 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эрдоган дождался смерти своего главного врага, - Евгений Балакин
11:20 22.10.2024

22.10.2024

Евгений Балакин

Вчера, 21 октября, на 84-м году жизни скончался Фетхуллах Гюлен - всемирно известный исламский проповедник, долгое время бывший сподвижником президента Турции Реджепа Эрдогана, впоследствии ставший его "личным врагом". О смерти Гюлена сообщило издание CNN Turk, на протяжении дня публиковавшее достаточно резкие заявления официальных лиц Турции в адрес покойного. Обвиняемый в попытке государственного переворота в 2016 году, проповедник тем не менее не может быть вычеркнут из истории Турецкой Республики, оказав существенное влияние на ее современный облик.

Фетхуллах Гюлен родился 27 апреля 1941 года в деревне Коруджук недалеко от города Эрзурум в Турции в семье имама. Получил классическое исламское образование в одном из медресе в Эрзуруме и стал хафизом - профессиональным чтецом Корана. Затем стал учителем Корана, позднее совершив хадж - паломничество в Мекку, уже в качестве должностного лица.

В 1970-х Гюлен создал собственное движение "Хизмет", переводящееся с турецкого как "служение". Уже к 1980 году он стал одним из самых влиятельных мусульманских проповедников в Турции. Напомним, что одним из принципов, заложенных Кемалем Ататюрком, основателем Турецкой Республики, был светский характер государства - и деятельность Гюлена не могла не привлечь к себе внимания. В СМИ появились сообщения, что в публичных проповедях он призывал к введению в стране принципов шариата, и в 1981 году Гюлен подал в отставку с должности проповедника. В 1999 году выехал в США, как утверждается - на лечение, и с тех пор не возвращался в Турцию (свою смерть он встретил в штате Пенсильвания). Сложно сказать, был ли его отъезд мотивирован политически, но уже в 2000 году в Турции над ним начался заочный судебный процесс: бывшему проповеднику грозило до десяти лет тюремного заключения, его обвиняли в стремлении заменить светский строй на шариат.

В 2008 году все обвинения с Гюлена были сняты, но к этому моменту Турция уже пережила ряд политических изменений, во многом связанных с именем Реджепа Эрдогана. Человек, ставший символом современной Турции, как и Гюлен, выступал за увеличение роли религии в жизни страны, но если Гюлен действовал через систему образования и СМИ, то Эрдоган решил менять Турцию политическими средствами. Став премьер-министром в 2003 году, он не препятствовал деятельности гюленовского движения "Хизмет", видя в нем как союзника по продвижению "мягкой силы" Турции за рубежом, так и инструмент для ослабления светской элиты страны (прежде всего - военных, которые к тому времени устроили не один государственный переворот).

Примечательно, что в те годы Эрдоган называл Гюлена "учителем" ("ходжей"). И сторонники Гюлена не оставались в долгу, поддерживая партию того на выборах. Ряд СМИ, подконтрольных Гюлену, поддерживали престиж Эрдогана и обличали его противников.
Однако, подавив светских оппонентов, Эрдоган и Гюлен начали соперничать между собой. Сеть Гюлена, казавшаяся Эрдогану удобным инструментом для продвижения выбранной идеологии, уже с 2010 года стала ощущаться им как угроза, став по сути непровозглашенной политической силой.

В 2016 году Эрдоган прямо обвинил бывшего "учителя" и его сторонников в попытке государственного переворота. Движение "Хизмет" было признано террористическим, и с тех пор в Турции его именуют не иначе, как "Террористическая организация фетхуллаховцев". Так бывший "ходжа" одного из самых могущественных политиков в истории Турецкой Республики превратился в его "личного врага".

С тех пор Эрдоган не упускал возможности возложить ответственность за проблемы в стране на бывшего соратника - так, в 2016 году он допустил причастность гюленистов к уничтожению российского бомбардировщика в Сирии и в организации покушения на российского посла в Анкаре Андрея Карлова.

В 2017 году проповедника, проживающего в США, лишили турецкого гражданства, и до самого последнего дня Эрдоган добивался от Штатов его выдачи. Неслучайно турецкие СМИ подчеркивают, что Гюлен умер в статусе человека без гражданства - указывая на то, что он лишился родины во всех смыслах. Действительно, окажись переворот 2016 года удачным, само существование Турции могло оказаться под угрозой. И хотя Гюлен отрицает свою причастность к мятежу военных, опасения Эрдогана на его счет были отнюдь не беспочвенны: система, созданная проповедником и его сторонниками, была значимым фактором турецкой политики, в то время как его глава руководил им из Соединенных Штатов (и не без их финансовой и идеологической помощи). Смерть Гюлена, безусловно, вызвала облегчение в Анкаре - но она вовсе не означает исчезновения FETÖ. И, если глава Турции ослабит хватку, оно может попробовать взять реванш за разгром 2016 года.

Источник - ria.ru
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