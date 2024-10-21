На восточный вклад: ставки по депозитам в юанях за месяц выросли на 1,5 пункта

16:00 22.10.2024 До какого уровня банки повысили доходность и будет ли дорожать китайская валюта



Евгений Грачев



Ставки по вкладам в юанях у топ-10 банков выросли на 1,5 п.п. за месяц - участники рынка гарантируют по ним доходность на уровне 6,2–13%, следует из данных "Банки.ру", которые проанализировали "Известия". Финорганизации пытаются привлечь юани на фоне нехватки валюты в стране, которая возникла из-за проблем с трансграничными платежами и послаблений по обязательной продаже экспортной выручки, объяснили эксперты. Спрос бизнеса на заемные средства в юанях также увеличивает интерес к валюте КНР. Это влияет на курс - в ближайшие месяцы рубль может ослабнуть до 14,4–15 за юань на фоне роста импорта перед окончанием года. Почему юани остались наиболее привлекательной инвалютой для вкладов и что в дальнейшем будет влиять на курс - в материале "Известий".



Насколько выросли ставки по вкладам в юанях



За последний месяц шесть банков из топ-10 повысили доходность по юаневым вкладам. Ставки по ним в среднем выросли на 1,5 п.п., следует из данных "Банки.ру". Шаг повышения был в диапазоне от 0,3 до 7,4 п.п. на сроках от трех до 12 месяцев. Условия по вкладам в юанях с конца лета по 10 октября изменились следующим образом:



- по депозитам на три месяца ставки в среднем выросли на 1,7 п.п. и достигли 5,4%. Максимальная доходность по таким продуктам составила 12%;



- доходность юаневых вкладов на полгода в среднем увеличилась на 1,4 п.п., до 5,8%. У отдельных игроков она достигает 12%;



- самые выгодные предложения по таким продуктам - на срок 12 месяцев, банки обещают до 13% годовых, с лета средняя доходность по ним выросла на 1,6 п.п., до 6,2%.



У половины банков из топ-10 в среднем ставки закрепились на уровне выше 6,2%, следует из данных "Банки.ру". "Известия" направили в крупнейшие кредитные организации запросы о том, улучшали ли они условия по депозитам в китайской валюте.



В начале октября ВТБ повысил ставки по ним на 2,8 п.п. на всех сроках, сообщили в пресс-службе. Там добавили: в сентябре банк привлек в 2,5 раза больше средств на юаневые вклады, чем месяцем ранее. До конца года он планирует занять 25% рынка пассивов в китайской валюте.



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Рост ставок по вкладам в юанях отражает повышенный спрос банков на китайскую валюту в условиях ее нехватки, пояснил независимый эксперт Андрей Бархота. Улучшая условия по депозитам, участники рынка активно стремятся восполнить недостаток валюты КНР.



- С начала сентября на Мосбирже наблюдается значительный дефицит ликвидности в юанях. Рост ставок по кредитам в юанях подтверждает повышенный спрос на китайскую валюту при нехватке ее предложения, - согласился аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.



Проблема российских банков с объемом юаней вышла на уровень ЦБ еще в сентябре - на ВЭФ участники рынка обсуждали с регулятором, как увеличить предложение китайской валюты. Дефицит юаней на российском рынке связан с сокращением ее предложения на межбанковском рынке на фоне роста кредитования бизнеса в юанях, пояснил глава комитета по финансовой безопасности совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов.



Ссуды для бизнеса в валюте КНР стали особенно актуальны на фоне роста ключевой ставки, рассказал эксперт Андрей Бархота. Стоимость обычных кредитов в РФ может достигать 23–28% - это более чем вдвое дороже займов в юанях.



Интерес физлиц в основном сосредоточен вокруг рублевых вкладов - ставки по ним в среднем составляют 17,5–18%, а максимальная доходность достигает 23%, следует из данных с сайтов банков.



Справка "Известий"

9 марта 2022 года в РФ ограничили снятие денег со счетов в валюте недружественных государств - обналичить можно было только сумму $10 тыс. (или в эквиваленте в евро) при условии, что вклад или счет был открыт до даты изменений. Из-за этого популярность вкладов в "токсичной" валюте сильно снизилась. Многие банки убрали сберегательные продукты в долларах и евро.



