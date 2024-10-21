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Это не геноцид! Шольц показал Эрдогану зубы, вступившись за Израиль, - Камран Гасанов
10:57 23.10.2024

Камран Гасанов
21 октября 2024

Канцлер Германии Олаф Шольц съездил в Стамбул. На итоговой пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вновь во весь рост встали разногласия по Ближнему Востоку, длящиеся уже более года.

Предыстория их демонстрации на публике такова. Еще в прошлом году в ноябре, спустя месяц после начала войны в Газе, турецкий президент приехал в Берлин. Но из-за начала войны ХАМАС с Израилем, как писали немецкие и британские медиа, канцлер пожалел, что пригласил турка.

Эрдоган к этому времени уже разогнал свою антиизраильскую риторику, сравнивая действия ЦАХАЛ с "геноцидом". Несущая историческую вину за Холокост Германия воздерживалась от критики и ссылалась на право Израиля на самооборону.

Некоторые немецкие политики требовали отменить тот визит, именно поэтому Шольц тогда принял решение ограничить переговоры диалогом за закрытыми дверями и обедом.

Год назад канцлеру пришлось выслушать, как Эрдоган назвал запрещенную в ФРГ ХАМАС "освободительной организацией". Тогда воспоминания об октябрьской атаке ХАМАС на израильские кибуцы с сотнями смертей еще были свежи. Германия была обвинена в "психологии чувства вины" перед еврейским государством.

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Шольц обтекаемо ответил, что странам нужно разговаривать, особенно в трудные моменты. Критики же выставили канцлера "терпилой", припомнив и то, как он промолчал и в 2022 году, когда глава Палестинской автономии Махмуд Аббас в его присутствии отрицал Холокост.

С тех пор в позиции Турции никаких приемлемых для Германии подвижек не случилось. Наоборот, Эрдоган ужесточил риторику против кабинета Биньямина Нетаньяху, ввел эмбарго и даже угрожал направить в Газу войска.

На нынешней пресс-коференции по итогам состоявшегося визита разногласия вновь вышли наружу. Турецкий лидер начал жаловаться на растущую "исламофобию" в Германии, вновь назвал действия Израиля в Палестине "геноцидом" и осудил операцию ЦАХАЛ в Ливане. "Мы ожидаем, что все политические деятели возьмут на себя инициативу и положат конец агрессивной политике Израиля", - сказал Эрдоган.

Видимо, испытывая чувство вины и чтобы лишний раз не дразнить оппозицию и еврейскую диаспору, на этот раз Шольц решил себя не сдерживать, заявив, что его страна "не считает […] обвинение в геноциде легитимным и обоснованным", призвав к прекращению огня и возврату еврейских заложников в Газе.

Пушки и самолеты

Однако если бы двусторонняя повестка ограничивалась конфликтом Израиля и Палестины, то Эрдогану и Шольцу не о чем было бы говорить. Но на этот раз можно констатировать осторожные подвижки в сторону улучшении связей.

Германия хочет нормализовать свои отношения с Турцией, и такой настрой вписывается в стремление Евросоюза восстановить диалог с Анкарой. Не зря в конце августа впервые за пять лет глава МИД Турции был приглашен на неформальный саммит ЕС.

Среди приоритетных тем - поставки оружия. ФРГ ограничила их после попытки госпереворота в Турции и последовавших за ней турецких операций в Сирии против курдских ополченцев.

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В сентябре же, по информации Der Spiegel, бундесправительство одобрило поставку на сумму более 236 млн евро, включая зенитные орудия и торпеды. Более того, сдвинулась с мертвой точки позиция Шольца по поставке 40 истребителей Eurofighter Typhoon. Турки модернизируют свои ВВС и ищут альтернативу заблокированным Америкой F-35. "Еврофайтеры" изготавливаются совместно ФРГ, Италией, Испанией и Великобританией.

Комментируя сотрудничество в области ВПК, Шольц заявил, что "Турция является членом НАТО, и именно поэтому мы всегда принимаем решения, которые ведут к конкретным поставкам". Он заверил, что по теме "еврофайтеров" британская сторона "движется вперед", и "переговоры уже начались".

Пока ненависть Анкары к Израилю зашкаливает, вряд ли ФРГ даст добро на истребители. Но, кажется, хитрый немец умело переводит стрелки на англичан при том, что Британия и Испания уже дали добро. Но Эрдоган усмотрел в словах Шольца прогресс.

Назвав гостя "дорогим другом", Эрдоган выразил "признательность" за его усилия: "Мы хотим оставить позади прошлые трудности в контексте поставок продукции оборонной промышленности и развивать наше сотрудничество".

