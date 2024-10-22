"В языковом вопросе необходимо действовать дальновидно и сдержанно" - президент Мирзиеев

00:25 23.10.2024

Президент Узбекистана в поздравлении с Днем узбекского языка отметил, что государственный язык должен прежде всего служить сплочению общества: "Все мы глубоко осознаем, что в столь тонком и чувствительном для любого народа языковом вопросе необходимо действовать дальновидно и сдержанно".



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил народ страны с Днем праздника узбекского языка, который с 2020 года отмечается 21 октября.



"Национальный язык - это бесценное, огромное богатство, отражающее историю народа, его самобытность, духовный мир и культуру. Родной язык, объединявший нас в единый народ в самые сложные, полные испытаний периоды нашей древней истории, через века пронесший наши немеркнущие исконные ценности, поистине достоин любви и уважения", - заявил глава государства.



Он отметил, что в последние годы документация многих ведомств переведена на государственный язык, наименования более 100 тысяч географических объектов включены в государственный реестр, в регионах свыше 150 тысяч единиц внешней рекламы и информации приведены в соответствие требованиям законодательства в этой сфере.



Для введения в официальный оборот новых понятий и различных терминов усовершенствована деятельность Комиссии по терминам, разработаны научные критерии в данной области.



С 2023 года для проверки проектов нормативно-правовых актов внедрена система проведения лингвистической экспертизы, которая служит тщательной подготовке соответствующих документов согласно требованиям и методике госязыка.



Для определения уровня знания узбекского языка кандидатами на руководящие должности внедрена национальная система тестирования, за короткий срок из более 3000 претендентов около 1500 выданы сертификаты о владении госязыком.



Фонд развития узбекского языка при Кабинете министров выпустил многотысячными тиражами энциклопедии, словари и пособия 58 наименований. Создан сайт "Толковый словарь узбекского языка".



С 1 января 2025 года учителям узбекского языка общеобразовательных школ, имеющим национальный сертификат, будет выплачиваться ежемесячная надбавка в размере 50% оклада.



"Хочу особо отметить реализуемую важную работу по сохранению языка, традиций и духовных ценностей представителей более 130 наций и народностей, которые живут в нашей стране в обстановке дружбы, согласия и толерантности. В частности, в школах республики образовательно-воспитательный процесс ведется на 7 языках, действует около 160 национальных культурных центров, СМИ выпускают материалы на каракалпакском, русском, казахском, кыргызском, таджикском, туркменском языках", - сказал глава государства.



Шавкат Мирзиеев указал, что предстоит еще многое сделать, чтобы более полно задействовать возможности узбекского языка, повысить его статус и привлекательность на мировой арене.



"Государственный язык, как это происходит в высокоразвитых демократических странах, должен прежде всего служить сплочению общества, всех граждан в единый народ, независимо от их языка и национальности. Все мы глубоко осознаем, что в столь тонком и чувствительном для любого народа языковом вопросе необходимо действовать дальновидно и сдержанно, не поддаваясь излишним эмоциям", - заявил он.



Для укрепления в стране атмосферы уважения и соблюдения законов, в частности, последовательного внедрения в жизнь закона "О государственном языке", "все мы должны проявлять высокую культуру и взаимопонимание", отметил президент.



"Вопросы увеличения количества и эфирного времени программ по обучению государственному языку на телерадиоканалах и интернет-сайтах, издания дополнительной литературы, словарей и пособий для тех, кто самостоятельно изучает язык, всегда будут находиться в центре нашего внимания", - подчеркнул Шавкат Мирзиеев.



Узбекский язык планируется широко внедрять в цифровом пространстве, включив его в число языков крупных программных продуктов, добавил он.