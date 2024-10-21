Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею невоспитанными собаками США

16:26 22.10.2024

Ким Е Чжон подчеркнула, что лишь сумасшедшие власти могут совершать военные провокации в отношении стран с ядерным оружием:



"Судя по поведению Сеула и Киева, которые суетятся туда-сюда для попрошайничества и осмеливаются нести необратимый нелепый вздор в отношении государств, обладающих ядерным оружием, они одинаковые как две капли воды".



