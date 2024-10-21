Медербек Сатыев выдвинут Советом судей Кыргызстана на должность председателя Верховного суда

16:15 22.10.2024

Совет судей предложил кандидатуру Медербека Сатыева на должность председателя Верховного суда



Бишкек (АКИpress) – Совет судей 22 октября на заседании рассмотрел кандидатуру Сатыева Медербека Асанбековича на должность председателя Верховного суда.



Как сообщили в пресс-службе Совета судей, члены Совета судей единогласно поддержали кандидатуру Сатыева.



