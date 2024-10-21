"Без бороды и велосипеда": удивительная схожесть молдавского и армянского режимов, - Василий Кодряну

11:25 22.10.2024

Отшумел, отгремел первый тур молдавских президентских выборов, а переписанные под утро итоги "Конституционного" евросоюзовского референдума лягут в основу многих исследований и докторских диссертаций на тему вероломного попирания закона и избирательного кодекса теми индивидуумами, кои с высоких брюссельских трибун годами трындят про общечеловеческие ценности и торжество справедливости.



В самом главном посольстве в Кишиневе, где сейчас за старшего Даниэла ДиПьерро, начинавшая карьеру в министерстве обороны США, по свидетельству людей знающих, весьма удовлетворены итогами 20 октября.



И пока взбалмошные корреспонденты постсоветского пространства в 172 раз пишут про пощечину Майе Санду, проваленный референдум и консолидацию молдавского общества (смешные люди), американцы констатируют: агент "Рисипень-45" получила доступ к оригиналу Конституции и может ее коверкать, как вздумается.



Общество в самой нищей стране Европы расколото от пяток до подмышек, ночные фальсификации взрыва негодования в остывшем казанке с мамалыгой не вызвали, значит, все идет по плану.



Перед вторым туром, назначенным на 3 ноября, в Молдавии должны обнаружиться героические "самоубийцы", готовые встать под знамена экс-генпрокурора страны Александра Стояногло, занявшего второе место в турнире по перетягиванию властного каната.



Ибо, как только некто выразит желание присоединиться к политику, поддержанному социалистами Игоря Додона, сей некто сразу же будет объявлен агентом Кремля, в его офисе найдут семь фотографий Владимира Путина, квитанцию на получение 5000 российских рублей и пластмассовый штык-нож от автомата АК-74.



И это в лучшем случае, а в худшем: ночь, фонарь под глазом, камера, закошмаренный бизнес и ворох проблем. Много ли при подобном раскладе найдется смельчаков, вопрос, однозначно, риторический.



Причем, и без карательных "сандунистских" методов молдавская "оппозиция" напоминает серпентарий, где не было и не будет мирного сосуществования, даже заради спасения страны. Ибо оное спасение они представляют себе по-разному, ненавидя соседей по клубку, сотканному из противоречий.



Чтобы вы понимали всю степень глубины молдавских глубин, доведу до вас одно умозаключение: если сегодня Ренато Усатый решит отдать Александру Стояногло свои честно завоеванные проценты и попросит "наших партийцев" поддержать смелого гагауза, в политтаборе случится переполох, и разборки продолжатся до утра дня второго тура.



И будут они бегать по центру Кишинева с криками: "а ты кто такой?", размазывая по щекам скупые мужские и обильные женские слезы.



А тем, кто в подобном раскладе сомневается, настоятельно рекомендую заглянуть на страничку посольства США в РМ, и ознакомиться с Заявлением для прессы от 16 октября (за четыре дня до первого тура):



"…В течение нескольких месяцев правительство США, правительство Молдовы, молдавские службы безопасности и другие союзники, и партнеры предупреждали, что Россия стремится подорвать демократические институты Молдовы в преддверии президентских выборов и референдума о членстве Молдовы в ЕС.



Правительство США и правительство Молдовы работают рука об руку, чтобы разоблачить попытки российского влияния и наложить санкции на тех, кто к этому причастен. Мы принимаем ряд мер для поддержки этих усилий в рамках нашего партнерства с Молдовой и ее народом. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Молдову и молдавский народ, а также разоблачать и противодействовать российским усилиям по подрыву молдавской демократии".



Загляните при случае на сайт российского посольства в Молдавии и если найдете там текст про разоблачение американского влияния и наложение санкций на причастных, подарю вам бутылку лучшего армянского коньяка, изготовленного в домашних условиях.



