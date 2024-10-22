Чемпионат мира по самбо стартует 8/11 в Астане

00:37 23.10.2024

Чемпионат мира по самбо пройдет в Астане, сообщает пресс-служба акимата города.



"С 8 по 10 ноября в Астане состоится чемпионат мира по спортивному и боевому самбо, а также по самбо среди незрячих спортсменов. Турнир будет проходить во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, передает официальный сайт столичного акимата", - говорится в сообщении.



В соревнованиях примут участие спортсмены из 80 стран.



Сообщается, что с 6-7 ноября команды пройдут аккредитацию и заселятся в отели. Сборы начнутся в столице до начала соревнований – с 25 октября.



Отмечается, что ЧМ станет финальным отборочным турниром для участия во Всемирных играх 2025 года в Чэнду.



Соревнования пройдут в следующих весовых категориях:



- Спортивное самбо (мужчины): 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг;



- Спортивное самбо (женщины): 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг , +80 кг;



- Боевое самбо (мужчины): 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг;



- Боевое самбо (женщины): 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг;



- Самбо незрячих (мужчины, спортивный категории SVI1): 64 кг, 79 кг, 98 кг.