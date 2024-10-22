 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 23.10.2024
11:25  Следующие президентские выборы А.Лукашенко (Беларусь) назначены на 26/01/25
11:02  Арабский козырь. О чем говорит встреча Путина с президентом ОАЭ, - Геворг Мирзаян
10:59  Экологический геноцид. Жители Канта обращаются к ГКНБ и Генпрокуратуре Киргизии
10:57  Это не геноцид! Шольц показал Эрдогану зубы, вступившись за Израиль, - Камран Гасанов
10:52  Тела двух россиян (журналистка Паперная с другом), загадочно умерших в гостинице в Ташкенте, отправили на родину
10:24  План Зеленского и планы США – НАТО против России, - Владимир Овчинский
10:02  Ростислав Ищенко: Успехи Трампа и берлинский сговор

09:58  Кто не бриксует, тот не пьет шампанского, - репортаж А.Колесникова с казанского форума
09:56  Трамп дал понять, что не признает победы Харрис, - НГ
09:53  Чехия сблизит Казахстан и Узбекистан с Европейским союзом, - Виктория Панфилова
09:37  Подтверждено убийство израильтянами нового лидера "Хезболлы" - Хашема Сафиеддина
09:28  Почему введен запрет на ввоз российской пшеницы в Казахстан
09:24  Курская дуга: Сырский бросил все силы на Зеленый Шлях, но боится спецназа из КНДР, который едет крушить ВСУ, - Р.Маркуш
01:27  Ядрена копоть... северокорейцы могли бы преподать Украине ценный урок, - Илья Титов
00:37  Чемпионат мира по самбо стартует 8/11 в Астане
00:30  Генпрокурор Украины Костин подал в отставку из-за скандала с лжеинвалидами
00:28  БРИКС сближает Индию и Китай, - Сергей Строкань
00:25  "В языковом вопросе необходимо действовать дальновидно и сдержанно" - президент Мирзиеев
00:22  В Узбекистане странно высказались о "не введении" санкций против России
00:20  Как встречали лидеров стран БРИКС в Казани: "Зис из рашэн, а зис из татар", - МК
00:14  Россия стала четвертой в мире экономикой по данным МВФ. На пол-сопли обойдя Японию
00:11  КНДР–США: юбилей застарелого спора, - Александр Жебин
00:10  Страны БРИКС объединились на Платформе по атомной энергетике, - Глеб Тукалин
00:06  В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы. Что о них известно
00:03  Молдавия погружается в хаос: результаты еврореферендума - фальшивка
00:02  Все идет по плану. Русские в Казахстане, - Илья Намовир
00:01  Где контроль, дуболомы... Мирзиеев разносит прокурорских за "случаи приписок деревьев"
00:00  Ушла из жизни Светлана Назарбаева - мать одиозных генералов Сатыбалды и Абиша
Вторник, 22.10.2024
18:38  Движение "Хезболлах" взяло на себя ответственность за нападение на дом Нетаньяху
16:26  Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею невоспитанными собаками США
16:20  Британский журналист Грэм Филлипс поблагодарил Путина за убежище в России
16:15  Медербек Сатыев выдвинут Советом судей Кыргызстана на должность председателя Верховного суда
16:00  На восточный вклад: ставки по депозитам в юанях за месяц выросли на 1,5 пункта
15:55  Обреченная империя. Попытки противостоять БРИКС погубят Америку, - Антон Трофимов
12:37  Русские сеют глобальный хаос. Снова, - В.Корнилов
12:23  Геостационарный спутник Intelsat (производства Boeing) испытал "аномалию" и неожиданно развалился на 20 частей
12:20  Ковровое эмбарго: США думают ограничить поставки чипов по всему миру
12:17  Hill: США утратили превосходство, и к новому миру им придется приспосабливаться
12:14  Метафизика БРИКС - баланс формы и содержания, - Дм.Выдрин
11:52  Невмяняемого каз-мажора Нурасыла Болата все-таки закрыли в крытку. Добился, дебил
11:31  "Крупнейший котел за всю СВО": ВСУ угодили в огромную ловушку – дороги перерезаны
11:25  "Без бороды и велосипеда": удивительная схожесть молдавского и армянского режимов, - Василий Кодряну
11:20  Эрдоган дождался смерти своего главного врага, - Евгений Балакин
10:09  Как китайская "Фалуньгун" стала самой опасной сектой мира и зачем она проникла в Россию
09:57  Кандидату в президенты США Камале Харрис исполнилось 60 лет
09:51  После Синвара. По какому сценарию теперь пойдет война в Газе, - К.Семенов
09:49  ВС РФ форсировали реку Волчья и выбили ВСУ из Зоряного
09:46  США – Ближний Восток – Украина: западные спецслужбы и международный терроризм, - Никита Мендкович
09:40  Молдавия. Курс Майи Санду расколол страну, итоги выглядят сомнительно
09:38  Российские войска движутся к полному освобождению Донбасса
08:13  Саммит БРИКС покажет степень влияния России на ситуацию в мире, - НГ
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Арабский козырь. О чем говорит встреча Путина с президентом ОАЭ, - Геворг Мирзаян
11:02 23.10.2024

Геворг Мирзаян
22 октября 2024

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС, организации, включающей в себя практически всех лидеров развивающегося мира - или, как его еще называют, Глобального Юга. Главы государств не упускают возможности переговорить друг с другом на полях саммита - раз уж все они тут так удачно собрались.

