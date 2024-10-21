 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия стала четвертой в мире экономикой по данным МВФ. На пол-сопли обойдя Японию
00:14 23.10.2024

Доля ВВП России в мировом по паритету покупательной способности в 2024 году составляет 3,55%, что делает ее четвертой экономикой мира, подсчитали в МВФ. Фонд также улучшил прогноз по росту экономики на 0,4% - до 3,6%

Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал новый доклад по динамике ВВП стран мира. Из него следует, что в 2024 году ВВП России составляет 3,55% мирового по паритету покупательной способности (ППС).

Доли в мировой экономике пересчитаны исходя из результатов нового раунда Программы международных сопоставлений (ICP), экстраполированных на 2024 год. Самые существенные пересмотры - плюс 0,7% относительно прежнего раунда ICP, получили Индия и Россия. Доля последней в мировом ВВП в 2024 году прежде оценивалась в 2,9%.

По доле в мировом ВВП по паритету покупательной способности (ППС) Россия обогнала Японию (3,38%). Первые строчки в рейтинге по этому показателю занимают Китай, США и Индия.

Ранее МВФ считал, что Индонезия обойдет Россию в 2029 году, что не позволит ей быть четвертой экономикой мира. Сейчас из прогноза на 2029 год следует, что Россия останется четвертой с отрывом в 0,2% от Японии (3,23% против 3%) без угрозы потерять эту позицию.

Обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году в начале апреля поручил президент страны Владимир Путин. 5 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он заявил, что эта цель была достигнута.

В 2024 году ВВП России должен вырасти на 3,6%, следует из отчета МВФ. Таким образом, прогноз роста был повышен относительно июльской оценки на 0,4%: тогда он ожидался на уровне 3,2%.

На 2025 год фонд понизил свой прогноз относительно роста российской экономики на 0,2%: в июле он ожидался на уровне 1,5%, сейчас - 1,3%.

Всемирный банк 17 октября в третий раз за год повысил прогноз по росту ВВП России на 2024 год. По сравнению с началом года прогноз улучшился почти на 2 п.п. - до 3,2%.

В будущем Всемирный банк прогнозирует снижение темпов экономического роста: в 2025-м, по данным организации, он составит 1,6%, а в 2026-м - 1,1%.

Российский Минэк в 2024 году ожидает более высокого роста - согласно сентябрьскому прогнозу, рост реального ВВП по итогам года составит 3,9%. В апреле в прогнозе закладывался рост на 2,8%.

Прогнозы на будущие годы ведомство также улучшило: 2,5% в 2025 году, 2,6% в 2026-м и 2,8% в 2027-м. Ранее Минэк ожидал рост экономики темпом по 2,3% в 2025 и 2026 годах и 2,4% в 2027-м.

Источник - rbc.ru
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