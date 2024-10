Подтверждено убийство израильтянами нового лидера "Хезболлы" - Хашема Сафиеддина

Место руководителя ливанской шиитской группировки остается вакантным



Израиль подтверждает убийство Хашема Сафиеддина, предполагаемого следующего лидера "Хезболлы". Армия обороны Израиля заявляет, что в результате ударов в Бейруте в начале октября также был убит глава разведывательного отдела шиитской группировки боевиков.



Израиль подтвердил факт ликивидации предполагаемого следующего лидера "Хезболлы" в результате авиаудара по южному Бейруту ранее в октябре, пишет The Guardian.



В заявлении, опубликованном во вторник вечером, израильские военные сообщили, что в результате ударов в пригороде Дахия три недели назад были убиты Хашем Сафиеддин и Али Хусейн Хазима, глава разведывательного отдела группировки боевиков.



Израиль впервые подтвердил факт убийства самого высокопоставленного политического деятеля "Хезболлы" после бывшего генерального секретаря Хасана Насраллы. "Хезболла" пока никак не прокомментировала заявление Израиля.



Как отмечает The Guardian, Хашем Сафиеддин возглавлял высший орган "Хезболлы", принимающий политические решения, - исполнительный совет, и, как сообщается, несколько лет назад был выбран преемником Насраллы. Он также был двоюродным братом бывшего генерального секретаря и считался обладателем харизмы примерно того же уровня, что и Насралла.



Его судьба оставалась неизвестной после израильских ударов по Дахии 3 октября, которые, по словам Израиля, были нацелены на подземный бункер, где проживал высокопоставленный лидер.



По сообщениям, "Хезболла" не смогла восстановить контакт с Сафиеддином из-за ударов, и спасателям не удалось добраться до места взрыва.



После убийства Сафиеддина из высшего руководства "Хезболлы", обращенного к общественности, остался только Наим Касем, заместитель генерального секретаря "Хезболлы". Касем был лицом группировки с момента убийства Насраллы, но он не пользуется такой популярностью среди сторонников "Хезболлы", как покойный генеральный секретарь, утверждает The Guardian.



Остается неизвестным, кто встанет у руля в качестве следующего лидера группы. В своем выступлении две недели назад Касем сказал, что назначение нового лидера является сложной процедурой и займет некоторое время. Помимо ударов по политическому руководству, за последние три месяца Израиль уничтожил почти все высокопоставленные военные кадры "Хезболлы".



По данным Израиля, в результате удара, в результате которого погиб Сафиеддин, также погибли 25 других лидеров "Хезболлы". На прошлой неделе Израиль убил лидера ХАМАСА Яхью Синвара в Газе, напоминает The Guardian.



Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время поездки в Израиль во вторник, что лидеры там должны "извлечь выгоду" из смерти Синвара как возможности положить конец войне в Газе и добиться освобождения заложников, захваченных в ходе смертоносной атаки ХАМАСА, с которой началась война. Блинкен также подчеркнул необходимость того, чтобы Израиль сделал больше для увеличения потока гуманитарной помощи палестинцам.



Администрация премьер-министра Биньямина Нетаньяху назвала его встречу с Блинкеном, которая продолжалась более двух часов, "дружественной и продуктивной".



Несмотря на потери в командной структуре, "Хезболла" настаивает на том, что группировка сохранила свою организационную мощь. Группировка заявила, что об этом свидетельствует отсутствие прогресса со стороны Израиля в Южном Ливане.



Боевики "Хезболлы" ежедневно вступают в столкновения с израильскими войсками с тех пор, как 30 сентября Израиль объявил о своем наземном вторжении в Ливан. Израильские танки были замечены в деревнях вдоль израильско-ливанской границы, а целые города на юге Ливана были сровнены с землей в результате израильских дистанционных взрывов.



В результате авианалета на южную окраину Бейрута нанесен ущерб больнице "Бахман"



Израиль заявил, что его наземная операция в Южном Ливане направлена на разрушение инфраструктуры "Хезболлы" вдоль границы, чтобы помешать этой группировке совершать трансграничные нападения на Израиль. Степень успеха Израиля в своей миссии неясна, поскольку доступ СМИ в Южный Ливан ограничен.



Как пишет The Guardian, Хашем Сафиеддин родился в 1964 году на юге Ливана и был одним из основателей "Хезболлы". Считалось, что он провел много лет в иранском религиозном городе Кум, и на протяжении десятилетий "Хезболла" поручала ему различные задачи, включая управление обширным портфелем легальных и нелегальных предприятий организации.



В 2017 году США и Саудовская Аравия включили его в свои соответствующие списки "террористов".



В отличие от Насраллы, который долгие годы скрывался, Сафиеддин продолжал открыто появляться на недавних политических и религиозных мероприятиях. В течение последнего года военных действий с Израилем он выступал на похоронах и других мероприятиях, которых Насралла долгое время избегал по соображениям безопасности.



За последние несколько дней Израиль активизировал свою воздушную кампанию в Ливане, нанеся удары по инфраструктуре, связанной с банком "Аль-Кард аль-Хасан", связанным с "Хезболлой", который он обвинил в финансировании организации. Банк, который является частью благотворительного подразделения "Хезболлы", имеет более 30 зданий по всему Ливану.



Израиль также нанес удары по Большому Бейруту в ночь на понедельник, убив 18 человек, в том числе четырех детей, и ранив 60 в результате удара в Дахии. Удар также нанес "серьезный ущерб" расположенной неподалеку университетской больнице Рафика Харири, крупнейшей государственной больнице Ливана.



"Хезболла" произвела ракетный залп по Кирьят-Шмоне на севере Израиля, а также сбила израильский беспилотник "Гермес-450" ракетой класса "земля-воздух" во вторник днем.



Боевые действия между "Хезболлой" и Израилем начались после того, как 8 октября 2023 года "Хезболла" запустила ракеты по Израилю, "в знак солидарности" с нападением ХАМАСА днем ранее. Боевые действия резко обострились с тех пор, как 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы Севера".



За прошедший год в Ливане было убито более 2500 человек и свыше 11 850 получили ранения, пишет The Guardian.



