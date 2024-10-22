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Страны БРИКС объединились на Платформе по атомной энергетике, - Глеб Тукалин
00:10 23.10.2024

22.10.2024

Новый альянс будет способствовать развитию ядерных технологий в мирных целях
Глеб Тукалин

Решение о создании атомной платформы БРИКС было единодушным, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.
Одним из крупнейших международных событий этих дней является саммит БРИКС, который проходит в Казани 22–24 октября. Но мероприятия по линии этого объединения, в том числе с участием не входящих в него государств (формат БРИКС+), идут весь год. Одно из них состоялось накануне в Москве: компании атомного сектора России, Китая, ЮАР, Бразилии, Ирана, Эфиопии, Боливии провели первую встречу в рамках создаваемой Платформы по атомной энергетике.

Как заметил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, практически во всех государствах БРИКС реализуются проекты в области ядерной энергетики. "Многие члены БРИКС сегодня являются технологическими драйверами международного ядерного рынка. Общий опыт может и должен быть использован и тиражирован на всем пространстве БРИКС и на планете в целом. Поэтому мы предлагаем объединить усилия в рамках атомной платформы БРИКС – добровольного альянса компаний, профессиональных атомных сообществ и НКО, поддерживающих развитие и внедрение ядерных технологий", – пояснил Алексей Лихачев.

Действительно, сейчас в глобальном масштабе именно страны БРИКС, пожалуй, отличаются наиболее активным развитием атомной энергетики. Мощность всех действующих в мире атомных энергоблоков составляет 390 ГВт, строятся еще 66 ГВт, и к 2030 году не менее двух третей прироста общемирового парка АЭС будет обеспечено странами БРИКС. К 2050 году, согласно прогнозам российских экспертов, страны БРИКС будут обеспечивать не менее половины мирового производства и потребления энергии, при этом важную роль в удовлетворении растущего спроса на нее будет играть атомная энергетика.

В этом году во всем мире только в странах БРИКС прошли старты строительства новых атомных энергоблоков – так называемые первые бетоны. В России начали сооружать очередной, уже седьмой энергоблок Ленинградской АЭС, в Египте залили первый бетон в основание четвертого энергоблока строящейся АЭС "Эль Дабаа", а Китай начал строить сразу шесть блоков. Кроме того, новые, только что построенные атомные мощности подключили в этом году к сети в Китае, Индии и ОАЭ.

Сейчас в России сооружается три новых атомных энергоблока (а портфель зарубежных заказов Росатома включает несколько десятков таких объектов, и многие из них приходятся на страны БРИКС). Согласно долгосрочным планам, изложенным в проекте генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, в России предстоит ввести в эксплуатацию в общей сложности более 28 ГВт новой мощности – 37 энергоблоков, в том числе 11 новых АЭС.

А например, Китай собирается к более чем полусотне действующих реакторов добавить еще несколько десятков и активно работает в этом направлении с Росатомом. Российская госкорпорация к настоящему времени уже построила в КНР четыре энергоблока и строит еще столько же. Росатом также построил АЭС в Индии и Иране и продолжает развивать эти проекты. Еще один проект по строительству АЭС госкорпорация реализует в Египте.

Сотрудничество между странами БРИКС ведется и в разработке перспективных атомных технологий нового, четвертого поколения, связанных с замыканием ядерного топливного цикла с использованием реакторов на быстрых нейтронах. Эти технологии позволят на столетия закрыть вопрос с обеспечением отрасли топливом и минимизировать радиоактивные отходы. У России в этой области есть совместная программа с Китаем и планы сотрудничества с Индией.

В Боливии, которая тоже была представлена на встрече Платформы по атомной энергетике, Росатом строит Центр ядерных исследований и технологий – проект поможет стране использовать передовые технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Уже заработал циклотронный комплекс для производства радиофармпрепаратов, открыт многоцелевой центр облучения, достраивается исследовательский реактор. Большие планы есть у госкорпорации и на Эфиопию – обсуждается строительство как АЭС большой или малой мощности, так и Центра ядерной науки и технологий. Своя атомная энергетика и ядерные технологии имеются у Бразилии и ЮАР.

Словом, у стран БРИКС+ есть большое поле для взаимодействия в атомной сфере. Это подтверждают и такие мероприятия, как Молодежный энергетический саммит БРИКС, Международный чемпионат по перспективным технологиям и навыкам BRICS Future Skills & Tech Challenge, Международный форум по ядерной медицине БРИКС. И вот сейчас объявлено о создании Платформы по атомной энергии, которая поможет участникам в вопросах кооперации, обмена лучшими практиками, подготовки кадров. Основной целью платформы названо развитие и внедрение передовых подходов в части энергетического и неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях на рынках БРИКС и БРИКС+, а также развитие стимулирующих механизмов и моделей реализации проектов в атомной отрасли стран – членов объединения.

В ходе встречи в Москве в павильоне "Атом" на ВДНХ участники платформы обсудили инициативу и наметили дальнейшие планы. Как сообщил Алексей Лихачев, решение о поддержке инициативы Росатома о создании такой платформы было единодушным и юридическое оформление объединения уже началось. Он подчеркнул, что участниками нового объединения будут не государства, а отдельные компании, предприятия, организации, научные институты – все желающие, имеющие отношение к технологиям, науке, атомной отрасли, кто может способствовать ее развитию.

"Очень рад, что процесс организации платформы начался. Уверен, что сотрудничество для стран БРИКС и БРИКС+ по линии новой ассоциации будет плодотворным, – отметил заместитель председателя наблюдательного совета Бразильской ассоциации по развитию ядерной отрасли (ABDAN) Орпет Пейшоту. – У Бразилии очень разнообразный энергобаланс, и атомная энергетика является его составной частью. Мы одна из очень немногих стран, располагающих всеми элементами ядерного топливного цикла. Но нам необходима поддержка, нужно финансирование, и мы знаем, что можем получить их в рамках сотрудничества со странами БРИКС. Новая платформа открывает здесь для нас большие возможности".

Источник - НГ
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