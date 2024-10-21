Ковровое эмбарго: США думают ограничить поставки чипов по всему миру

12:20 22.10.2024 Осуществить экспортный контроль таких масштабов окажется сложно, если вообще выполнимо



Дмитрий Мигунов



США готовятся вводить новые запреты на поставку полупроводников за рубеж. Администрация Джо Байдена размышляет над установкой "потолка" для количества чипов, которые будут продаваться американскими корпорациями вроде Nvidia и AMD в каждую отдельную страну - даже несмотря на то, что подавляющее большинство этих чипов в США не производится. Таким образом, в Вашингтоне хотят ограничить возможности создания "национального" искусственного интеллекта за пределами Америки. В частности, особую озабоченность Вашингтона вызывает покупка наиболее продвинутых полупроводников странами Персидского залива. Реально ли осуществить настолько всеобъемлющий запрет и к чему он может привести - в материале "Известий".



Нужно больше контроля



Контроль над экспортом чипов из США берет начало еще в 2010-е годы. Министерство торговли и Госдепартамент периодически устанавливали эмбарго на поставку полупроводников для разных организаций. Предыдущая администрация в 2019 году на фоне торговой войны с Китаем решила запретить поставки чипов для крупнейшей в стране корпорации электроники Huawei (тогда это происходило на фоне борьбы за лидерство в сфере 5G-связи), что на тот момент выглядело совершенно радикальным шагом.



Однако это было только начало. Последовали и новые точечные санкции против китайских предприятий, в частности SMIC, крупнейшего производителя полупроводников в КНР. Новая администрация Джо Байдена, как и ожидалось, только ужесточила ограничения, особенно после принятия Акта о чипах и науке в 2022 году, призванного кардинально увеличить объемы национального производства чипов в Америке. Тем более что уже началась гонка за искусственный интеллект, которая резко повысила ставки.



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В октябре 2022 года США ввели беспрецедентные по своему покрытию меры, призванные полностью остановить поставку самых современных полупроводников в Китай. Параллельно Вашингтон надавил на Японию и Нидерланды, важнейших поставщиков чипов и, что еще важнее, оборудования и материалов для их производства. Китай ответил контролем над экспортом галлия и германия, материалов, играющих важную роль в полупроводниковой промышленности, в производстве которых КНР является практически полным монополистом. Вскоре аналогичные шаги были предприняты по поводу экспорта графита.



До поры до времени эти действия касались только Китая, который рассматривался США как их главный конкурент в "гонке чипов", а также ключевая угроза национальной безопасности. В 2022–2023 годах на фоне украинского конфликта и дальнейшего охлаждения американо-китайских отношений ограничения стали охватывать и другие страны. Сейчас же планируется вообще пересмотреть подход к поставкам чипов под американскими брендами, сделав его сугубо разрешительным со стороны властей.



Война в заливе



Согласно информации Bloomberg, в недрах американской администрации вызрело предложение ограничить лицензирование экспорта полупроводников за границами США в принципе (или, по крайней мере, за пределами стран - союзников Америки). Несмотря на всеохватность планов, которые пока находятся лишь в процессе обсуждения, у них есть и вполне конкретные цели, а именно государства Персидского залива.



Дело в том, что Саудовская Аравия и ОАЭ сейчас активно работают над созданием своих дата-центров, необходимых для разработки искусственного интеллекта (позволить себе такое недешевое удовольствие могут только государства с очень глубокими карманами - саудовцы выделяют на эти цели около $40 млрд). Что интересно, это происходит спустя считаные недели после облегчения процесса лицензирования поставок для этих стран. На самом деле, тут нет особого противоречия, так как, с одной стороны, США хотели бы быть исключительным партнером для поставки технического обеспечения в богатые арабские государства, с другой - хотят получить рычаг влияния на них. Ведь вопрос лицензий можно увязать с вопросом сотрудничества с тем же Китаем. Ключевым партнером американцев в регионе является дубайская G42, которая тесно взаимодействует с КНР. Таким образом, на выходе США хотят держать под контролем попытки других государств создать свой "суверенный ИИ".



