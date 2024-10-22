|Геостационарный спутник Intelsat (производства Boeing) испытал "аномалию" и неожиданно развалился на 20 частей
12:23 22.10.2024
Спутник Intelsat 33e неожиданно развалился на орбите Земли, создав облако из 20 обломков
Анжелла Марина
22.10.2024
Спутник компании Intelsat, предоставляющей услуги связи, неожиданно вышел из строя и развалился на части, передает PCMag. Специалисты предполагают, что это могло произойти из-за столкновения с космическими обломками других спутников или из-за взрыва двигателя.
Геостационарный спутник Intelsat 33e испытал "аномалию", как сообщили в самой компании, которая обеспечивает интернет-связь для правительственных организаций, телекоммуникационных фирм и медиа-компаний. На тот момент Intelsat лишь кратко уведомила, что спутник потерял питание, в связи с чем произошел сбой в предоставлении услуг. Однако ВВС США зафиксировали появление обломков вблизи спутника. "В настоящее время мы отслеживаем около 20 обломков, анализ ситуации продолжается", - говорится в сообщении подразделения Космических сил США по отслеживанию спутников в X (Twitter).
Хотя причина разрушения Intelsat 33e остается неясной, существует вероятность, что спутник мог столкнуться с уже существующими космическими обломками, что и привело к его разрушению, предположил астроном и специалист по отслеживанию спутников Джонатан МакДауэлл (Jonathan McDowell). Другой возможной причиной, по его мнению, может быть взрыв одного из компонентов аппарата.
Intelsat 33e находился на орбите на высоте около 35 000 километров от Земли. На данный момент его обломки не представляют непосредственной угрозы, однако в долгосрочной перспективе они могут стать источником опасности. По подсчетам МакДауэлла, на геостационарной орбите на такой высоте произошло уже 16 идентичных случаев. В связи с этим он отмечает: "Я думаю, что совокупность всех этих событий, связанных с образованием обломков на геостационарной орбите, начинает вызывать беспокойство по поводу риска попадания даже мелких обломков в другие спутники, но у меня нет количественной оценки".
Intelsat пока не дала официальный комментарий по поводу произошедшего. Однако в первоначальном заявлении компании было сказано, что она "тесно сотрудничает с Boeing, производителем спутника, для решения проблемы". Напомним, Intelsat 33e был запущен в 2016 году и начал предоставлять телекоммуникационные услуги в 2017 году для клиентов в Европе, Африке и некоторых частях Азиатско-Тихоокеанского региона.