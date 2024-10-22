Ушла из жизни Светлана Назарбаева - мать одиозных генералов Сатыбалды и Абиша

00:00 23.10.2024

На 77 году жизни скончалась руководитель ​Республиканского издательского полиграфического комплекса "Дәуір" Светлана Назарбаева, передает корреспондент агентства.



Информацию о кончине Назарбаевой редакции КазТАГ во вторник подтвердили сразу несколько не связанных друг с другом информированных источников.



Светлана Назарбаева приходится невесткой экс-президенту Нурсултану Назарбаеву. Она родная мать бизнесмена Кайрата Сатыбалды и бывшего первого заместителя председателя комитета национальной безопасности Самата Абиша.