчжи, найденные сотрудниками правоохранительных органов у ее последователей в России



Фото: источник "Ленты.ру" в правоохранительных органах



Это позволяло "Фалуньгун" вести миссионерскую деятельность, не опасаясь внимания правоохранительных органов, следящих за религиозными организациями. А еще "общественный" статус позволял избегать той настороженности, которая обычно возникает у людей при знакомстве с новой религиозной организацией.



Свою суть секта раскрывала неофитам лишь через некоторое время: им от лица Ли Хунчжи начинали обещать полное омоложение, прекрасный внешний вид, крепкое здоровье, а потом просветление и сверхспособности.



Большое значение в учении "Фалуньгун" уделяется развитию паранормальных способностей: открытию "небесного ока", предвидению будущего, овладению экстрасенсорными возможностями и так далее. Адептам говорят, что они со временем смогут творить чудеса, но следует сдерживаться, беря пример с учителя Ли Хунчжи, которые все может, но не делает

Владимир Петухов

социальный психолог



Специалисты били тревогу, отмечая, что к текстах и книгах, которые распространяли адепты "Фалуньгун", присутствуют манипулятивные и пропагандистские методы влияния на сознание.



В частности, некоторые упражнения - якобы для закаливания - новичкам рекомендовали выполнять до полного изнеможения



Это приводило к нехватке кислорода, в результате которой человек впадал в состояние, близкое к трансу, и на фоне измененного сознания становился уязвимым для различных внушений. При этом эксперты отмечали, что секта сделала выводы из своего китайского этапа существования - и уже не стремилась сильно расширяться.



С одной стороны, это могло бы привлечь к филиалам "Фалуньгун" лишнее внимание. С другой - в России и на Украине секте была важна не численность адептов, а сам факт их существования.



В сетях "Фалуньгун"



В новых регионах присутствия "Фалуньгун" среди прочего использовал новичков для политических акций - в частности, пикетов у посольства КНР. Одна из таких акций состоялась в Киеве в 2007 году: участвовавшие ней сектанты держали портреты своих единомышленников, якобы жестоко убитых в Китае, а также устраивали театрализованные представления.



В ходе этих представлений актеров, изображавших протестующих адептов "Фалуньгун", били ряженые полицейские. Параллельно на этом шоу раздавали листовки против властей КНР и сектантскую литературу. Любопытно, что ни один из пяти тысяч китайцев, живших в Киеве в то время, в акции не участвовал.



В России "Фалуньгун" как религиозное объединение было официально зарегистрировано в 2001 году после презентации в Москве. Сектанты завлекали к себе людей, имевших проблемы со здоровьем, обещая им быстрое исцеление. Им на руку играл тот факт, что россияне в принципе доверяют традиционным китайским практикам, отмечает сектовед Анна Сысоева.



Новичков приглашают на занятия гимнастикой, а когда они оказываются вовлечены, начинается работа по принципу финансовой пирамиды. Чтобы выжать из человека максимум денег, его убеждают отказаться от традиционной медицины и лечиться практиками сектантов. В итоге люди порой затягивают с лечением и умирают

Анна Сысоева

сектовед



Чтобы полностью подчинить неофита, его убеждают, что он попал в компанию избранных, и стремятся подавить его личность. Любые сомнения в божественной природе лидера или вопросы к постулатам в секте недопустимы - за это полагается наказание.



В секте верят, что Ли Хунчжи - бог. Там говорят, что китайская медицина более эффективна, чем любая другая, особенно западная. Говорят о силе медитаций, о просветленных состояниях. Согласно учению секты, человек может летать. Ну а тем, кто с этим не согласен, "истину" обязательно нужно вбить в голову. Ну или избить их

Сергей (имя изменено)

бывший член российского филиала секты "Фалуньгун"



Как отмечают сектоведы, некоторые из бывших адептов российского филиала "Фалуньгун" говорили, что после занятий в секте их преследовали галлюцинации, толкавшие на насилие и суицид. В связи с этим специалисты подозревают, что в своих практиках сектанты могут применять запрещенные вещества.



Под прицелом силовиков



Несмотря на всю конспирацию, в России секта "Фалуньгун" довольно быстро оказалась под пристальным вниманием правоохранительных органов. В 2010 году сектантам запретили проводить выставку в Элисте, а в 2015 году за экстремизм задержали лидера ижевской ячейки.



В июле 2020 года Генпрокуратура РФ признала нежелательными на территории России семь западных неправительственных организаций, связанных с "Фалуньгун"



А в ноябре того же года в Хакасии региональное отделение секты впервые признали экстремистской организацией и запретили ее деятельность в России.



В 2024 году российские правоохранительные органы провели ряд крупных операций по выявлению и прекращению работы отделений "Фалуньгун". В частности, в мае сектантов, скрывавшихся на конспиративной квартире, задержали в Москве, их ячейкой руководила Наталья Миненкова.



Ее обвинили по статье 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ") и отправили в СИЗО. Следователи считают, что у ячейки Миненковой была разветвленная сеть последователей.



Эта сеть распространяла среди россиян экстремистскую литературу и вербовала новых адептов, которых позже вовлекали в подпольную деятельность. В минувшем августе нескольких сектантов арестовали в Краснодаре, а в начале осени арестовали главу региональной ячейки "Фалуньгун" в Мордовии.



***

По данным правоохранительных органов, планомерная работа против "Фалуньгун" привела к тому, что сегодня все шесть крупных центров секты в России свернули свою работу. Тем не менее, по информации источника "Ленты.ру" в правоохранительных органах, согласно оперативным данным, в стране остается еще около 300 сектантов, в основном в столичном регионе, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. В настоящее время ведется их активная разработка.



"Фалуньгун" - возможно, крупнейшая секта в мире. По некоторым оценкам, на пике развития у нее было до 50 миллионов адептов. Как минимум она входит в топ-3 крупнейших сект мира - это факт. Схожего масштаба достигали лишь запрещенные в России международные террористические организации "Братья-мусульмане" и "Исламское государство"



Роман Силантьев

религиовед Источник - Lenta.ru

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