Молдавия погружается в хаос: результаты еврореферендума - фальшивка

00:03 23.10.2024

Маргинальный результат с нарисованными голосами диаспоры ставит под сомнение легитимность конституционного референдума в Молдавии. Ближайшие две недели до второго тура президентских выборов будут опасными, пишет обозреватель Pravda.Ru Любовь Степушова.



ЕС потратил огромные деньги на продвижение европейского курса Молдавии, а иными словами - на включение страны в проект "АнтиРоссия": визиты европейских послов, митинги "Граждан за Европу", агитационные поездки на синих микроавтобусах, всевозможные концерты и шествия, прочие мероприятия с голубыми флагами. Прозападная медиамашина убеждала молдаван, что за евроинтеграцию проголосуют 70% избирателей.



Но к полуночи 20 октября разрыв в пользу ее противников составлял 10%. Тем не менее, эта тенденция испарилась за ночь, голоса "за" были "нарисованы" за границей. В итоге утром 21 октября ЦИК выдал данные, что европейский выбор поддержали 50,09%, против - 49,91%. Сайт ЦИК один раз "выходил из чата", в это время происходили манипуляции с голосами.



Итог сомнителен, и по сути получается, что молдаване, проживающие в стране проголосовали за то, что "не хотят в Европу", а молдаване-иностранцы проголосовали за то, что "хотят в Европу" - уже находясь там.



Теперь живущих в стране граждан будут убеждать в том, что "даже победа с небольшим перевесом остается победой". Слишком много в Санду вложено, чтобы Запад потерял марионеточную власть в Молдавии.



Очень опасными будут две недели до второго тура. Тех, кто не голосовал за Санду или ее референдум, называют коррупционерами, врагами народа, предателями, людьми, которые не любят свою страну, людьми с ограниченным интеллектом, агентами Москвы.



Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку поздравил всех тех, кто "устоял перед невероятным давлением Москвы".



Такая риторика показывает, что в предстоящий период до второго тура Санду, ее партия и вся западная пропагандистская машина будут становиться все более агрессивными. Возможны шаги по вводу военного положения и отмены второго тура, повод найдется - например, операция ВСУ в Приднестровье или Гагаузии, где сплошь сидят "агенты Кремля".



Если все же второй тур (Санду против Стояногло) состоится, то исход выборов решат избиратели Ренато Усатого, который набрал 13,77% голосов. Он отказался голосовать на референдуме о вступлении в ЕС. Возможно, также придут те, кто в первом туре не голосовал. Потому что момент для страны - решающий.



Как анализирует лидер Либерал-демократической партии Молдавии Влад Филат, население Молдавии, имеющее право голоса в октябре 2024 года, составляет 3,3 миллиона человек. А именно: 1,915 миллиона избирателей, проживающих в стране, 1,11 миллиона избирателей - за границей и 274,5 тысяч избирателей Приднестровья - граждан, имеющих те же права, что и другие граждане страны.



При 44% явки в выборах голоса распределились следующим образом: в Молдавии явка составила 64%, в то время как диаспора зарегистрировала гораздо более низкое участие - всего 20%. В Приднестровье уровень участия был низким - всего 5,65%, что подчеркивает независимость Приднестровской молдавской Республики.



Из общего числа избирателей в списках ЦИК только 22,5% проголосовали за европейскую интеграцию. В Молдавии этот процент составил 29%, а в диаспоре 15%. В Приднестровье - только 2,11% .



Вывод из этой статистики: есть поле для фальсификаций на участках за границей, поэтому молдаванам, живущим в Молдавии и не желающим войны, надо выходить на выборы.