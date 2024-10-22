План Зеленского и планы США – НАТО против России, - Владимир Овчинский

10:24 23.10.2024 они хотят войны, а не мира



Владимир Овчинский



16 октября Зеленский представил свой широко разрекламированный "План победы".



Он изложил большую часть содержания плана в своей речи в украинском парламенте. Речь раскрыла масштабы огромного объема просьб, которые он предъявляет западным союзникам, даже если большинство пунктов уже являются долгосрочными украинскими требованиями.



В своей речи в парламенте Украины Зеленский пытался сплотить поддержку идеи, что Киев может переломить ход битвы, поскольку за последние несколько месяцев Украина потеряла ряд городов, поселков и деревень в своей восточной Донецкой области, которая в настоящее время является главным театром военных действий. Ее силы часто оказываются подавленными на поле боя превосходящими по численности войсками и боеприпасами России.



Зеленский заявил, что его союзники должны быть готовы продемонстрировать полную поддержку Украины, направив "безоговорочное приглашение прямо сейчас" для страны вступить в НАТО.



Это немалая просьба: Украина вела кампанию за вступление в НАТО с самого начала войны, но ей неоднократно отказывали как не готовой к членству. Помимо технических требований членства, есть все шансы, что превращение Украины в полноправного члена НАТО поставит всех остальных членов альянса в фактическое состояние войны с Россией, что, безусловно, противоречит заявленной внешней политике США.



Зеленский заявил: "Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный пакет стратегического сдерживания, которого будет достаточно для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России и который сузит вариативность действий России до двух перспектив: либо присоединиться к честному дипломатическому процессу для справедливого завершения войны, либо потерять возможность продолжать свою агрессивную войну из-за реализации предоставленного Украине пакета сдерживания".



В чем именно будет заключаться сдерживание - помимо неядерного - не было указано, и президент Зеленский сказал, что оно изложено в секретном приложении к плану. В целом, сказал он, Россию нужно "принудить" к миру.



В то время как другие пункты плана Зеленского включают экономический рост, в том числе иностранные инвестиции в украинскую промышленность и природные ресурсы, а также усиление санкций против России, еще одним военным требованием его западных сторонников является разрешение на использование ракет большой дальности, которые страна уже получила от стран-членов НАТО, для нанесения ударов в глубине российской территории.



Зеленского также призвал Запад предоставить больше спутниковых данных, которые Украина может использовать для идентификации и нанесения ударов по российским целям.



На данный момент ракеты были предоставлены по соглашению с такими странами, как США, Великобритания и Франция, на условии, что они должны использоваться только для ударов вблизи линии фронта или на оккупированной Россией территории, например, Крыма, где они уже применялись против российских войск.



Многие из самых смертоносных ударов по Украине теперь наносятся с помощью дальнобойных планирующих бомб, которые доставляются на высоту запуска бомбардировщиками с авиабаз в глубине Российской Федерации. Эти бомбы трудно сбить, и именно по авиабазам, с которых летают самолеты, Украина заявляет, что хочет нанести удар, чтобы остановить атаки еще до их начала.



Зеленский уже несколько недель продвигает этот план в западных столицах, включая визиты в США и Великобританию.



17 октября Зеленский отправился в Брюссель, чтобы снова выступить с речью, напрямую перед европейскими и натовскими лидерами.



Зеленский заявил лидерам 27 государств-членов Европейского Союза в Брюсселе, что его страна отчаянно нуждается в их поддержке своего плана по прекращению войны, который, по его словам, может быть реализован не позднее 2025 года.



"Вы все знаете психологию России", - заявил Зеленский лидерам ЕС 17 октября. "Россия прибегнет к дипломатии только тогда, когда увидит, что не может ничего добиться силой".



Позднее в тот же день Зеленский выступил на пресс-конференции с Марком Рютте, главой НАТО, и высказался за вступление Украины в военный альянс, что является ключевым пунктом его предложений.



Зеленский пытался убедить партнеров, что у них есть конкретные интересы в оказании помощи Украине.



Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Рютте также призвал страны отправить военных для пополнения рядов ВСУ. "Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя", - отметил он.