Почему банки стремятся привлечь юани от физлиц



Проблема дефицита юаневой ликвидности усиливается, по мере того как все новые китайские банки начинают осторожнее работать с российскими контрагентами, отметил глава аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев. По его словам, даже небольшие кредитные организации из КНР опасаются попасть под вторичные санкции Запада.



В то же время физлица не так мотивированы нести юани на вклады. География обращения этой валюты достаточно узкая, поэтому гражданам ее просто некуда тратить, считает зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов. По его словам, после закрытия вклада им придется конвертировать свои средства обратно в рубли, что заберет часть прибыли.



Подавляющая часть вкладчиков в юань (98%) - состоятельные клиенты, которые стремятся таким образом диверсифицировать портфель своих сбережений, то есть сделать его более разнообразным, чтобы защитить от обесценивания, рассказали в пресс-службе ВТБ.



Однако привлечение вкладов от населения не поможет банкам решить проблемы с юаневой ликвидностью, считает управляющий директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. По его словам, физлица просто не могут быть ее изначальным поставщиком, ведь китайская валюта попадает в РФ благодаря экспортерам и импортерам, которых обслуживают банки.



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Как курс юаня изменится до конца года



Ставки по вкладам в юанях в России сейчас выше, чем в Китае. Например, в одном из крупнейших банков страны ICBC доходность составляет 1,35% на 12 месяцев. Это значит, что наши банки сильно заинтересованы в фондировании в валюте КНР и для ее привлечения готовы потратить дополнительные средства.



Рост доходности юаневых депозитов также может быть вызван началом глобального тренда на снижение курса этой валюты к доллару в долгосрочной перспективе, считает Юрий Беликов из "Эксперт РА". По его мнению, падение "китайца" необязательно будет сильным, но и предпосылок для его укрепления нет. Значит, доходность инструментов в этой валюте будет расти.



Тем не менее на российском рынке ситуация иная - юань все еще способен укрепиться до 14,4–15 рублей к концу года на фоне дефицита валюты в РФ, полагает Андрей Бархота. При этом российская валюта уже начала слабеть к китайской - с начала сентября к 14 октября курс юаня вырос на 10%, до 13,5 рубля, следует из данных Мосбиржи.



Дефицит ликвидности в юанях усугубляется послаблениями для экспортеров - с июля они обязаны продавать на внутреннем рынке лишь 40% валютной выручки, отметил экономист Президентской академии Владимир Еремкин. Изначально порог превышал 80%.



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В сентябре продажи валюты от 29 крупнейших экспортеров сократились на 30% по сравнению с августом, отметил эксперт. В целом они стабильно падают уже несколько месяцев.



- В итоге снижается предложение китайской валюты на рынке, а чем меньше ликвидности, тем больше волатильность по курсу юаня, - отметил Александр Потавин из "Финам".



Также власти ежедневно проводят крупные сделки с валютой, что влияет на ее стоимость. Минфин РФ в октябре будет выкупать с рынка иностранную валюту и золото на 3,1 млрд рублей в день. Чтобы удержать курс от дальнейшего снижения, ЦБ начнет зеркалировать эти операции и дополнительно продавать юань в размере 8,4 млрд рублей. Благодаря этому на рынок будет ежедневно поступать валюта на 5,3 млрд рублей. Это добавит ликвидности, поможет снизить проблему нехватки валюты и стабилизирует курс рубля, сообщили в "Финаме".



Именно поэтому сценарий резкого ослабления российской валюты сейчас маловероятен, отметил Александр Потавин. По его словам, в начале октября ее поддерживает мощный скачок цен на нефть на фоне конфликта Ирана и Израиля - за несколько дней баррель Brent взлетел на 15%, до $81. До конца года нацвалюта будет двигаться в уже устоявшихся диапазонах, а юань - торговаться на уровне 13,3–13,7 рубля. Источник - Известия

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