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|Генпрокурор Украины Костин подал в отставку из-за скандала с лжеинвалидами
00:30 23.10.2024
22.10.2024
СБУ разоблачила руководителя Николаевской областной МСЭК
Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 октября рассмотрел скандальную ситуацию с массовыми фальсификациями медицинских документов в интересах уклонистов. По итогам заседания СНБО о своей отставке заявил украинский генпрокурор Андрей Костин
Костин сообщил, что на СНБО обсуждалась "очевидно аморальная ситуация с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов". Медицинские документы фальсифицировались по всей Украине и среди клиентов фальсификаторов оказались также и прокуроры.
"Считаю абсолютно правильной позицию президента [Владимра] Зеленского по поводу того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе политическая ответственность", - сказал он.
Прокурор поблагодарил Зеленского и парламент за доверие, заявив, что в сложившейся ситуации считает правильным заявить об освобождении от должности генерального прокурора.
Тем временем сотни лжеинвалидов выявлены СБУ и Нацполицией в Хмельницкой, Одесской и других областях Украины. Предъявлены подозрения в коррупции и подделке медицинских документов 64 должностным лицам областных центров медико-социальной экспертизы (МСЭК).
Кроме того, отменены более четырех тысяч заключений об инвалидности. СБУ проверяет 2,4 тысячи должностных лиц, незаконно получивших инвалидность.
Оформление инвалидности позволяло не только избежать мобилизации с отправкой в зону СВО, но также получать повышенные пенсии и другие льготы. При обысках у оформлявших документы на инвалидность должностных лиц разных МСЭК обнаружены миллионы и сотни тысяч долларов наличными, а также другие ценности и недвижимость.