Однако западные союзники опасаются, что украинские удары по территории России приведут к эскалации войны, и отказались снять ограничения на такие удары с использованием своего оружия, заявили украинские официальные лица.



И хотя союзники, включая США , продолжают обещать и оказывают дальнейшую военную помощь Украине, лидеры, включая канцлера Германии Олафа Шольца, столкнулись с давлением со стороны общественности, требующей сократить помощь своих стран Украине.



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в видео обращении, размещенном в социальных сетях 17 октября, что план Зеленского по прекращению войны "более чем ужасающий", поскольку он предполагает отправку большего количества оружия на Украину, а не сосредоточение внимания на переговорном прекращении войны.



17 октября Зеленский также заявил, что Украина для сдерживания дальнейшей российской агрессии должна стать ядерной державой (возможность, которую она утратила в 1994 году, когда передала России свой ядерный арсенал советских времен после распада Советского Союза).



Зеленский заявил, что передал этот аргумент бывшему президенту Дональду Трампу в недавнем личном разговоре в США, отметив, что либо Украине придется вступить в НАТО, либо она разработает ядерное оружие.



"Я считаю, что Дональд Трамп меня услышал, - сказал Зеленский. - Он сказал: "У вас есть справедливый аргумент".



Позднее Зеленский в ходе пресс-конференции с Рютте пояснил, что Украина не готовится создавать ядерное оружие.



Западные союзники также не желают позволять Украине вступать в НАТО , пока продолжается война, поскольку это втянет их еще дальше в крупнейший сухопутный конфликт в Европе с 1945 года.



Американские СМИ пишут, что Вашингтон относится к этому плану Зеленского скептически, опасаясь, что ракетные удары по территории России могут стать провокацией, которая выведет президента Владимира Путина из себя.



Проблема для Украины остается в том, что многие вещи, которые нужны президенту Зеленскому для окончания войны, которые он считает приемлемыми, не являются тем, что его западные покровители могут или не могут себе позволить.



Хотя НАТО заявило, что хочет сделать Украину членом, также было ясно, что это должно произойти после окончания боевых действий и когда она будет соответствовать другим требованиям к членству в альянсе, но не раньше.



Неясно, что именно подразумевается под предоставлением НАТО "комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания" Украине, это может означать либо значительное усиление собственных вооруженных сил Украины, либо развертывание войск НАТО на Украине, что станет возвратом к временам холодной войны, когда огромные армии в Западной Германии противостояли Советам.



17 октября НАТО внешне сдержано отнеслось к "плану Зеленского". Но принятые в этот день решения далеки от "мирного подхода" к разрешению кризиса на Украине и, как и "план Зеленского", направлены на "победу над Россией".



Новые инициативы НАТО против России и Китая



Министры обороны стран НАТО 17 октября договорились активизировать сотрудничество со своими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и усилить поддержку Украины.



На первой сессии двухдневной встречи министры обороны встретились в расширенном составе, в котором впервые приняли участие партнеры Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея, а также Европейский союз.



Генеральный секретарь Марк Рютте заявил, что это "явный признак нашего углубляющегося сотрудничества перед лицом общих вызовов".



Министры обсудили совместные усилия по усилению киберзащиты, оборонного производства и инноваций; противодействию дезинформации; использованию новых технологий, включая искусственный интеллект. Они также проконсультировались о том, как они работают вместе, чтобы поддержать Украину.



"Война на Украине показала, что нестабильность в Европе может иметь далеко идущие последствия по всему миру, и что страны, находящиеся за тысячи миль - такие далекие, как Иран, Китай и Северная Корея - могут стать подрывниками безопасности у нас под боком. Наш мир тесно связан - и такова же наша безопасность", - сказал Рютте, который председательствовал на своем первом заседании министров обороны НАТО с момента вступления в должность в начале октября.



Генеральный секретарь подчеркнул, что страны НАТО твердо намерены выполнить свое финансовое обещание выделить 40 млрд евро на помощь в сфере безопасности Украине, при этом в первой половине этого года было уже предоставлено 20,9 млрд евро.



Рютте также отметил свою недавнюю поездку в Висбаден, Германия, где он посетил новое командование НАТО для координации помощи в области безопасности и обучения на Украине. Он сказал, что мужчины и женщины, служащие там, "уже усердно работают, чтобы гарантировать, что мы доставим Украине – чтобы вы могли победить".



