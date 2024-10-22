Почему введен запрет на ввоз российской пшеницы в Казахстан

09:28 23.10.2024

Павел Михеев

Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве 23 октября 2024 года ответил, зачем нужен запрет на ввоз российской пшеницы и как это отражается на внутреннем рынке Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На вопрос об экспорте Жумангарин уточнил, что он начинается в Казахстане с регулирования внутреннего рынка.



"Почему мы ввели запрет на импорт российской пшеницы? Ранее мы вводили временные ограничения, которые позволяли ввозить пшеницу, но только тем, кто занимается переработкой. Давали какие-то ограничения, но они не работают. Пшеница завозилась под разными предлогами и затем экспортировалась, в том числе по серым схемам. Запрет, который мы ввели, он связан не с защитой внутреннего рынка, а нам необходимо было навести порядок с ценообразованием на внутреннем рынке. И мы его сейчас навели", – дополнил Жумангарин.



По его словам, импорт пшеницы по заниженным ценам по 60-80 долларов за тонну, которая завозится по серым ценам, ломает рынок и нивелирует честный труд отечественных фермеров, создавая проблемы для экспорта.



"Запрет нам необходим, чтобы определить цену на внутреннем рынке и дать посыл. Мы с министром и коллегами из Министерства сельского хозяйства объездили регионы и провели множество встреч с фермерами, чтобы согласовать цены на прямую и форменную закупку", – озвучил Жумангарин.

Он подчеркнул, что запрет не касается транзита казахстанской продукции через Россию.



"Есть синдром микрофона, что есть необходимость у него что-то значительное сказать. Некоторые наши товарищи из Зернового союза уже термины поднимают "торговая война" и так далее. Политику меркантилизма каждая страна может проводить, защищая своих купцов, но до определенной степени. Когда открываются транзиты, то это сделать достаточно сложно. У нас есть личные страновые интересы, и мы, конечно же, поддерживаем своих товаропроизводителей. Все, что связано с нынешней ситуацией, то я бы не стал ее каким-то образом слишком сильно усложнять", – прокомментировал Жумангарин.

Он заверил, что ничего страшного не происходит, просто тема немного раздута. Такие темы возникают по несколько раз в год.



Ранее министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров рассказал, что в Казахстане установили закупочные цены на пшеницу.



Екатерина Елисеева