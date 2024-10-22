Ядрена копоть... северокорейцы могли бы преподать Украине ценный урок, - Илья Титов

01:27 23.10.2024 Ядрена копоть

северокорейцы могли бы преподать Украине ценный урок о важности независимых решений и свободных суждений

Илья Титов



22.10.24

В медиапространстве 18 октября поднялся шум и гам: ходившие с неделю до того слухи, активно вбрасывавшиеся СМИ, находящимися по ту сторону фронта, нашли свой выход в виде официальных заявлений украинского президента, нелепого пухляша-главразведчика, четырех с половиной тонн чиновников поменьше и целого южнокорейского президента. Речь идет о предполагаемом присутствии северокорейского спецназа в зоне проведения СВО.



Реальных фактов ни у кого, разумеется, нет, потому появляется множество домыслов. Так, общее число вступивших на территорию РФ северокорейских солдат в разных заявлениях варьируется от полутора тысяч до двухсот тысяч человек. Из-за предполагаемой переброски войск КНДР президент Южной Кореи Юн Сок Ель созвал того же 18 октября экстренное совещание, которое добавило ажиотажа на фоне сильно ухудшающихся отношений между Сеулом и Пхеньяном. В этот же сюжет включилась и более ранняя новость о том, что 14 октября Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о стратегическом партнерстве с КНДР, по которому Москва и Пхеньян гарантируют друг другу незамедлительную военную помощь в случае вооруженного вторжения, а в августе, напомню, на территорию России было совершено вооруженное вторжение даже в соответствии с обожаемым украинскими апологетами "международным правом". Итак, стоит чуть присмотреться к тому, о чем жужжит новостной улей.



Жители КНДР, как известно, питаются дорожной пылью, живут в концлагерях и думают, что солнце по утрам включает Ким. Не верите? А зря - так уже много десятилетий пишут самые объективные и беспристрастные СМИ Южной Кореи. При нехитрой помощи со стороны американских владык дискурса, а также на фоне молчания северных источников, перемежаемого лишь редкими вспышками официоза в духе "там тоже хорошо", такая дичь стала совершенно общепринятой точкой зрения на происходящее в этой закрытой и далекой, пусть и граничащей с нами стране. Отсюда и дивная вера наших, европейских, ближневосточных, латиноамериканских и каких угодно читателей в очередные шокирующие новости уровня "Ким Чен Ын за недопустимую прическу расстрелял своего дядю-генералиссимуса из гаубицы, останки скормил собакам, а собак слопал сам".



Вот и здесь: безумные экзотические монстры не пойми откуда, кровожадные выкормыши тоталитарного режима и вместе с тем несчастные и тощие бедняки, готовые на все ради кусочка дешевой колбасы с ближайшей заправки, - более подходящих персонажей для украинской пропаганды придумать было нельзя. Богатые на выдумку, но нищие в средствах выражения и запасах сюжетных ходов люди из структур синтеза и распространения этой пропаганды вернулись к славным дням весны 2022 года: вы и сами можете вспомнить все те истории про изнасилованных попугаев, зажаренных старух, украденные унитазы и впервые увиденный асфальт. В целой волне пропагандистских материалов северокорейские солдаты налетают на мирно спящие украинские города, сжирают там уличных собак (ну вы знаете этих корейцев), режут всех стариков и, должно быть, подло снимают постановочные ролики с насильственным запихиванием очередных украинских добровольцев в автобусы территориальных центров комплектования. Корейцы отлично обучены, беспощадны, вымуштрованы и закалены в многочисленных вооруженных конфликтах, которые КНДР постоянно вела по всему миру с конца Корейской войны в 1953-м. Вместе с этим враг в пыли, жалок и слаб: потери северокорейского спецназа составили триста тысяч человек только на кураховском направлении и только в зоне ответственности одного деда Тараса с берданкой.



