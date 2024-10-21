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В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы. Что о них известно
00:06 23.10.2024

До парламентских выборов в Грузии, которые, по мнению аналитиков, станут историческими осталось четыре дня. В правящей партии под руководством миллиардера Бидзины Иванишвили их называют референдумом "между войной и миром", в оппозиции - между европейским и пророссийским будущим.

26 октября в Грузии состоятся парламентские выборы, которые, по мнению аналитиков, обещают стать историческими. Предвыборная кампания проходит на фоне все более напряженной и поляризованной обстановки.

Партия "Грузинская мечта", остающаяся у власти уже 12 лет, во главе с ее основателем и миллиардером Бидзиной Иванишвили описывает выборы как "референдум между войной и миром", в которую, по их словам, хотят втянуть Грузию оппозиция и некая "глобальная партия войны".

Оппозиция тем временем представляет их как выбор между демократическим Западом и авторитарной Россией.

Опросы общественного мнения не дают однозначного результата и прогнозируют, что ни одна из партий не сможет сформировать парламентское большинство и потребуется формирование коалиций.

Кто из партий участвует в выборах
"Грузинская мечта" - действующая правящая партия. Впервые победила на выборах в парламент в октябре 2012 года. Прежним правительствам в Грузии удавалось избираться только на два срока, но "Мечта" борется за то, чтобы остаться на четвертый срок. Также объединяет политическое движение "Сила народа".
"Единство ради спасения Грузии" - коалиция, в которую входят "Национальное движение" - самая популярная оппозиционная партия в Грузии, основанная экс-президентом страны Михаилом Саакашвили, партии "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия", а также отдельные политики.
"Коалиция за перемены" - объединение партий "Ахали" во главе с Никой Гварамия (бывший гендиректор оппозиционной телекомпании "Мтавари Архи") и Никой Мелия (экс-глава "„Национального движения"), а также партии „Гирчи - больше свободы" и „Дроа".
"Сильная Грузия" - многопартийная избирательная коалиция, объединившаяся вокруг партии "Лело" Мамуки Хазарадзе - бизнесмена и соучредителя грузинского TBC Bank.
Партия "За Грузию" - ее возглавляет экс-премьер Грузии и бывший соратник Бидзины Иванишвили Георгий Гахария. В партию в основном входят политики, в разное время покинувшие "Грузинскую мечту".
Как пройдут выборы
Предстоящие выборы будут первыми полностью пропорциональными выборами в Грузии. Страны пыталась перейти на пропорциональную систему с 2019 года.

Для прохождения в парламент нужно преодолеть 5% барьер, что подтолкнуло партии к созданию коалиций. Всего в парламенте 150 мест. Партия, получившая более половины мест, сможет представить кандидата в премьер-министры.

Выборы также впервые пройдут по системе электронного голосования. Ожидается, что примерно 90% избирателей проголосуют с помощью электронных устройств, установленных на избирательных участках.

Предвыборная риторика "Грузинской мечты"
Предвыборная кампания "Грузинской мечты" полностью построена на популистском, антилиберальном и пророссийском нарративе, отмечает издание JAMnews. "Мечта" убеждает избирателей, что, если они выберут оппозицию, Грузия окажется втянутой в войну. Так, в сентябре на улицах Тбились появились баннеры, на которых с левой стороны использовались черно-белые фото разрушенных в ходе войны зданий в Украине, а с правой - цветные изображения "мирной" Грузии. Ролики с таким же содержанием стали крутить и на телеканалах. Каналы, отказавшиеся это делать, оштрафовали на 1800 долларов каждый.

"Мечта" также обещает запретить все оппозиционные силы, если получит большинство мест в парламенте. По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, все эти партии представляют собой "коллективное „Национальное движение"", а некоторые - связаны с криминальными силами. Иванишвили пошел еще дальше и пообещал устроить "нюрнбергский процесс" над "Национальным движением".

В своей кампании "Грузинская мечта" также активно использует тему территориальной целостности. В одном из выступлений в сентябре Иванишвили заявил, что Грузия найдет в себе силы извиниться перед осетинами за военный конфликт 2008 года. О российской агрессии он ни разу не упомянул, отмечает Русская служба Би-би-си.

Марш оппозиции
20 октября в Тбилиси прошел многотысячный марш "Грузия выбирает Европейский Союз". Целью акции было продемонстрировать поддержку прозападному курсу страны.

Участники акции держали флаги Грузии, Евросоюза, Украины, оппозиционных партий и объединений. Перед ними выступила президент страны Саломе Зурабишвили.

В июле посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что Евросоюз приостановил процесс присоединения Грузии к блоку. В заявлении Евросовета говорилось, что ЕС "выражает серьезную озабоченность в связи с недавними событиями в Грузии", в частности, из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".

Закон, названный оппозицией законом "об иноагентах" за его схожесть с российским законодательством об иноагентах, был принят парламентом Грузии в мае, несмотря на массовые протесты. Правящей партии удалось утвердить документ со второй попытки.

Закон также вызвал негативную реакцию со стороны США. В июне Штатыввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, включая депутатов грузинского парламента и силовиков, в связи с принятием закона.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729631160


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