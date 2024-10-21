Британский журналист Грэм Филлипс поблагодарил Путина за убежище в России

16:20 22.10.2024

Москва, 22 октября, 2024, 01:51 - ИА Регнум. Журналист, подданный Великобритании, Грэм Филлипс выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за предоставление временного убежища в стране. Репортер также рассказал о том, что в Лондоне преследуют его семью.



Филлипс поблагодарил всех, кто его поддерживал в России многие годы, Путина за то, что "дал документ, который означает, что он может жить и работать в РФ, делать свои репортажи.



"Для меня это не просто документ, это жизненный документ, и я буду благодарен за это всю свою жизнь", - написал журналист в Telegram-канале.