И уж коли речь зашла про Армению, вот вам несколько строчек не для протокола. Те, кто имеют возможность отслеживать общественно-политическую ситуацию в Ереване и Кишиневе, просто офигевают от аналогий, похожестей и властных выбрыков, не имеющих ничего общего с народом и историей стран, где они в силу временной несправедливости правят бал.



Просто у Майи Санду нет бороды и велосипеда, а Никол Пашинян никогда не был министром просвещения и не ходил на свидание с американским экс-послом Дереком Хоганом.



Чуть не забыл, кстати, про еще одно отличие. У Пашиняна есть жена "на шее" - Анна. Фамилия - Акопян. Вах, какая женщина! Причем, тоже в политику поигрывает. Собрала на днях местную тусню и для форса бархатного, книжечку с собой принесла, дабы впечатление произвести.



Понятное дело, пройдохи политологические "срисовали" обложку и страницы открытые. "История Армении" Мовсеса Хоренаци. "Скорбь" - последняя глава:



"Оплакиваю тебя, Армянская страна, оплакиваю тебя, благороднейшая из всех северных (стран), ибо отняты у тебя царь и священник, наставник и учитель; потревожен мир, укоренился беспорядок, пошатнулась правоверность, невежество утвердило иноверье".



Анна Вачиковна, что-то знает, кое нам неведомо? Аж мороз по коже, настолько созвучно с делами нынешними и капитулянтским договором грядущим.



Но вернемся к молдавско-армянским похожестям, действительно - едва ли не калька. И прошлое им не такое, и Конституция "подкачала" и предшественники - гады такие, и народец - так себе, и московские ништяки не ахти, но без них - зубы на полку. А уж, что до оппозиции, то тут, словно один мастер картину маслом рисовал.



Бывает же такое единообразие с примесью легкой сумасшедшинки и недооценки вынужденных коллег с переоценкой себя красивых! Только вот Эрнестуля В-нян в Кишиневе как бы против режима, а в Ереване - горячо "За". Но это так, деталь невеликая. Для тех, кто в теме.



И среди оных, разумеется, автор Телеграм-канала "Товарищ генерал". Правда, он более оптимистичен в плане Молдавии, хотя и угадал с бюллетенями, но искренне разочарован происходящим в Армении.



ПРОИГРЫШ САНДУ ОБЕРНЕТСЯ ЗВЕЗДНЫМ ЧАСОМ ПАШИНЯНА



Наводненные иноагентами, щедро подкормленные "мягкой силой" Запада, возглавляемые президентками-гражданками стран ЕС Грузия и теперь вот еще Молдова кажут кукиш Брюсселю и спрятанному за ним Вашингтону. На молдавском еврореферендуме молдаване недвусмысленно указали прозападной Майе Санду, что она - полупрезидент. Она представляет если и не меньшинство жителей страны (думаю, бюллетеней навкидывают, чтобы окончательно не опозориться), то уж точно не уверенное большинство.



Для Армении новая неудача Запада на постсоветском пространстве означает повышенный уровень опасности. Что бы там не сотворили молдавские власти, их кураторам уже ясно, что Санду не контролирует страну, не авторитетна для граждан и не способна на русофобское переформатирование общественного мнения.



Как следствие - Молдова не встанет в один строй с Украиной, не сможет качественно организовать провокации в Приднестровье или Гагаузии и открыть для России второй фронт. И в Грузии эта затея тоже обломалась. Центральноазиаты по-восточному уклончиво улыбаются, водят хороводы с еврозасланцами, но в еврокурятник их не загонишь даже санкциями.



На этом безрадостном для Запада фоне Армения все более выделяется своей пионерской готовностью заменить на антироссийском фронте всех уставших, сомневающихся и виляющих. Никол Пашинян уже доказал свое умение вить из армянского народа веревки и реализовывать самые дикие решения. Если ему прикажут - он завтра войну объявит Путину и всей ОДКБ. Или Ирану со всеми его ХАМАСами и "Хезболлами".



Если после президентских выборов в США возобладает курс на усугубление уже разожженных конфликтов, Армении "светит" быть первой, кого бросят в топку.



Василий Кодряну