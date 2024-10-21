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|Медербек Сатыев выдвинут Советом судей Кыргызстана на должность председателя Верховного суда
16:15 22.10.2024
Совет судей предложил кандидатуру Медербека Сатыева на должность председателя Верховного суда
Бишкек (АКИpress) – Совет судей 22 октября на заседании рассмотрел кандидатуру Сатыева Медербека Асанбековича на должность председателя Верховного суда.
Как сообщили в пресс-службе Совета судей, члены Совета судей единогласно поддержали кандидатуру Сатыева.
"Согласно п.5 ч. 4 ст. 70 Конституции, президент по предложению Совета судей из числа судей Конституционного суда и Верховного суда и с согласия Жогорку Кенеша назначает на должности председателей Конституционного суда и Верховного суда сроком на 5 лет.
В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 80 Конституции Жогорку Кенеш Кыргызской Республики не менее половиной голосов от общего числа депутатов Жогорку Кенеша дает согласие представленным президентом кандидатам на назначение председателей Конституционного суда и Верховного суда из числа их судей сроком на 5 лет", - отметили в пресс-службе.
Базарбеков Замирбек Курамаевич 9 октября написал заявление по собственному желанию об уходе с должности председателя судьи Верховного суда.
Жогорку Кенеш 10 октября принял отставку Базарбекова. 11 октября президент Садыр Жапаров освободил Базарбекова от должности председателя Верховного суда
На данный момент должность председателя Верховного суда вакантна.