Геостационарный спутник Intelsat (производства Boeing) испытал "аномалию" и неожиданно развалился на 20 частей

12:23 22.10.2024

Спутник Intelsat 33e неожиданно развалился на орбите Земли, создав облако из 20 обломков



Анжелла Марина

22.10.2024



Спутник компании Intelsat, предоставляющей услуги связи, неожиданно вышел из строя и развалился на части, передает PCMag. Специалисты предполагают, что это могло произойти из-за столкновения с космическими обломками других спутников или из-за взрыва двигателя.



