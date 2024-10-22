В Узбекистане странно высказались о "не введении" санкций против России

00:22 23.10.2024

Власти Узбекистана пообещали не вводить санкции против РФ, но соблюдать западные



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Власти Узбекистана не намерены вводить санкций против РФ или поддерживать введенные другими странами, но в то же время должны их соблюдать. Об этом пишет телеграм-канал "O'zbekiston 24" со ссылкой на источники.



В публикации говорится, что в узбекском правительстве ответили на призывы западных стран не допускать передачи в Россию подсанкционных товаров через территорию Узбекистана. Сообщается, что "в кабмине дали понять ЕС и США, что собственных санкций и ограничений Ташкент вводить точно не будет", а также что "западные санкции поддерживать тоже не станет".



При этом власти страны указали, что "экспорт и транзит товаров двойного назначения будет контролироваться в рамках соблюдения международных санкций".



Источники канала добавили, что "вторичных санкций в Узбекистане не особенно боятся", потому что "считают, что ничего не нарушают".