Курская дуга: Сырский бросил все силы на Зеленый Шлях, но боится спецназа из КНДР, который едет крушить ВСУ, - Р.Маркуш

09:24 23.10.2024

Враг любой ценой, даже танками "Абрамс", пытается деблокировать "хероев" в Ольговке и Толстом Луге

Радомир Маркуш

23.10.24



Курская дуга: Сырский бросил все силы на Зеленый Шлях, но боится спецназа из КНДР, который едет крушить ВСУ



Банковая и бандеровский Генштаб предпринимают отчаянные усилия, чтобы окончательно не опозориться в Курской области. С "мест" сообщают, что ВСУ бросают большие силы и контратакуют в Суджанском районе, причем механизированными колоннами, по которым активно работают артиллерия и расчеты FPV-дронов "северян".



Украинская "телега", кстати, признает факт "психического наступа" Сырского на основании видео движения крупной колонны бронетехники ВСУ на позиции наших бойцов. Машины попадают под мощный огонь русской артиллерии и FPV-боеприпасов. Тамошние военные обзорщики строчат в своих "тревожных" спичах, что "херои" пытаются деблокировать остатки некогда большого гарнизона в районе Толстого Луга, а также пробиться севернее к побратимам в Ольговке.



По данным "Северного ветра", самые тяжелые бои идут в районах населенных пунктов Зеленый Шлях и Обуховка. Обезумевший враг стягивает сюда новые резервы и крупными силами с упорством осла прет на наши позиции. Перед очередным наступом разведка группировки "Північ" пытается найти слабые места в российской обороне, после чего туда устремляются не только БМП, но и танки при поддержке спецназа численностью до роты.



В ходе очередного "мясного штурма" вблизи Зеленого Шляха уничтожено до 50 укровояк, БМП и танк. Повторимся, такие потери оккупанты понесли только за один бой. Чтобы лишить отряды самоубийц Зеленского огневой поддержки, наши солдаты ведут контрбатарейную борьбу. Стало известно об уничтожении еще одной французской САУ "Цезарь", а также 2 пунктов управления БпЛА.



"Военная хроника" информирует об ожесточенных боях по линии - от Толстого Луга до Леонидово, с явной целью врага прорваться к Ольговке и Кремяному. Паблик отмечает, что противник "переключился" с Веселого (Глушковский район) на Кореневское направление.



Пришла также информация, что с Торского участка фронта, где сыплется оборона ВСУ, Сырский перебросил на штурм Новоивановки восстановленную 47-ю бригаду "Магура". 21 октября на востоке населенного пункта "нарисовался" Abrams при поддержке БМП M2 Bradley.



Военные эксперты подчеркивают, что речь идет о первом зафиксированном применении тяжелого американского танка в Курской области, что говорит о значимости вторжения в планах украинских фашистов и их заокеанских хозяев.



Судя по всему, вырусь Сырский пошел ва-банк, чтобы остановить "северян" на пути к Судже. Причем в ход бандеровцы пустили запрещенное химическое оружие. Сразу несколько заслуживающих доверия источников сообщили о применении ВСУшниками хлора в Курской области.



В Сети появились кадры неразорвавшегося суббоеприпаса 155-мм кассетного снаряда DM 1216. Вместо дымовой начинки для постановки завесы внутри обнаружен хлор. Такой же сработавший боеприпас отправил несколько наших бойцов в госпиталь с отравлением хлором, сообщили наши военкоры.



Судя по молниеносной контратаке "северян" на опорник ВСУ в Зеленом Шляхе, врагу удалось прорваться в населенный пункт, но он не смог закрепиться. "Хероев" русские солдаты застигли врасплох, а когда оккупанты попытались спрятаться в полуразрушенном здании, их неожиданно накрыла прицельным огнем невесть откуда взявшаяся БМП "северян". Укровояки толпой отправились к Бандере, хотя хорохорились взять Курск за три дня.



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А тем временем иноСМИ тоже дуреют от бессильной злобы. Берлинская газета "Бильд" (Bild)* заявила, что в Курскую область якобы входят две бригады армии чучхе по 6 тысяч штыков каждая. Об этом, оказывается, доложил главком Сырский. Главный наркоман "404-й", шмыгая кокаиновым шнобелем, грозно заявил в жовто-блакитный зомбоящик: "Мы ожидаем жесткой предметной реакции мира. Желательно, не только словами".



Непонятные говоруны несут бред, что солдаты из КНДР будут воевать отдельно от остальной армии РФ, как экспедиционный корпус. Дескать, "логично будет, что они будут воевать таким отдельным соединением. Тогда нужны северокорейские генералы, которые будут командовать этим соединением. И которые будут на уровне какого-нибудь штаба координироваться с российскими генералами, но воевать в принципе отдельно".



Самостийные аналитики, знающие политическую кухню укро-рейха, уверены, что Зеля включил антикриз, типа, русские ни за что не выбили бы "хероев" с Курщины, поэтому и пригласили северокорейцев. Вот если бы за ВСУ "вписались" войска янки, то силы были бы уравновешены. Другими словами, главарь киевской хунты привычно устраивает "схематоз" с целью выгородить себя.



Впрочем, если и в самом деле спецназ Ким Чен Ына порубит в капусту бандеровцев, то это можно только приветствовать. Как поясняет военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, "Зеленский еще в начале этого года разрешил служить иностранцам в своей армии, что обусловлено острой нехваткой человеческих ресурсов для украинских войск.



Естественно, этот факт не мог быть незамеченным со стороны России: летом этого года наш президент переподписал договор с КНДР. И там есть пункт обороны и военной помощи между двумя странами. Используется Устав ООН, ничего абсолютно не противоречит международному законодательству".



Но, скорее всего, северокорейские солдаты будут обучаться новой тактике ведения боевых действий в условиях доминирования FPV-дронов. Как говорится, прилетела ответка Сеулу за помощь украинским фашистам. Но это уже другая история.



* "Бильд на русском" признан в нашей стране иностранным агентом