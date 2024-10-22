Чехия сблизит Казахстан и Узбекистан с Европейским союзом, - Виктория Панфилова

09:53 23.10.2024 Включение Праги в центральноазиатскую "игру" делает регион еще более привлекательным для ЕС



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

22.10.24



Министры иностранных дел Чехии и Узбекистана Ян Липавский и Бахтиер Саидов обсудили будущее двух стран и региональную повестку.

Чехия делает ставку на Казахстан и Узбекистан, позиционируя их как ключевых игроков в Центральной Азии. Визиты министра иностранных дел Чешской Республики Яна Липавского в Астану и Ташкент 21–22 октября стали подтверждением этого курса. Переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества демонстрируют растущий интерес Праги к региону. Прошедший год ознаменовался для Чехии успешным началом сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном в сфере обороны и авиации. Сегодня европейская республика стремится импортировать уран, медь и другие полезные ископаемые из Центральной Азии, предлагая взамен горнодобывающее оборудование.



Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, находясь в Ташкенте, прочитал лекцию в Дипломатической академии Узбекистана о конфликте в Украине и его последствиях для безопасности Чехии. "Моей обязанностью как министра иностранных является обеспечение безопасности своей страны. Сейчас этой безопасности угрожают российские действия в отношении Украины и последствия этого", – сказал Липавский и призвал Россию прекратить СВО, "перестать угрожать своим соседям и вернуться к принципам международного права".



Накануне визита в Узбекистан Липавский заявил о глубоких исторических связях между Чехией и Узбекистаном, назвав Узбекистан ключевым партнером в Центральной Азии. Он подчеркнул важность взаимного сотрудничества, которое вышло на новый уровень после недавних визитов премьер-министров двух стран. Липавский также выразил поддержку усилению связей Узбекистана с ЕС, подчеркнув необходимость стабильности и мира для процветания обеих стран.



Чешско-узбекские отношения демонстрируют активный рост, что подтверждается визитами высшего уровня. В апреле 2023 года Ташкент посетил чешский премьер-министр Петр Фиала, а в октябре того же года глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Прагу с ответным визитом. В ходе этих визитов были подписаны инвестиционные и торговые соглашения на сумму более 800 млн евро, демонстрируя серьезные намерения сторон развивать сотрудничество.



Чешская сторона заинтересована в импорте урана и меди из Узбекистана, а также в поставках трамваев, поездов и самолетов в центральноазиатскую республику. Особое внимание было уделено возможности сотрудничества в оборонно-промышленной сфере. Фиала подчеркнул желание чешских компаний стать надежным партнером для Вооруженных сил Узбекистана, предлагая альтернативу военной технике российского производства.



В сфере железнодорожного транспорта чешская компания Škoda Group выиграла тендер на поставку 30 электропоездов в Узбекистан на сумму 320 млн евро, что стало крупнейшим контрактом чешской компании в этой стране. В тендере принимали участие компании из Китая и России. Абдулла Арипов назвал это соглашение революционным для железных дорог Узбекистана.



В сфере гражданской авиации Узбекистан уже получил два легких самолета L-410 для полетов в региональные города, с которыми ранее отсутствовало авиасообщение. Ожидается поставка еще четырех самолетов.



Кстати, Чехия выразила готовность предоставить и Казахстану самолеты нового поколения – учебно-боевые L-39NG и легкие многоцелевые самолеты L-410. Все собственного производства.



Чешско-казахстанские отношения демонстрируют многообещающий прогресс в различных сферах. В энергетике, сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности уже наблюдается успешное сотрудничество. Чешские компании, такие как Škoda Auto, Dibaq и Staropramen, активно развивают свое присутствие на казахстанском рынке. Ян Липавский, глава внешнеполитического ведомства Чехии, видит большой потенциал для дальнейшего сотрудничества в области кибербезопасности, передовых материалов, нанотехнологий и аэрокосмической инженерии.



