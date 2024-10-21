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Русские сеют глобальный хаос. Снова, - В.Корнилов
12:37 22.10.2024

Русские сеют глобальный хаос. Снова

Украинский политолог Владимир Корнилов

Коварные русские начали кампанию убийств, поджогов, диверсий и хакерских атак против Запада, причем действуя по принципу "все, везде и сразу". И это не сценарий очередного фантастического боевика, это тема публикации свежего журнала The Economist, являющегося идеологическим рупором либералов всего мира. Спрашивается: для чего это русским? Ответ журнала предельно прост: да всего-то - чтобы "посеять глобальный хаос".

Сейчас как под копирку штампуются однородные заявления различных европейских спецслужб, в которых Россию обвиняют чуть ли не во всех проблемах Запада. Вдруг повсеместно обнаружились некие самодельные взрывные или воспламеняющиеся устройства, которые почему-то всегда не срабатывают как положено. И все сразу знают, что за этим однозначно стоят "российские спецслужбы". Ну а кто еще?

В Германии начальники сразу трех спецслужб дружно обвинили Россию после того, как некий загадочный пакет стал причиной пожара на не взлетевшем самолете в Лейпциге. Публике не рассказывают, откуда взялся этот пакет (прямых же рейсов с Россией у Германии нет) и как это связано с нами, но все равно однозначно указывают на русских, да еще и делают политические выводы: если бы самолет упал на Лейпциг, пострадали бы как раз самые "пророссийские" избиратели ФРГ. Тут бы и засомневаться: а надо ли это русским? Но нет, никаких сомнений в данном вопросе быть не должно!

Во Франции подобным образом "предотвратили" похожие диверсии. То вдруг преждевременно подорвался некий "русскоязычный выходец из Донбасса" в отеле возле парижского аэропорта Шарль де Голль. Хоть французская пресса и указывает, что у подозреваемого есть паспорта России и Украины, но все равно выводы делает моментально: это "часть российской кампании саботажа". Почему для этого незадачливый "террорист" решил поджечь один из строительных магазинов, никто даже объяснять не стал.

То французы вдруг арестовывают "мишленовского" повара, который якобы в пьяном разговоре признался, что является "российским агентом", а своей хозяйке французской квартиры написал, что не может заплатить, поскольку "в Москве работает на государство". Логичное же объяснение!

Примерно так же выглядят неудавшиеся "акты диверсий" в Британии. Сейчас, скажем, судят целую шайку британских граждан, которые подожгли склад некоего британско-украинского бизнесмена, который почему-то недавно поменял свое вполне украинское имя Михайло Приходько на более русское звучание: Михаил Бойков. Но британскую прессу это не удивляет, она не задается вопросом о природе "бизнеса" этого человека, придерживаясь одной, исключительно "правильной", версии: склад поджигали "по приказу из Москвы". И никакие доказательстве прессе не нужны!

Британцы сейчас (да, впрочем, как и всегда) однозначно являются абсолютными чемпионами по разжиганию антироссийских страхов. Глава MI5 Кен Маккаллум в последние дни буквально не сходит с экранов тамошних каналов, постоянно предупреждая о планах России устраивать диверсии против Альбиона. И опять-таки не предъявляя никаких доказательств, он бесхитростно объясняет наши мотивы: "Российские спецслужбы поставили перед собой задачу создать постоянный хаос на улицах Великобритании и Европы".

Одно из спецподразделений MI5 даже выпустило на днях специальную брошюру, которую распространяют по руководителям британских предприятий с целью проявлять бдительность и выявлять факты "российского саботажа". Практически каждый сотрудник, судя по этой инструкции, теперь под подозрением: а вдруг это российский шпион или, того хуже, диверсант! И это же не паранойя, правда?