Поскольку времена сухих текстовых сводок про "потерь нет" давно минули, а выдававший их самоубийца Тымчук уже пять лет как мертв, фабрика пропаганды принялась штамповать видеосвидетельства и то, что они называют "фотофактами". Сначала, несмотря на официально утвержденное переписью наличие на Украине от 10 до 40 тысяч настоящих корейцев, нашли какого-то казаха с моднейшим хаером, без опознавательных знаков, в куртке из магазина "Рыболов" и говорящего по-русски - ну чем вам не северокореец? Его запечатлели якобы взятым в плен и этим роликом подтвердили в глазах зрителей телемарафона сведения о потерях подлого чучхеистского врага. Потом всплыли видео, где кучи азиатов получают боевое оснащение, - как известно, в России азиатов не бывает, так что это точно были северные корейцы. Потом и вовсе нашли запись прохода солдат НОАК где-то за забором и немедленно описали это как "корейцы уже на фронте". Потом воткнули оперативное обоснование: дескать, в России северокорейцев обучают русскому, даже раздают им документы бурятов и калмыков - ведь русский так просто выучить, а все эти азиаты на одно лицо!



Потом пошла глубочайшая политическая аналитика: заметный командир из числа "азовцев"* Богдан Кротевич предложил Южной Корее воспользоваться возможностью и "навсегда положить конец расколу, искусственно созданному советским коммунистическим режимом". Многие авторитетные журналисты начали предлагать северокорейским солдатам гражданство Украины за сдачу в плен: по словам отдельных источников, некие солдаты и даже офицеры прельстились столь заманчивым предложением.



Словом, работающая в доверчивом и голодном до побед украинском обществе машина пропаганды вновь породила феномен веры медиапространства в собственную ложь.



Для чего это делается? Все просто: таким нехитрым образом перебивается повестка дня. Видите ли, последний раз объективно хорошие новости для украинствующих приходили в начале августа из Курской области. С тех пор были и поездка Зеленского в США, и утрата Угледара, и ряд чувствительных поражений в Донбассе, да и в упомянутой Курской области пятачок вокруг Суджи неумолимо сжимается. Конечно, никаких обрушений, коллапсов и прорывов фронта нет: наша армия, предпочитая беречь силы, действует небольшими уколами, которых зачастую хватает, чтобы продавить оборону врага. Но тенденция ясна: реальность упрямо не дает опоры, на которой возможно было бы соорудить хорошую новость, даже с талантом украинских журналистов высасывать добрые вести из всего на свете и с жаждой таких вестей у их аудитории.



И вдруг появляются косоглазые варвары издалека! Бочку хороших новостей про пленения миллиардов корейцев можно смешать с ложкой плохих, вновь вписанных в этот сюжет: дескать, из Курской области пришлось отойти из-за навала корейских спецназовцев, а в Донбассе корейцы захватили Максимильяновку, потеряв миллион бойцов.



А поскольку КНДР – часть глобальной "оси зла", то все эти рассказы нацелены еще и на большого спонсора, который как раз принялся вслух рассуждать о сокращении финансирования и переводе проекта "Украина" на баланс скаредной и стесненной в средствах Германии. А ну стоять! Куда пошли? У нас тут, если вы не заметили, война с КНДР, да еще и оружие российской армии поставляет не кто-нибудь, а целый Иран! Для пущей убедительности оперативно подредактировали описание конфликта в Википедии, добавив на сторону России и ДНР с ЛНР еще и Северную Корею - напротив все так же одиноко висит Украина, которой совсем-совсем никто не помогает.



За всем этим просвечивает серьезное беспокойство западных элит относительно ситуации в Когуре. Последнее время Пхеньян и Сеул с куда большим, нежели обычно, остервенением обмениваются уколами: например, северокорейцы в ответ на обычные, пусть и участившиеся сбросы мусора с дронов и вторжения в воздушное пространство со стороны южных соседей 15 октября взрывают дороги, связывающие Север с Югом, и на следующий день через государственное информационное агентство предупреждают о контингенте в "более 1,4 млн молодых людей", которые "изъявили желание вступить и возвратиться в Народную армию". Южане же учащают полеты беспилотных болванчиков через границу, а также громко вопят в ответ на любое предупреждение с Севера, рассчитывая урвать себе кусочек внимания Вашингтона.