Мигранты и инвестиции

Форма одобрения поставок истребителей подсказывает, что Берлин тоже ждет от Анкары встречных действий.

Главная проблема для немцев - миграция. В 2016 году ЕС и Турция заключили сделку по сдерживанию притока нелегалов из Сирии в Грецию через турецкую территорию. Благодаря ей потоки мигрантов сократились, а в Турции обосновались 3,5 млн сирийских беженцев, чье существование финансируют европейские фонды.

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Эксперты полагают, что "миграционная сделка" сейчас начала давать сбои. И европейцы хотят быть уверенными, что Турция и дальше будет выступать стеной между Европой и Ближним Востоком.

Помимо этого немцы думают над тем, как бы вернуть домой тысячи турецких беженцев, в основном курдов. В конце сентября МВД ФРГ приняло решение выдворить свыше 15 тысяч граждан Турции. Берлин рассчитывает на поддержку Анкары в их депортации.

Вообще тема миграции занимает в двусторонней повестке очень большое место.

В Германии проживают около 3 млн турок, которые являются важным фактором в двусторонних отношениях, будь то в политике, экономике, культуре или спорте двух стран, считает политолог из Центра прикладных исследований Турции (CATS) Йенс Бастиан.

Эрдоган берет вверх на парламентских и президентских выборах отчасти благодаря поддержке турок Германии. Берлин учитывает роль турецкой диаспоры, но опасается их превращения в оружие Эрдогана против немецких властей.

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Эрдоган переиграл немецкую пропаганду

В начале года в Германии появилась исламистская партия DAVA, которую считают филиалом Партии справедливости и развития (ПСР). В 2017 году между ФРГ и Турцией разразился скандал из-за того, что немецкие власти помешали министрам Эрдогана лоббировать среди турок изменения в конституцию, предусматривающие переход Турции к президентской республике.

Экономика - еще одна важная двусторонняя тема.

Германия - ключевой торговый партнер и инвестор для Турции. В условиях кризиса лиры благоприятные связи с немцами нужны для улучшения инвестиционного климата и привлечения дополнительных ресурсов. Товарооборот составляет $50 млрд в год. Эрдоган сообщил, что они с Шольцем хотят поднять его до $60 млрд.

Для Германии Турция хоть и далеко не главный партнер, но в условиях рецессии немецкой экономики каждый евроцент на счету. Кроме этого, Турция давно надеется на модернизацию таможенного соглашения с ЕС, и здесь от поддержки немцев зависит многое.

Посредничество по Украине

Ценность Турции для Германии растет и из-за продолжающегося кризиса на Украине. Возможное разрешение на дальнобойные удары по России и поражения украинских сил на поле боя увеличивают немецкое беспокойство и сомнения относительно перспектив поддержки Украины. На словах, конечно, Шольц обещает помогать Киеву сколько потребуется, но сам только и ждет момента, когда наступит мир.

Шольц как-то хвалил Эрдогана за его вклад в зерновую сделку. Турция по-прежнему стремится найти общие точки соприкосновения по урегулированию украинского конфликта.

Владимир Путин несколько раз повторял, что готов к решению вопроса на основе стамбульских договоренностей 2022 года. С сентября канцлер несколько раз сказал, что готов вести диалог с Кремлем, чтобы достичь мира на Украине. Так что не исключено, что в "украинском вопросе" Германия возлагает надежды на турецкое посредничество.

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Эрдоган собрался на футбол в Германию в разгар дипломатической войны

Недавно газета La Repubblica писала, что у Шольца есть мирный план, и он готов уступить украинские территории. На предстоящем саммите БРИКС в Казани Эрдоган может выступить посредником в возможном диалоге Москвы и Берлина.

Резюмируя, можно констатировать осторожное сближение между Германией и Турцией. Пока продолжается конфликт на Ближнем Востоке, тема преступлений Израиля и ХАМАС будут мешать прогрессу в отношениях. При этом заинтересованность Анкары в экономических связях и Берлина в решении миграционных проблем вынуждают стороны держаться вместе.

Однако вывести диалог на доверительный и высокий уровень все равно не получится, даже если в Газе и Ливане замолкнут пушки. Немецкая элита считает, что Турция скатывается все глубже к автократии, и власть Эрдогана не вписывается в демократические идеалы единой Европы.

Вдобавок к этому Германию, как и остальные страны ЕС и НАТО, едва ли будет устраивать независимая внешняя политика Эрдогана, будь то отношение к санкциям против России или интеграция с БРИКС и ШОС.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729670220


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