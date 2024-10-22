Тела двух россиян (журналистка Паперная с другом), загадочно умерших в гостинице в Ташкенте, отправили на родину

10:52 23.10.2024

ГП Узбекистана: тела умерших в гостинице в Ташкенте россиян отправили на родину



ТАШКЕНТ, 23 окт - РИА Новости. Тела двух скончавшихся в гостинице в Ташкенте россиян, в том числе журналистки Инессы Паперной, отправлены авиарейсом на родину, сообщили РИА Новости в генпрокуратуре Узбекистана.



Ранее во вторник в генпрокуратуре сообщили РИА Новости, что из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы в Ташкенте скончались российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана.



"Тела двух погибших в гостинице россиян отправлены из Ташкента в Россию авиарейсом в 10:00 (8:00 мск)", - сказал представитель главного надзорного ведомства республики.



По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", ведется следствие, проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению причин смерти.



Ранее интернет-издание Baza сообщило, что Инесса Паперная, работавшая в издании "Лента" и журнале "Профиль", приехала в Узбекистан в отпуск. По данным издания, вечером 20 октября сотрудники ташкентского отеля "Караман палас" обнаружили тела Паперной и ее спутника в их номере без признаков жизни. По предварительной версии, смерть наступила от отравления газом, который попал в вентиляционную систему гостиницы после чистки бассейна.