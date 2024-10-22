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Трамп дал понять, что не признает победы Харрис, - НГ
09:56 23.10.2024

Кандидат от республиканцев обвинил Белый дом в намерении подтасовать результаты президентских выборов
Геннадий Петров

На митинге в Северной Каролине Трамп указал своим сторонникам на врага, стремящегося украсть у них победу.

За две недели до президентских выборов в США Дональд Трамп прозрачно намекнул, что не признает их итоги, если победителем будет объявлен не он, а Камала Харрис. Кандидат от Республиканской партии сообщил на митинге своих сторонников, что демократы готовятся сфальсифицировать итоги голосования. Следовательно, вероятность того, что исход выборов будет решен в судах, а может быть, и в уличном противостоянии, повысилась.

Возможность повторения в этом году событий четырехлетней давности, когда Трамп не признал победу Джозефа Байдена, обвинив его в фальсификациях, допускалась и прессой, и политологами чуть ли не с самого начала избирательной кампании. Прямых оснований считать, что экс-президент не извлек никаких уроков из печального опыта недавнего прошлого и готов его повторить, вроде бы не было. Имелись лишь косвенные намеки.

Трамп, не сумев за четыре года доказать факт фальсификаций ни в одном суде, тем не менее по-прежнему упрямо настаивает, что в 2020 году победил он, а не Байден. На памятных июньских дебатах с действующим президентом он заявил, что признает победу оппонента, только если "будут честные, законные и правильные выборы". Юридические команды Трампа и Харрис еще с лета явно готовились к тому, что после выборов 5 ноября последуют суды. И вот теперь вместо намеков появилась ясность.

"Вы когда-нибудь слышали выражение, что не важно, кто за кого голосует, а важно, кто как считает голоса? Мы не можем допустить, чтоб, к сожалению, так и произошло. Мы должны этому помешать", – сказал Трамп, выступая на митинге своих сторонников в городе Гринвилл, что в Северной Каролине. Вместе с ним на трибуне стоял глава руководящего органа партии, председатель республиканского Национального комитета Майкл Уотли. Обратившись к нему, Трамп во всеуслышание спросил: "Ну что, они ведь жульничают, Майкл? Ведь пробуют же. Но им это не сойдет с рук, верно?" Не дожидаясь ответа, Трамп так же, во всеуслышание, дал его сам: "Он сказал "нет". Вот поэтому я его и взял". Трамп не пояснил, куда он Уотли взял. Но его слова можно прочитать и как напоминание о том, что формальный глава Республиканской партии стал таковым не без помощи трампистов, а значит, в отличие от 2020 года партийный истеблишмент поддержит экс-президента без колебаний.

Интересно, что Трамп, судя по его выступлению на митинге, ожидает фальсификаций в Калифорнии. Хотя здесь есть регионы, где сильны позиции республиканцев (так называемый инленд, неприбрежные районы), этот штат считается оплотом демократов. Они и так побеждают в нем на каждых выборах. А в этом году их кандидат – Харрис, уроженка Калифорнии. Здесь она сделала свою карьеру: стала генпрокурором штата, а потом избралась сенатором. Но Трамп полагает, что как раз в Калифорнии будут подтасовки. На митинге в Гринвилле он сказал: "Я хотел бы, чтобы Бог спустился к нам и посчитал голоса" в этом штате, тогда бы все увидели, что победят там республиканцы, а не демократы.

Ранее многие американские эксперты считали, что основные претензии трампистов будут связаны с теми же штатами, что и четыре года назад, в первую очередь с Джорджией. Здесь 15 октября, в первый день досрочного голосования, был поставлен рекорд: 328 тыс. поданных бюллетеней. Это очень много. Прошлый аналогичный рекорд в Джорджии имел место в 2020 году и был в 2,5 раза меньше: 136 тыс. досрочно проголосовавших. Трамп тогда заподозрил вброс в пользу Байдена и безуспешно пытался обжаловать итоги выборов в штате. Не исключено, что так будет и сейчас. Тем более что слова Трампа, сказанные в Северной Каролине, упали на благодатную почву, по крайней мере в его собственной партии.

Согласно сентябрьскому опросу World Justice Project, почти половина (46%) республиканцев заявили, что не признают результаты президентских выборов, если победителем объявят Харрис. Причем 11% из них готовы в этом случае протестовать действием. Имеются в виду как протесты, так и поддержка судебных исков. Демократы настроены куда более мирно. Лишь 27% из них не собираются признавать победу Трампа.

Вероятно, уверенность трампистов в том, что Харрис не может честно победить, окрепла в последние дни. Ее отрыв от соперника, по свежим данным социологов, все более сокращается. Согласно результатам 10 последних опросов, Харрис опережает Трампа в среднем лишь на 0,8%. Это практически ничто.

Ряд изданий, ссылаясь на информацию из штаба Трампа, сообщают о том, что там уже продумывают свои действия на случай победы Харрис. Сначала будет обращение в суд, потом – апелляция к Конгрессу, с тем чтобы тот не утвердил результаты голосования.

22.10.24

Источник - НГ
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