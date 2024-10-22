Все идет по плану. Русские в Казахстане, - Илья Намовир

00:02 23.10.2024

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ



Илья Намовир • Русские в Казахстане



22.10.24



Больше тридцати лет назад, в начале октября 1993 года в России между сторонниками Ельцина и защитниками Верховного Совета произошла двухдневная гражданская война в миниатюре. Этот короткий и кровавый промежуток времени и по сей день опутан тайнами, мифами и легендами (кстати, рекомендую к прочтению статью Леонида Прошкина, основанную на материалах уголовного дела по этим событиям – там многие мифы развеиваются сухими фактами).



Одним из показательных эпизодов тех событий стал продолжавшийся несколько часов городской бой между Таманской дивизией министерства обороны и дивизией внутренних войск им. Дзержинского, результатом которого стали десять погибших и несколько сожженных БТРов.



Горькая ирония заключалась в том, что обе дивизии были в подчинении… сторонников Ельцина. А стреляли они друг в друга, потому что тогдашний министр внутренних дел Ерин и министр обороны Грачев не наладили связь между своими подразделениями и друг с другом.



Но началось все еще с момента издания Ельциным указа о чрезвычайном положении в Москве. В соответствии с этим указом Грачев, Ерин и Голушко (министр безопасности) должны были создать объединенный штаб для руководства силами, обеспечивавшими режим чрезвычайного положения. Штаб ими создан не был.



Ввод войск в Москву был обеспечен в результате устного(!) приказа Грачева. Заместитель Грачева Кондратьев должен был разработать план действия подразделений с учетом их различной подчиненности (МВД, армия, спецвойска и т.д.). План Кондратьевым разработан тоже не был.



В результате введенные в город войска не знали, где их противники, где союзники и вообще, кто находится на соседней улице. Все это и привело к бою с применением тяжелой техники между подчиненными Ерина и Грачева; бою, которого не должно было быть, если бы те, кто находился у руля событий просто выполняли то, что требовали закон и их должностные инструкции.



Впрочем, судьбы министра внутренних дел и министра обороны данный эпизод никак не омрачил: по итогу октябрьских событий оба указом Ельцина получили по "Герою России".



Данная история не призвана к тому, чтобы искать в ней параллели с днем сегодняшним (вчерашним или завтрашним): это просто напоминание о том, что всегда стоит быть готовым к тому, что если какие-то чрезвычайные события развиваются чрезвычайным образом, то, возможно, они развиваются так не согласно какому-то плану, а из-за полного отсутствия такового.