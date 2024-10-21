"Крупнейший котел за всю СВО": ВСУ угодили в огромную ловушку – дороги перерезаны

11:31 22.10.2024

Донецкий фронт практически полностью оказался в активной фазе боевых действий. Российская армия стремительно разрушает оборонительные линии противника, захватывая ключевые опорные пункты украинских войск. Создается крупное окружение, возможно,к рупнейшее за всю историю СВО: сообщается, что все пути к Покровску блокированы, и российские силы приближаются к полному освобождению Донбасса. Селидово оказалось в окружении, три полукольца блокируют возможности для активного отступления ВСУ, сдерживая их под плотным огнем. В оборонительных позициях противника образовался пяткилометровый разрыв.



Военкор Лисицын сообщает, что на Покровском направлении российские войска отрезали все дороги. Остается лишь одна трасса, к которой они постепенно приближаются. По неподтвержденной информации, именно по этой дороге украинские войска начали отступление с данного участка фронта.



Штурм города с севера и востока продолжается уже вторые сутки. Бои идут в районе шахты им. Коротченко и завода ЖБИ. В Горняке российские войска достигли значительного продвижения на северных рубежах, стремясь на юг. По данным "Военкоров Русской Весны", сражения переместились в центр города, и 60 процентов территории уже контролируется российскими силами. На восточном берегу реки Волчья позиции ВСУ сократились до 1,5 км в ширину и 1 км в глубину. Последним населенным пунктом на этом участке остается Александрополь, за который уже идут бои. Также подтверждена потеря украинскими войсками Зоряного, который был недавно взят российскими силами. Положение Кураховки становится критическим.



На Кураховском направлении наши войска постепенно выравнивают фронт между Островским и Максимильяновкой. На юге наблюдается продвижение по лесным массивам, и передовые группы уже входят в дачный поселок "Энергетик" недалеко от Курахово.



Согласно информации от "Белорусского силовика", в Торецке в ходе недавних боев российские бойцы захватили несколько зданий на территории бывшего завода на улице Героев Труда. Бои продолжаются за жилые дома вдоль улиц Дружбы, Донбасская, Василия Стуса и Рудничная.



Также наблюдается продвижение между Курахово и Угледаром в районе Катериновки и Водяного, где линия обороны противника пробита на глубину до 5 км. На Покровском направлении основные бои ведутся по флангам от Селидово.



Condottiero отмечает, что на схеме укрепрайона противника в Селидово узел обороны изначально формировался в южном направлении. Однако позже он был перенастроен на запад, но сделать это было уже поздно. Три из пяти основных опорных пунктов противника были успешно преодолены. Остались два: первый - в Вишневом, второй - на пересечении дороги в город и трассы на Покровск. Таким образом, "котел" начинает сжиматься.



Таким образом, по различным оценкам, на данный момент формируется крупнейший "котел" на Донецком фронте.



Военные корреспонденты канала Win/Win сообщают, что Селидово практически полностью окружено: противник оказался в ловушке, зажатым тремя полуокружениями, и шансы на спасение для украинских войск сведены к минимуму. Наступательные действия российских сил продолжаются вдоль всей линии боевого соприкосновения.



На направлении Артемовска российские войска продолжают наступление вдоль трассы Артемовск – Константиновка, продвигаясь в сторону Ступочек. Украинская сторона признала, что наши силы продвинулись на 1 км. До первых домов Константиновки остается около 8 км, что указывает на значительное приближение к городу.



На Купянском направлении продолжаются активные боевые действия, особенно в районе Кругляковки. Российские войска занимаются выравниванием флангов и расширением контролируемой территории вокруг этого населенного пункта. По информации канала "Два Майора", российские силы усиливают давление западнее Синьковки, продвигаясь через лесной массив к северо-западной окраине Петропавловки.



Авторы: ВЯЧЕСЛАВ НОВОРОССИЙСКИЙ