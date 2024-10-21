Движение "Хезболлах" взяло на себя ответственность за нападение на дом Нетаньяху

18:38 22.10.2024

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" взяло на себя ответственность за совершенное 19 октября нападение на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил глава информационной службы организации Мухаммед Афиф, выступая на пресс-конференции в Бейруте.



"Исламское сопротивление берет на себя полную и исключительную ответственность за операцию в Кейсарии и атаку на дом военного преступника Нетаньяху", - подчеркнул Афиф.



Ранее Нетаньяху обвинил "агентов Ирана" в том, что они пытались убить его вместе с супругой во время атаки беспилотника в районе города Кейсария 19 октября, и заявил, что это не заставит Израиль отказаться от продолжения военных операций против "Хезболлах" и радикального палестинского движения ХАМАС.