Где контроль, дуболомы... Мирзиеев разносит прокурорских за "случаи приписок деревьев"

00:01 23.10.2024

"Где контроль?". Президент подверг критике замгенпрокурора за случаи приписок деревьев

Свыше миллиона деревьев высажены на землях без оросительной системы или приписаны в отчетах в рамках проекта "Яшил макон", сообщил президент Узбекистана. "Почему заместитель генпрокурора сидит молча? Чем заняты 75 сотрудников? Где контроль?", - спросил глава государства.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 21 октября провел совещание, на котором обсуждались результаты работы в рамках общенационального проекта "Яшил макон".



В стране поставлена цель ежегодно высаживать 200 миллионов деревьев и кустарников, чтобы довести уровень озеленения до 30% к 2030 году. В 2020 году этот показатель составлял 8%, а на сегодняшний день достиг 12%.



Сообщается, что весной этого года высажено 138 миллионов саженцев. С начала года создано более 10 тысяч гектаров зеленых поясов, министерства и хокимияты разбили 257 садов. В Приаралье площадь зеленого покрова превысила 2 миллиона гектаров, говорится в сообщении.



Начиная с этого года 2000 гектаров земель, прилегающих к дорогам, рекам и каналам, переданы в аренду 10 тысячам жителей и предпринимателей для озеленения. В рамках проекта "Менинг боғим" из бюджета выделено 49 млрд сумов, в махаллях создается 215 новых парков.



Однако, как отметил президент, многие хокимы не до конца осознают суть реформ по повышению уровня озеленения. Глава государства подверг критике невыполнение плана по посадке деревьев в весенний период в 28 районах. Тысячи деревьев не прижились из-за посадки их в местах без учета климатических условий и отсутствия воды.



Например, в местах без оросительной системы было посажено 322 тысячи саженцев в Ташкенте, 96 тысяч - в Самарканде, 67 тысяч - в Ташкентской области, 61 тысяча - в Каракалпакстане, 24 тысячи - в Бухаре и 15 тысяч - в Навои (всего минимум 585 тысяч).



Приписки в отчетах выявлены в Бухарской - 195 тысяч саженцев, Ташкентской - 150 тысяч, Андижанской - 120 тысяч, Сурхандарьинской - 85 тысяч, Самаркандской областях и в Ташкенте - по 50 тысяч (всего минимум 650 тысяч).



Шерзод Тухтабаев.Шерзод Тухтабаев.



"Почему заместитель генерального прокурора [Шерзод] Тухтабаев сидит молча? Чем заняты 75 сотрудников? Где контроль? В этот осенний сезон мы должны посадить еще 80 млн деревьев. Тухтабаев, каждый хоким, министр и организация определять, где и сколько саженцев посадить, с учетом расположения, собственника земли, источников воды и средств", - заявил президент в сюжете программы "Узбекистан 24".



Глава государства сообщил, что вице-премьер Ачилбай Раматов совместно с хокимами будет ежедневно требовать выполнение указанных задач.



Генеральной прокуратуре поручено усилить контроль в этой сфере.



В июле 2023 года глава Минэкологии Азиз Абдухакимов сообщил о приписке 2 миллионов деревьев в рамках программы "Яшил макон". Кроме того, за 1,8 миллиона деревьями не закреплены ответственные лица, а 7,3 миллиона деревьев высажены в местах, где отсутствует возможность полива.



В феврале 2022 года президент отмечал, что все руководители в Узбекистане "привыкли к припискам". В этом контексте он упомянул первого вице-премьера Ачилбая Раматова и вице-премьера по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер (ныне замсоветника президента) Шухрата Ганиева. "Не посадили мы [столько деревьев]. Ладно, пусть будет 50 миллионов, а не 75 миллионов, но пусть все будет честно. Нет, обязательно и Раматов, и Ганиев привыкли говорить президенту: „Мы это выполнили", „Есть, сделаем"", - сказал он.