Сотрудничество выходит за рамки экономики. В этом году в Астане открылся чешско-казахстанский научный центр по аквакультуре, а Ян Липавский предложил казахстанским ученым участвовать в работе одного из крупнейших чешских исследовательских центров по изучению лазеров.



Важным символом успешного сотрудничества стало возвращение лошадей Пржевальского в казахстанские степи, проект, инициированный Пражским зоопарком и Министерством иностранных дел Казахстана. В июне 2024 года первые семь лошадей были перевезены в Алтын Дала, и в будущем планируется привезти еще как минимум 40 животных. Такой активный обмен в научной, культурной и экологической сферах создает прочную основу для дальнейшего развития чешско-казахстанских отношений.



Тем не менее внимание было сосредоточено на вопросах поставок углеводородов. Дело в том, что Чехия для обеспечения собственной энергетической безопасности нуждается в импорте нефти и газа, но по соображениям национальной безопасности она отказалась от дальнейшего сотрудничества с Россией, поэтому ищет возможность организовать транзит углеводородов из стран Центральной Азии. Это же относится и к урану. Не случайно на переговорах обсуждалась роль Транскаспийского международного транспортного маршрута.



Главными источниками производства электроэнергии в Чехии являются две АЭС – "Темелин" и "Дукованы". До 2023 года основным поставщиком топлива для них была компания из структур Росатома, но теперь чешская сторона договаривается о поставках урана как с Казахстаном, так и с Узбекистаном.



Руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев обратил внимание, что страны ЕС стали активно развивать сотрудничество со странами Центральной Азии напрямую, вне рамок стратегии ЕС.



"Стремление стран ЕС развивать двусторонние связи с государствами Центральной Азии, а не только в рамках общей политики Евросоюза имело место и раньше, особенно когда это касалось крупных стран, таких как Германия. Однако в настоящее время стало более выраженным. Это может преследовать две основные цели", – сказал "НГ" Александр Воробьев. Во-первых, по словам эксперта, такой индивидуализированный подход позволяет странам ЕС более полно удовлетворить собственные потребности в сотрудничестве, поскольку национальные правительства европейских стран определяют их точнее, чем Брюссель. Важным фактором формирования такой позиции стало резкое сокращение поставок энергоносителей и другого важного сырья из России. Поскольку поставки того же СПГ из США или с Ближнего Востока дороже, чем поставки природного трубопроводного газа из России, то европейские столицы стремятся наладить более тесные связи с государствами Центральной Азии, обладающими теми или иными запасами полезных ископаемых. Причем речь идет не только о нефти и газе, но, например, и редкоземельных металлах и ином сырье. Также после как минимум частичной потери российского рынка у стран ЕС возросла потребность в расширении рынков сбыта.



Во-вторых, необходимо понимать, что, даже несмотря на индивидуальные действия на двустороннем уровне, страны ЕС все равно действуют в рамках единой политики Евросоюза с ее довольно жестко очерченными контурами. Вероятнее всего, в рамках генеральной линии ЕС была согласована позиция, согласно которой скоординированные действия европейских стран в отношении государств Центральной Азии должны дополнять и усиливать общий курс по укреплению политического и экономического влияния в Центральной Азии и по снижению влияния России и Китая на государства Центральной Азии, добавил Воробьев.



По словам Яна Липавского, Прага является большим сторонником углубления связей между Узбекистаном и Евросоюзом и поддерживает суверенитет и территориальную целостность этой страны, призывая международное сообщество соблюдать Устав ООН и международное право. Он подчеркнул, что и Чехия, и Узбекистан стремятся к процветающему будущему, существует критическая необходимость стабильности и мира, чтобы позволить двум странам развиваться. Что касается Казахстана, то глава чешского внешнеполитического ведомства обещал поддержку в вопросе скорейшего запуска переговоров касательно проекта соглашения об упрощении визового режима ЕС для его граждан.



22.10.24 Источник - НГ

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