Хотя арабские игроки не выглядят особо обескураженными - в складывающейся геополитической обстановке контроль над экспортом стратегической продукции выглядит в той или иной форме практически неизбежным, - сами поставщики вряд ли будут в восторге. Акции Nvidia в день распространения информации об обсуждении ограничений рухнули сразу на 5%, срезав более $100 млрд капитализации за несколько часов. Фирмам приходится все более активно задумываться, как вообще вести бизнес в новых реалиях.



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Сомнительная эффективность



Практика последних лет показывает, что эффективность подобных ограничительных мер вызывает сомнения. В свое время, когда санкции были введены против Китая, результат оказался скромным. Во-первых, китайцы постарались запастись чипами и оборудованием для их производства заблаговременно. Во-вторых, реально осуществлять контроль очень сложно. Ограничения на поставки ряда чипов GPU от той же Nvidia были введены осенью прошлого года, но в течение нескольких месяцев выяснилось, что компания легко обходит ограничения. Многие китайские фирмы продолжали заказывать продукцию у корпорации, получая ее с чуть большими сложностями теми или иными путями. Полупроводники ввозились в КНР даже откровенной контрабандой, частными лицами. У компаний в этом смысле инструментарий побольше. Nvidia вообще предложила китайскому рынку особенные чипы, которые не попадали под санкции.



Это не должно удивлять: интересы Nvidia далеко не всегда совпадают с интересами Вашингтона. На фоне бурного развития ИИ и нейросетей компания за считаные годы взлетела в мировой топ, достигнув второй позиции по рыночной капитализации. Заказов стало так много, что Nvidia не всегда была способна полностью удовлетворить запросы своих покупателей. Потеря же огромного китайского рынка для американских технологических гигантов - это вопрос стратегической важности. Боссы Nvidia понимают, что стремление разрабатывать свой "национальный" ИИ во многих странах требует колоссального объема вычислительных мощностей, а значит, является источником роста бизнеса на протяжении еще многих лет, если не десятилетий.



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Второй риск в данной стратегии заключается в том, что ситуация в гонке чипов постоянно меняется. Пять лет назад казалось, что американские запреты уничтожат Huawei, но компания довольно быстро отошла от удара и сейчас остается ключевым производителем мобильных телефонов и разнообразного оборудования в мире. В 2023 году оказалось, что американские санкции не мешают китайским производителям выпускать чипы памяти.



Точно так же Китай уже освоил техпроцесс 7 нм и, скорее всего, 5 нм. А по последним, пока не подвержденным окончательно сообщениям, в КНР научились выпускать фотолитографические машины, работающие в глубоком ультрафиолете, что решает вопрос критической зависимости производства чипов от соответствующего оборудования, выпускаемого нидерландской ASML. Китай в таком случае может находиться вплотную к полному самообеспечению выпуска чипов вне зависимости от импорта.



Сами США предпринимают отчаянные усилия для переноса производства полупроводников обратно домой. В 1990 году на Америку приходилось 37% мирового выпуска чипов, в 2020-е эта доля составляла всего 12%. Большая часть чипов под американскими брендами делается на Тайване, но, учитывая геополитическую напряженность, этот остров не может быть абсолютно надежным поставщиком в долгосрочной перспективе. Если Китай перехватит инициативу, а учитывая темпы роста индустрии в этой стране, такой сценарий на горизонте 5–6 лет не кажется совсем уж нереальным, то ограничения на экспорт могут ударить по самим США.



Китай в какой-то момент окажется более предпочтительным экспортером, который не накладывает на покупателей многочисленных условий, что приведет к потере стратегически важных рынков. Именно поэтому США медлят с принятием новых ограничительных мер - появление конкурентного рынка, где за покупателя придется драться, совсем не за горами. Источник - Известия

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