17 октября НАТО запустило ряд инициатив, направленных на решение некоторых наиболее важных задач сдерживания и обороны союзников. Эти новые многонациональные инициативы будут охватывать в общей сложности 26 союзников и помогут обеспечить критически важные возможности, которые повысят оперативную совместимость сил НАТО.



Первая инициатива направлена на ускорение поставок нового поколения дистанционно пилотируемых авиационных систем (RPAS) - таких как Alliance Ground Surveillance (AGS) НАТО - посредством многонационального сотрудничества. Тринадцать союзников начали проект: Чехия, Эстония, Финляндия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания, Турция и Великобритания. Флот RPAS имеет важное значение для ряда ролей и миссий, включая совместную разведку, наблюдение и рекогносцировку и электромагнитную войну.



Вторая инициатива направлена ​​на повышение взаимозаменяемости и совместимости основных артиллерийских боеприпасов союзников. С первоначальным вкладом 15 союзников - Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Норвегии, Португалии, Словакии, Турции, Великобритании и США - проект будет способствовать гармонизации национальных механизмов испытаний и сертификации огневой поддержки. Он также поможет поддерживать соответствующие стандарты в актуальном состоянии и поддерживать их принятие.



Третья инициатива, Distributed Synthetic Training Environment - направлена на удовлетворение постоянно растущего спроса на виртуальное обучение на многонациональном уровне. Она создает сеть передовых и захватывающих многонациональных возможностей обучения для военных. К проекту присоединились восемнадцать стран НАТО: Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания и США. Используя национальные возможности имитационного обучения для многонациональных целей, проект принесет огромные оперативные выгоды и экономию за счет масштаба.



Четвертая инициатива - НАТО продолжает наращивать усилия по поддержке поставок космических технологий союзниками с помощью двух новых проектов.



В рамках NORTHLINK 13 союзников - Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Исландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция и США - будут изучать возможности создания безопасной, устойчивой и надежной многонациональной арктической спутниковой связи.



В рамках инициативы STARLIFT 14 стран - Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания, США - будут изучать способы укрепления доступа НАТО к космосу и его использования для решения ряда проблем, возникающих при работе из космоса. STARLIFT может помочь союзникам запускать активы в короткие сроки, маневрировать заранее размещенным запасным космическим аппаратом или покупать данные у коммерческих партнеров во время кризиса или конфликта.



Были также предприняты дальнейшие шаги по продвижению работы по двум уже начатым проектам: Next Generation Rotorcraft Capability (NGRC) и трансграничное сотрудничество НАТО в воздушном пространстве. Запущенная в 2020 году и управляемая Агентством НАТО по поддержке и закупкам (NSPA), инициатива NGRC направлена ​​на замену средних многоцелевых возможностей, завершающих свой жизненный цикл в 2035 году и далее. 17 октября пять участвующих союзников - Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Великобритания - взяли на себя обязательство определить единое предпочтительное решение для замены этих возможностей к концу 2027 года, тем самым обеспечив разработку этого решения в 2030 году.



Трансграничная инициатива НАТО по воздушному пространству также расширилась до 20 стран-членов с добавлением Дании, Германии, Исландии и Португалии. Впервые запущенный в октябре 2023 года, проект направлен на содействие гражданско-военному сотрудничеству в использовании воздушного пространства для учений и тренировок НАТО, а также других видов воздушной деятельности в нескольких регионах Европы.



17 октября НАТО также запустила новую инициативу по содействию безопасному обмену данными на высокой скорости и в больших масштабах для дальнейшего повышения ситуационной осведомленности и принятия решений на основе данных.



Экосистема обмена данными альянса (ADSE) для обороны и безопасности будет поддерживать реализацию цифровой трансформации НАТО и ее усилия по быстрому внедрению технологий двойного назначения. Она будет использовать существующие возможности в рамках предприятия НАТО, правительственных агентств союзников, промышленности и академических кругов, а также других ключевых заинтересованных сторон.