Все это укладывается в канву общего обострения 2024 года, где с самого января северяне отстреливают сотни артиллерийских снарядов по спорным территориям, а южане проводят бесконечные учения при заметном и частом участии третьих стран. Пхеньян после краткого потепления в отношениях с Сеулом в 2018 году проводит кампанию по ликвидации любых дипломатических связей с Южной Кореей – теперь, как видно, к дипломатическим добавились еще и транспортные.



В этом смысле подписание договора о всеобъемлющем партнерстве с Россией обретает дополнительный смысл: Пхеньян благодаря поддержке Москвы даже формально перестает быть страной-изгоем и за счет перспектив расширения технологического и транспортного сотрудничества получает новые точки давления на южную границу - не забывайте, что эти перспективы в свете традиционной закрытости нашего и уж тем более северокорейского политического устройства могут быть куда реальнее, чем любые догадки.



Предположение же о том, что северокорейские спецназовцы могут воевать в Малороссии, следует отделить от фантазий про то, как сожрали пса Патрона. В мире сейчас нет армий сильнее, чем российская и украинская, - это неоспоримый факт, происходящий из самой логики долгой и трудоемкой войны, факт, признаваемый даже Крисом Каволи, главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, факт, идущий вразрез с целью, первоначально задававшейся западной поддержке Киева, - "ослабить российский военный потенциал". Возможность включиться в самую суровую битву последних десятилетий, понять свои слабые и сильные стороны, попытаться догнать вечно ускользающий поезд технического и организационного прогресса - для сторонних армий подобный опыт бесценен. В контексте того, что последняя большая война, в которой принимали участие обе Кореи, закончилась семьдесят с лишним лет назад, потенциальное участие северокорейских военных в украинском кризисе должно с лихвой перевешивать все показательные учения любителей кей-попа и пянсе.



И все же искать поводы для украинской истерики насчет Северной Кореи в самой Северной Корее - дело хоть и полезное в плане взгляда на тревоги Запада, но не вполне учитывающее обстоятельства происходящего на Украине. Государство под управлением кинокомика и толпы телепродюсеров, а также примкнувший к нему народ-тиктокер отлично знают цену чужому вниманию - потому и пытаются до последнего манипулировать новостной повесткой, вбрасывая туда играющие на нервах западного обывателя теги. КНДР! Иран! Массовые убийства "белых людей" (западному обывателю куда проще сочувствовать жертвам выдуманного геноцида на Украине, чем реального - где-то у коричневых людей)! Холодная зима! Украина - это всегда драма, всегда зрелище, всегда надрыв...



Одним из примеров такого привлечения внимания любой ценой (но бесплатно) стал вновь всплывший разговор про ядерную бомбу, на обладание которой Киев, стало быть, имеет право... Всплыл этот разговор так: 17 октября Владимир Зеленский, выступая на саммите Евросоюза в Брюсселе, объявил, что его страна намерена восстановить статус ядерной державы. Причем вспомнил он это не с ветра, а в контексте беседы с Трампом - дескать, взял я этого рыжего балабола за его красный галстук и сказал: "Либо берешь нас в НАТО, либо мы делаем себе бомбу!"



В официальной украинской мифологии ядерное оружие является примером подлого обмана честной Украины со стороны всех вокруг: дескать, принадлежавшее новому государству ЯО было подло отобрано злыми русскими под надзором глупых американцев, а зашлифовали это все Будапештским меморандумом, который гарантировал Украине неприкосновенность в случае формального отказа от богами расщепленного атома. Но ничего-ничего, отольются мишке хрюшкины слезки, вот сейчас как соберемся всей страной, да как напряжемся дружно, да как сосредоточим весь наш научный и технический потенциал - и сделаем себе новую бомбу, которой погоним москалей до Сахалина.



