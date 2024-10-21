Невмяняемого каз-мажора Нурасыла Болата все-таки закрыли в крытку. Добился, дебил

11:52 22.10.2024

Сыну депутата Мажилиса Даулета Турлыханова Нурасылу Болату заменили оставшийся срок ограничения свободы на лишение, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрели вчера, 21 октября, в Медеуском районном суде №2 Алматы. Сегодня, 22 октября, суд вынес вердикт.



"Суд постановил Представление Службы пробации Медеуского района Департамента уголовно-исполнительной системы по городу Алматы о замене неотбытого срока наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы в отношении осужденного Нурасыла Болата удовлетворить. Заменить Нурасылу Болату неотбытый срок наказания в виде 1 год 5 месяцев 10 дней ограничения свободы на лишение свободы по приговору военного суда Алматинского гарнизона от 9 октября 2003 года", – озвучил решение судья.

Таким образом, Нурасыл Болат отправится в учреждение исполнительной системы средней безопасности из расчета 1 день лишения свободы за 1 день ограничения свободы. Его взяли под стражу в зале суда.



Во время рассмотрения дела представитель службы пробации заявил, что с ним неоднократно проводили беседы профилактического характера о недопустимости нарушения порядка отбывания наказания.



"Несмотря на неоднократные предупреждения и наличие электронного средства слежения, он дважды нарушил порядок отбывания наказания: 11 октября и 12 октября 2024 года. Так, при мониторинге платформы слежения местонахождения установлено, что 11 октября вечером он находился в ресторане. 12 октября – в караоке-баре… На основании этого вносим представление заменить ограничение свободы на лишение свободы", – сказал он.

В октябре 2024 года в казахстанских пабликах появились видео, где Нурасыл Болат сидит в компании за праздничным столом. Авторы публикаций утверждали, что он праздновал в ресторане 18-летие своей знакомой в нарушение установленного режима ограничения свободы. После этого в КУИС заявили о намерении добиться лишения его свободы.



Нурасыл Болат не в первый раз подозревается в нарушении отбывания наказания. Ранее сообщалось, что ряд сотрудников наказаны из-за ситуации по делу Нурасыла Болата.



16 октября Даулет Турлыханов прокомментировал поступок своего сына Нурасыла Болата на тое. Он заявил, что провел с ним воспитательную беседу о том, что нельзя нарушать порядок.



В Алматы в ночь на 11 февраля 2023 года Нурасыл Болат напал на семью юристов Анну и Олега Черновых. Они пытались помочь девушке, также подвергшейся нападению со стороны молодого человека. В отношении Болата было заведено дело по ч. 2 ст. 107 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух и более лиц" УК РК.



Позднее выяснилось, что Нурасыл Болат является рядовым срочной службы и 2 июля он совершил побег из воинской части. 3 июля его нашли, после чего арестовали на 15 суток.



В октябре суд признал Болата виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 1 и 5 ч. 2 ст. 107 УК РК, и назначил наказание в виде штрафа на сумму более 1,7 млн тенге. Он также должен был выплатить двум потерпевшим по 500 тыс. тенге.



14 мая 2024 года Верховный суд Казахстана изменил приговор Нурасылу Болату и назначил ему два года ограничения свободы.



Мадина Мамырханова