Пилотная фаза продлится до конца 2025 года и первоначально будет сосредоточена на общедоступных и несекретных данных для поддержки четырех приоритетных областей: безопасность критически важной подводной инфраструктуры; геопространственная осведомленность; оценка информационной среды и осведомленность об обстановке на море.



Объединение ADSE с другими инициативами по обмену данными, такими как Постоянное наблюдение Альянса из космоса, окажет мультипликативный эффект на возможности НАТО по использованию данных и многодоменные операции.



Рютте считает, что эта новая инициатива своевременна. Стратегические конкуренты ускоряют эксплуатацию данных в военных и гражданских областях, особенно для разработки возможностей с поддержкой ИИ.



Двуликий Байден



Несмотря на "скептическое отношение" Байдена к плану Зеленского, он 16 октября объявил о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины.



Это объявление является шестьдесят седьмым траншем оборудования администрации Байдена, которое будет предоставлено из запасов Пентагона для Украины с августа 2021 года. Этот пакет президентских полномочий по сокращению численности (PDA), оценочная стоимость которого составляет 425 миллионов долларов, предоставит Украине дополнительные возможности для удовлетворения ее самых насущных потребностей, включая:



дополнительные боеприпасы для Национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

ракеты RIM-7 и поддержка противовоздушной обороны;

зенитные ракеты "Стингер";

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

боеприпасы класса "воздух-земля";

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты с трубчатым пуском, оптическим слежением и проводным наведением (TOW);

противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4;

высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);

стрелковое оружие и боеприпасы;

гранаты, термобелье и учебное снаряжение;

оборудование и боеприпасы для подрыва;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.



Соединенные Штаты продолжат работать вместе с примерно 50 союзниками и партнерами в рамках Контактной группы по обороне Украины и связанных с ней коалиций по возможностям для удовлетворения неотложных потребностей Украины в области боевых действий и защиты от российской агрессии.



Информационный бюллетень о помощи США в сфере безопасности на Украине от 15 октября 2024 года:



С февраля 2022 года администрации Байдена выделила Украине более 59,8 млрд долларов на помощь в сфере безопасности.



Противовоздушная оборона:



• Три батареи ПВО "Патриот" и боеприпасы;

• 12 национальных усовершенствованных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS) и боеприпасы;

• Системы противовоздушной обороны и боеприпасы HAWK;

• Ракеты AIM-7, RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;

• Более 3000 зенитных ракет "Стингер";

• Системы ПВО "Avenger";

• VAMPIRE - система противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и боеприпасам;

• грузовики с оружием и боеприпасами c-UAS;

• Мобильные ракетные системы с лазерным наведением c-UAS;

• Другое оборудование c-UAS;

• Зенитные орудия и боеприпасы;

• Компоненты систем ПВО;

• Оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с украинскими системами;

• Оборудование для поддержки и поддержания существующих возможностей противовоздушной обороны Украины;

• Оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;

• 21 радиолокационная станция воздушного наблюдения.



Огневые системы:



• Более 40 высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и боеприпасов;

• Наземные пусковые установки для бомб малого диаметра и управляемые ракеты;

• Более 200 155-мм гаубиц и более 3 000 000 155-мм артиллерийских снарядов;

• Более 7000 высокоточных артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

• Более 60 000 155-мм снарядов систем дистанционного управления противотанковыми минами (RAAM);

• 72 105-мм гаубицы и более 800 000 105-мм артиллерийских снарядов;

• 10 000 203-мм артиллерийских снарядов;

• Более 400 000 152-мм артиллерийских снарядов;

• Около 40 000 130-мм артиллерийских снарядов;

• 40 000 122-мм артиллерийских снарядов;

• 60 000 122-мм ракет "Град";

• Более 200 минометных систем;

• Более 600 000 минометных выстрелов;

• Более 100 контрартиллерийских и контрминометных радаров;

• Более 50 многоцелевых радаров.