В отрыве от этих благоглупостных фантазий, отголоски которых можно встретить даже в серьезной западной прессе типа "Блумберга", все куда проще. Будапештский меморандум был вообще не об этом, размещенное на территории УССР ядерное оружие производилось, обслуживалось и управлялось с территории РСФСР и сразу же после распада Союза перешло в ведение РФ, не проведя в юрисдикции Киева ни секунды, а собственная ядерная программа - это очень дорого и очень долго. Даже страны с несоизмеримо более могучими экономиками или научными базами бьются над получением собственного ЯО десятки лет, рискуя международной репутацией и терпя болезненные неудачи технического характера. Что уж говорить про страну, где в любое предприятие с намеком на военно-исследовательскую деятельность в считаные минуты после этого прилетает "Искандер"? Словом, не стоит воспринимать всерьез очередные хриплые побасенки президента Зеленского, подкрепляемые байками немецкого таблоида "Бильд", что со ссылкой на неназванного, "специализирующегося на закупках оружия" украинского чиновника распространил информацию о том, что Киев в состоянии сделать ядерную бомбу "за неделю".



Зато стоит воспринимать всерьез угрозу появления ядерного оружия у Украины в принципе. И речь не об угрозе жахнуть по Красной площади бочкой с радиоактивной жижей. Нет, речь о безответственности новых владык Запада. Старые, к примеру, тот, что 5 ноября уходит на пенсию, могли иметь кучу недостатков: психопатию, коррупционные связи на Украине, память, как у золотой рыбки, неумение ходить по лестнице. Но выращенный под тенью "красной угрозы", этот ребенок холодной войны отлично знает цену ядерного страха: в возрасте меньше трех лет он застал бенефис доктора Оппенгеймера и рос, впитывая в себя атомную осторожность и сдержанность. Новому поколению руководителей эта сдержанность неведома. И пускай пока что заявления о ядерном оружии Украины воспринимаются резко негативно как у нас, так и на Западе, жупел атомной бомбы пугает все меньше, и из табу и средства последней надежды она превращается в метод политического давления типа какого-нибудь ухода Икеи или сердитого поста в аккаунте Анджелины Джоли. Потому-то и можно ожидать в перспективе окончательного падения украинского проекта чудесное появление у Киева (или что там будет столицей этого проекта) хотя бы чего-нибудь околоядерного.



Конечно, все представят как волшебным образом возникший в подземных лабораториях результат исследований таинственных ученых, но на деле это будет оскорбительно простая "пакистанская схема". Пакистан, напомню, получил свое ядерное оружие таким же волшебным образом вскоре после Индии, и это, разумеется, никак не связано с тем, что британцы создавали и лелеяли Исламабад как противовес Дели.



У любого желающего действительно создать себе ядерное оружие есть отличный пример: это та самая КНДР. Опять же, тот факт, что северокорейская ядерная программа длилась десятилетиями, стоила огромных денег и требовала воспитания целого поколения компетентных специалистов (не так-то просто их вырастить на диете из дорожной пыли!), не имеет никакого значения. Все, что важно в контексте сравнения двух стран, стоящих на пороге ядерного клуба, - субъектность. Хоть четырежды ядерной-переядерной державе никакие плутонии-239 не пойдут впрок, если за ее спиной будет стоять кто-то, натягивающий и ослабляющий поводок, кто-то, готовый без лишних колебаний бросить под поезд пережившую свою полезность марионетку со всеми ее арсеналами. Так что северокорейцы могли бы преподать Украине ценный урок о важности независимых решений и свободных суждений.



*запрещенная в РФ террористическая организация Источник - завтра

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