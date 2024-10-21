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Обреченная империя. Попытки противостоять БРИКС погубят Америку, - Антон Трофимов
15:55 22.10.2024

ИноСМИ
Россия

Обреченная империя. Попытки противостоять БРИКС погубят Америку

Антон Трофимов

Открывающийся 22 октября трехдневный саммит БРИКС в Казани станет этапным событием. Во-первых, на встрече глав государств-участников и руководителей стран-претендентов на участие презентуют новую структуру объединения. Во-вторых, одной из важнейших тем для обсуждения станет безопасность и стабильность в мире, читай, Европе и Южной Азии. А самым главным событием будет решение о создании новой международной платежной системы. Она должна положить конец доминированию доллара в мировой экономике. А значит, и доминированию США.

"На сегодняшний день 90% международной торговли завязаны на доллар, и многие страны БРИКС вынуждены использовать его для внешних транзакций. Навязанная зависимость ограничивает их экономический суверенитет и повышает уязвимость перед санкциями Вашингтона, - подчеркивает австрийский EXXpress. - Чтобы противостоять этому доминированию, БРИКС стремится создать новое платежное средство, которое будет обеспечено национальными валютами. Подобная мера позволит странам-участницам объединения вести прямую взаимную торговлю, не прибегая к доллару".

Маленькая, но очень показательная деталь. Во время Делового форума БРИКС, прошедшего в Москве накануне саммита, были презентованы карты будущей международной платежной системы BRICS Pay. Да, пока использовать их можно было только в пространстве форума. Однако огромный интерес, проявленный к новинке участниками встречи, доказывает, насколько заинтересованы в независимости от чьей-то одной государственной валюты страны Глобального Юга. Да и не только они.

Насколько успешной будет такая попытка, сегодня можно лишь предполагать. Впрочем, можно заметить, что коллективный Запад рассматривает перспективы дедолларизации мировой экономики как одну из важнейших угроз своему существованию. А значит, ожидает от инициативы БРИКС почти гарантированного успеха.

"Из-за глобальной гегемонии всемогущего доллара угроза разрушительных западных санкций является общей уязвимой стороной всех государств, не входящих в основную систему альянсов США. Идет расширение двусторонних соглашений о местных валютах, направленных на достижение большей финансовой автономии, особенно между Россией и Китаем, Индией и Россией, а также в рамках АСЕАН. И таким образом им пока что удается ослаблять господство доллара, - отмечает американский журнал The Nation. - И хотя БРИКС не хочет называть это дедолларизацией, продолжается работа по созданию платформы BRICS Pay для обхода доллара с помощью цифровых и децентрализованных технологий. Находящаяся под жесткими санкциями Россия особенно заинтересована в успехах в данной области".

Почему дедолларизация - или, что в данном случае почти одно и то же, создание единой межнациональной платежной системы и валюты, - вызывает столь пристальный интерес во всем мире, понятно. Дело не в том, что пример России ясно показал всем, как экономику можно превратить в оружие. Важнее, что опыт нашей страны продемонстрировал: привычные коллективному Западу механизмы давления на непокорных и слишком самостоятельных перестали работать.

Это куда важнее. В геополитике страх - довод в пользу выживания поодиночке, а выгода - причина присоединиться к успешному соседу. Среди государств-участников БРИКС хватает тех, кто на себе испытал все прелести американских и европейских санкций. И гарантия успешного совместного противостояния глобальному экономическому оружию - достаточный повод присоединиться к союзу. Преимущества которого не исчерпываются одной лишь экономикой.

"У БРИКС есть возможность стать площадкой, где по мере взаимодействия и общения противники смогут снизить двустороннюю напряженность, - продолжает The Nation. - Дальнейшее расширение БРИКС происходит на фоне подъема сил фрагментации и медленного угасания формальных структур многосторонности. Это приводит к тому, что центральную роль в решении проблем стали играть неформальные объединения. Несмотря на все недостатки и разномастность участников, набирающий популярность БРИКС является одним из многих необходимых инструментов для исправления возникшего в мире дисбаланса".

После Второй Мировой войны создание ООН воспринималось как появление инструмента, позволяющего не допустить новой подобной катастрофы. Но по мере того, как усиливалось противостояние двух главных политических союзов во главе с СССР и США, роль этой организации становилась все меньшей, а ее усилия и требования - все менее результативными. После того, как Советский Союз потерпел поражение в "холодной войне", этот процесс стал лавинообразным и необратимым. Монополярный долларовый мир сделал подобные надгосударственные структуры бессмысленными и бесполезными: всем стали управлять Америка и ее сателлиты.

Такое положение дел сыграло с Соединенными Штатами дурную шутку. Уверенные в невозможности новых эффективных межгосударственных союзов, они пропустили момент, когда инициатива России по объединению союзников обернулась успехом. Да и после того Вашингтон слишком долго делал ставку на неразрешимые, как ему казалось, противоречия между, скажем, Индией и Китаем.

Главная ошибка США кроется в неистребимой привычке к безусловному доминированию. "Мировой полицейский" совершенно уверен, что любой, кто бросает ему вызов, хочет лишь одного: занять его место. Мысль о том, что мощные державы объединяются, чтобы всего лишь ограничить претензии Америки, кажется американским элитам абсурдной. Обвиняя других в имперских амбициях, Соединенные Штаты отрицают собственное превращение в главную послевоенную империю.

Последние тридцать лет США открыто игнорировали любые чужие интересы. Pax Americanaпревратился из "рая на земле" в структуру, порядок в которой поддерживается исключительно силой. Сумевшая развалить Советский Союз Америка превратилась в утрированное подобие СССР эпохи застоя. С одним кардинальным отличием: у нее не оказалось достойного соперника, который вынуждал бы американскую империю сохранять умение не только подчинять, но и поддерживать баланс интересов.

С этой точки зрения БРИКС+ представляет собой полную противоположность американскому "миропорядку, основанному на правилах". США действуют грубой силой - этот союз ищет компромиссов. Америка превращает союзников в подневольных доноров - БРИКС делает их партнерами и помогает найти место в общей системе. А самое главное, там, где Вашингтон диктует, Москва, Пекин, Дели и другие уговаривают и предлагают, не настаивая и не наказывая за отказы или сомнения.

"Для Китая и России ослабление американского влияния на мировую финансовую систему неотделимо от создания альтернативы международному порядку, где главенствуют США. Неудивительно, что противники Америки хотят сформировать альтернативную международную систему", - констатирует американский The United States Institute of Peace в статье "Каковы причины расширения БРИКС, и что это значит для Америки?".

Это пусть и верный, но узкий и неполный взгляд на ситуацию, отражающий все тот же американский имперский подход. Страны-участники БРИКС+ хотят сформировать не альтернативную Pax Americanaсистему международных отношений. Они, по большому счету, предпринимают усилия по созданию новой мировой реальности, где в основе будет лежать не противостояние, а взаимодействие.

Америка, давно живущая в парадигме "подчиняй или подчиняйся", понять и принять такой подход просто не в состоянии. И не ищет возможность нащупать контакт с БРИКС+, а просчитывает шансы развалить и уничтожить его. Не понимая, что в нынешней ситуации и с сегодняшними подходами Вашингтона к геополитике они равны нулю.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729601700


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