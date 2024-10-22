БРИКС сближает Индию и Китай, - Сергей Строкань

00:28 23.10.2024

Два экономических гиганта отказываются от споров для совместного решения глобальных проблем

Президент России Владимир Путин в первый день работы саммита БРИКС встретился в Казани с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином, обсудив с ними ключевые задачи форума. Две страны-основательницы БРИКС пытаются уйти от двусторонних споров для реализации объединительной повестки этого клуба единомышленников. Главными задачами, решение которых требует от них совместных действий, становятся реформа глобального управления и создание альтернативной платформы международных платежей, не основанной на долларе и неуязвимой для санкций Запада.



Состоявшиеся в Казани во вторник двусторонние встречи президента России Владимира Путина c премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином стали главными событиями первого дня 16-го саммита БРИКС, проходящего в год российского председательства в организации.



Лидеры крупнейших мировых экономик и стран-основательниц БРИКС прибыли в Казань с интервалом менее часа. Первым прилетел Нарендра Моди. Вскоре после этого появились кадры прибытия в Казань Си Цзиньпина. "В Казани мы должны принять ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества в его рамках",- заявил в ходе встречи с Нарендрой Моди Владимир Путин, обозначая приоритеты начинающегося саммита.



"БРИКС может поучаствовать в урегулировании крупных конфликтов, это объединение уже доказало свою способность преодолевать трудные вызовы",- сообщила президент Международного форума стран БРИКС Пурнима Ананд в интервью ТАСС перед стартом саммита в Казани. По ее словам, одной из ключевых задач саммита в Казани, решение которой потребует объединения усилий Китая и Индии, должно стать создание платежного механизма, не основанного на долларе. "Сегодня все задаются этим вопросом. Поэтому расчетный механизм БРИКС очень важен. Если вы хотите сломить гегемонию доллара, что является основной целью экономической политики БРИКС, то очень важна декларация о расчетах в БРИКС. И мы ожидаем, что на этом саммите будет принята декларация и будет согласована новая политика расчетного механизма, альтернативная SWIFT",- считает Пурнима Ананд.



Сближение Китая и Индии - главных экономических тяжеловесов БРИКС, которые при этом имеют неурегулированный территориальный спор и сегодня считаются главными конкурентами в борьбе за лидерство в Азии,- приобретет особое значение в связи с тем, что механизм принятия решений в БРИКС основывается на принципе единогласия.



И как раз накануне саммита БРИКС появились признаки потепления отношений между Китаем и Индией, которые много лет омрачает приграничный конфликт в Гималаях. Как было объявлено за день до открытия саммита в Казани, Пекин и Дели достигли соглашения о порядке патрулирования линии фактического контроля на границе двух стран, что должно способствовать снижению напряженности в пограничных регионах.



Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях (страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. Территориальный спор касается принадлежности почти 60 тыс. квадратных километров в северо-восточном индийском штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Осенью 1962 года территориальный спор перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе.



Еще одним признаком нормализации отношений Пекина и Дели стало участие главы МИД Индии Субраманияма Джайшанкара в состоявшемся в середине октября в Пакистане заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В своем выступлении в Исламабаде, столице враждебного Индии Пакистана, имеющего тесные связи с Китаем, индийский министр призвал участников встречи укреплять взаимное доверие, дружбу и добрососедство. По его словам, единство становится все более актуальным на фоне крупных конфликтов и различного рода сбоев - от экстремальных климатических явлений до неопределенности в цепочках поставок и финансовой нестабильности. "Цель состоит в укреплении взаимного доверия, дружбы и добрососедства. Она должна быть позитивной силой с точки зрения сбалансированного роста, интеграции и предотвращения конфликтов",- заявил глава МИД Индии.



Как Владимир Путин в Москве готовился к саммиту в Казани

По мнению известного индийского эксперта, члена консультативного совета Центра геоэкономики Глобального Юга Атула Аниджи, одной из задач БРИКС для успешного развития этой организации должно стать снижение геополитической напряженности между странами-членами. "Невозможно не обращать внимания на такие вещи, как пограничные трения между Индией и Китаем - двумя странами, которые являются ключевыми игроками БРИКС. Аналогичным образом, несмотря на недавнее потепление в отношениях, Иран и Саудовская Аравия ведут "заочную" войну в Йемене. На Африканском континенте отношения между Египтом и Эфиопией - двумя новыми государствами-членами - напряжены из-за грандиозной плотины на Ниле. Из этого следует только один вывод: БРИКС нуждается во внутреннем механизме, который будет устранять напряженность между странами-членами",- пояснил "Ъ" индийский эксперт.



Сергей Строкань

Газета "Коммерсантъ" №195 от 23.10.2024, стр. 6