 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чемпионат мира по самбо стартует 8/11 в Астане
00:37 23.10.2024

Чемпионат мира по самбо пройдет в Астане, сообщает пресс-служба акимата города.

"С 8 по 10 ноября в Астане состоится чемпионат мира по спортивному и боевому самбо, а также по самбо среди незрячих спортсменов. Турнир будет проходить во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, передает официальный сайт столичного акимата", - говорится в сообщении.

В соревнованиях примут участие спортсмены из 80 стран.

Сообщается, что с 6-7 ноября команды пройдут аккредитацию и заселятся в отели. Сборы начнутся в столице до начала соревнований – с 25 октября.

Отмечается, что ЧМ станет финальным отборочным турниром для участия во Всемирных играх 2025 года в Чэнду.

Соревнования пройдут в следующих весовых категориях:

- Спортивное самбо (мужчины): 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг;

- Спортивное самбо (женщины): 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг , +80 кг;

- Боевое самбо (мужчины): 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг;

- Боевое самбо (женщины): 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг;

- Самбо незрячих (мужчины, спортивный категории SVI1): 64 кг, 79 кг, 98 кг.

Источник - КазТАГ
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