Бронетехника и транспортные средства:



• 31 танк "Абрамс";

• 45 танков Т-72Б;

• Более 300 боевых машин пехоты Bradley;

• Четыре машины огневой поддержки Bradley;

• 189 бронетранспортеров "Страйкер";

• Более 800 бронетранспортеров М113;

• Более 400 бронированных машин безопасности M1117;

• Более 1000 автомобилей с защитой от мин и засад (MRAP);

• Более 5000 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);

• Более 200 легких тактических автомобилей;

• 300 бронированных медицинских машин;

• 80 грузовиков и более 200 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;

• Более 1000 тактических транспортных средств для буксировки и перевозки оборудования;

• 153 тактических транспортных средства для эвакуации оборудования;

• 10 командно-штабных машин;

• 30 машин поддержки боеприпасов;

• 27 бронированных мостовых систем;

• 20 единиц техники и оборудования тылового обеспечения;

• 239 бензовозов и 105 бензовозов;

• 58 водовозов;

• Шесть бронированных грузовиков общего назначения;

• 125-мм, 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;

• Более 1 800 000 патронов калибра 25 мм; и

• Оборудование для разминирования.



Самолеты и беспилотные летательные аппараты:



• 20 вертолетов Ми-17;

• Беспилотные летательные аппараты Switchblade (БАС);

• БПЛА Phoenix Ghost;

• БПЛА CyberLux K8;

• БПЛА "Альтиус-600";

• БПЛА Jump-20;

• Беспилотный летательный аппарат "Хорнет"

• БПЛА "Пума";

• БПЛА Scan Eagle;

• БПЛА "Пингвин";

• Два радара для БПЛА;

• Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

• Боеприпасы класса "воздух-земля";

• Более 6000 авиационных ракет "Зуни";

• Более 20 000 авиационных ракет "Гидра-70"; и

• Боеприпасы для БПЛА.



Противотанковое и стрелковое оружие:



• Более 10 000 противотанковых систем "Джавелин";

• Более 120 000 других противотанковых систем и боеприпасов;

• Более 9000 ракет TOW с оптическим слежением и проводным наведением, запускаемых из труб;

• Более 50 000 гранатометов и стрелкового оружия;

• Более 400 000 000 единиц боеприпасов к стрелковому оружию и гранат;

• Ракетные системы и боеприпасы с лазерным наведением;

• Ракетные установки и боеприпасы;

• Противотанковые мины.



Морские военные средства:



• Две системы береговой обороны "Гарпун" и противокорабельные ракеты;

• Более 100 прибрежных и речных патрульных катеров;

• Беспилотные суда береговой обороны; и

• Оборудование для обеспечения безопасности портов и гаваней.



Другие возможности:



• Противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

• Взрывчатые вещества С-4, боеприпасы для подрыва и подрывное оборудование для расчистки заграждений;

• Средства постановки заграждений;

• Противодействие противовоздушной обороне;

• Более 100 000 комплектов бронежилетов и шлемов;

• Тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;

• Четыре антенны спутниковой связи (SATCOM);

• Терминалы и услуги SATCOM;

• Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противодействия РЭБ;

• Коммерческие услуги спутниковой съемки;

• Приборы ночного видения, системы наблюдения и тепловидения, оптика и дальномеры;

• Оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и средства защиты;

• Средства химической, биологической, радиационной и ядерной защиты;

• Медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи, бинты, мониторы и другое оборудование;

• Полевое оборудование, снаряжение для холодной погоды, генераторы и запасные части; а также

• Поддержка обучения, технического обслуживания и поддержки.



***



"План Победы" Зеленского – это прикрытие для планов США и НАТО против России.



Все эти планы направлены не на мирные решения украинского кризиса, а на его углубление и нанесение максимального военно-стратегического ущерба России.



Наши враги не будут откладывать реализацию своих планов в "дальний ящик".



И Россия к этому противостоянию готова. Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729668240





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Продвижение ценностей патриотизма обсудили участники заседания "Ұлттық мүдде" при Сенате

- Премьер-министры Казахстана и Узбекистана обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

- В Правительстве обсудили вопросы производства сельскохозяйственной техники в Казахстане

- Казахстан и БРИКС

- Депутаты начали работу над поправками в Кодекс "О недрах и недропользовании"

- Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр проинспектировал ход строительства Национального университета спорта в Астане

- Серик Жумангарин открыл бизнес-форум "Казахстан – Афганистан"

- Правительству нужно пересмотреть принцип управления силовым блоком

- Казахстан – главный транспортный хаб Евразии: быть или не быть?