Очень показательно, что все это происходит в дни, когда отмечается 100-летие пресловутого "письма Зиновьева" - такого же антироссийского фейка, фактически сковырнувшего первое лейбористское правительство Британии. Двадцать пятого октября 1924 года, за четыре дня до всеобщих выборов, консервативная газета Daily Mail опубликовала фальшивое письмо главы Коминтерна Григория Зиновьева, якобы отдававшего заговорщические инструкции по созданию хаоса в Британии и свержению там конституционного строя. Ну прямо один в один то, что вменяет нам сейчас в вину глава MI5. Кстати, именно MI5 передала фальшивку в МИД Британии в 1924 году - вот же какое совпадение!

Как сказал позже лидер лейбористов Рамси Макдональд, письмо, моментально перепечатанное всеми мейнстримными СМИ, вызвало "панику в сознании старых дев". Спустя четыре дня лейбористы потерпели сокрушительное поражение. Владелец Daily Mail барон Ротемер позже хвастался, что "письмо Зиновьева" стоило лейбористам примерно 100 депутатских кресел. Кстати, семья Ротемеров до сих пор владеет данной газетой, тоже участвующей сейчас в антироссийской кампании.

Затем долгие годы лейбористы требовали расследования обстоятельств появления данного письма. А у консерваторов вдруг моментально пропал интерес к нему: мол, уже неактуально... И лишь в 1999 году (представляете, сколько десятилетий прошло!) специальная парламентская комиссия однозначно доказала, что "письмо Зиновьева" было фальшивкой британских спецслужб MI5 и MI6, которые задействовали для его изготовления представителей российской политической эмиграции в Европе.

Вот и сегодня мы наблюдаем абсолютно те же приемы. Причем, как и сто лет назад, появление антироссийских фейков привязано к каким-то выборам и кампаниям. Во Франции аресты "российских диверсантов" были проведены под Олимпиаду, в Германии сейчас нарастает эта волна под тамошние выборы. А вот почему в Британии, где выборы уже прошли, началась эта истерика - это действительно вопрос.

Можно предположить, что британские спецслужбы резко активизировались к началу долгожданного слушания по "делу Скрипалей", пытаясь отвлечь от него внимание публики. А ведь столько шума было вокруг него, столько обвинений против России выдвинуто, столько дипломатов выслано! Вполне логично, что все мы ждали ответов от самих Скрипалей по поводу того, в каком они состоянии, кого они сами винят в своих неприятностях. Да и вообще Россия давно добивалась ответа о местонахождении граждан РФ, ставших жертвами странного отравления в Солсбери.

И вот на прошлой неделе начался процесс - а король, как обычно, оказался голым. Публике не предъявлен никто из Скрипалей, а всего лишь зачитывают некие странные показания, которые якобы пострадавшие дали. Можно себе только представить, какой бы шум стоял в мире, если бы в России устраивали подобные судебные шоу, не предъявляя публике, скажем, американских шпионов Эвана Гершковича и Пола Уилана! А британская пресса спокойна, совсем не возмущается смехотворным процессом по "делу Скрипалей", не задает неудобных вопросов.

И кстати, в этом - кардинальное отличие от ситуации столетней давности. Как видим, методы работы британских спецслужб не изменились, антироссийские фейки продолжают штамповать на конвейере, порой задействуя и беглую российскую оппозицию. Казалось бы, все как и в 1924 году. Но тогда хоть кто-то в Европе и в той же Британии требовал расследования. Тогда хоть где-то публиковались оппозиционные мнения, выражавшие недоверие официальным версиям. Тогда хоть как-то обращали внимание на явные нестыковки в антироссийских фейках. А сейчас ничего этого нет! Теперь западные (и особенно британские) СМИ просто повторяют эти бессмысленные, откровенно фарсовые, истеричные заявления в стиле "Русские идут!".

И невозможно усомниться в их правдивости - моментально окажешься за обочиной мейнстрима. И это еще неплохой вариант. То есть кое-что за этот век изменилось на Западе. Но только в худшую сторону.

Источник - РИА Новости
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