Президент России Владимир Путин начал встречи даже не с первого, а с нулевого дня саммита. 21 октября он провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммедом бен Заидом аль Нахайяном.

Есть мнение, что Эмираты - страна с населением 10 миллионов человек и территорией в две Московские области - не является важным партнером для России. Что дела арабского мира нужно обсуждать с главной арабской страной - Саудовской Аравией, именно она должна входить в Совет директоров многополярного мира, то есть БРИКС. Но это мнение ошибочно.

Во-первых, Владимир Путин обсуждает и будет продолжать обсуждать международные дела со своим важным и уважаемым партнером, кронпринцем (и де-факто правителем) Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Между прочим, большим приятелем Мохаммеда бен Заида аль Нахайяна. Во-вторых, Королевство Саудовская Аравия (КСА) рано или поздно войдет в БРИКС - сейчас оно фактически находится на пороге вступления в организацию.

политика
Салют, верблюды, триколоры. Прием Путина в Эмиратах поразил размахом

"Государственное телевидение КСА уже не раз сообщало, что Саудовская Аравия является частью БРИКС. После чего отыгрывало назад и утверждало, что еще, мол, не все формальности соблюдены. Москва тоже исходит из того, что для членства нужно лишь выполнить ряд процедур", - поясняет ИА Регнум политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

Затяжка отчасти связана с торгом, который Эр-Рияд ведет с американцами вокруг заключения нового стратегического соглашения. Дело в том, что раньше союзнические отношения между КСА и Вашингтоном основывались на принципе "нефть в обмен на безопасность". Сейчас этот принцип размыт - у США достаточно собственной нефти, а Эр-Рияд уже не рассматривает американцев как эксклюзивных и, главное, стопроцентно надежных "поставщиков" безопасности. Поэтому нужно новое соглашение, и сейчас стороны находятся в процессе торгов. Пока это соглашение не оформлено, Эр-Рияд будет рассматривать свое членство в БРИКС как козырь на переговорах с американцами.

Торги не закончены, поэтому Эмираты вполне могут представлять саудитов и арабский мир в целом. Но это отнюдь не означает, что роль ОАЭ сводится исключительно к передаточному механизму: Абу-Даби является вполне самостоятельным игроком - и крайне интересным для Москвы.

"Не стоит недооценивать важность Эмиратов для России. Наш товарооборот с ОАЭ гораздо выше, чем с КСА", - напоминает Елена Супонина. В 2023 году цифра составила 11 миллиардов долларов. При этом сейчас есть сложности, о чем заявил президент Путин.

"Несмотря на трехкратный рост за последние три года товарооборота, все-таки в течение последних семи месяцев мы наблюдаем некоторую коррекцию в сторону снижения", - отметил российский лидер.

Очевидно, свою роль в этом снижении сыграли Соединенные Штаты и американские санкции.

экономика
Мусульманские страны - члены БРИКС становятся центрами "мягкой силы"

"Самая большая проблема в отношениях с Эмиратами, как и со многими другими участниками БРИКС, - это давление со стороны Соединенных Штатов Америки. Они давят нагло, беспринципно, за всеми следят, и это создает определенные трудности", - говорит Елена Супонина.

Поэтому Москва и Абу-Даби сейчас заинтересованы в выработке механизмов ухода от этой слежки.

Также Объединенные Арабские Эмираты крайне важны для России в силу их географического положения. ОАЭ - важнейший транспортный хаб, активно вовлеченный в мировые торговые процессы.

Абу-Даби играет большую роль в построении новых каналов мировой торговли. В свою очередь, для самих ОАЭ это вовлечение диктует и некоторые правила поведения - в частности, связанные с диверсификацией внешних связей.

"Эмиратам важно быть в тех сообществах, где присутствует Китай, Индия, Россия и другие государства", - отмечает Елена Супонина.

То есть государства, которые выстраивают многополярный мир и в качестве "членов Совета директоров" пишут его правила. Соответственно, зависимые от мировых процессов страны, как ОАЭ, обязаны сидеть за столом - тем более если их международный вес (а это второе по уровню влияния арабское государство в мире) позволяет им на это место претендовать.

И Россия этим весом тоже пользуется - например, в украинском вопросе.

"ОАЭ продолжают посредничать в гуманитарных вопросах украинского конфликта. В том числе и в деле обмена пленных. Этим же занимаются Турция, Саудовская Аравия и ряд других стран. Важно, что тут нет какой-то конкуренции посредничеств - скорее синергия усилий, дающая результат", - говорит Супонина в беседе с ИА Регнум.

политика
Многовекторность Саудовской Аравии преувеличена. Эр-Рияд сделал свой выбор

На днях при посредничестве Абу-Даби произошел очередной обмен военнопленными, по итогам которого домой вернулись 95 российских бойцов. В свою очередь Эмираты пользуются и международным влиянием России. На встрече Мохаммеда бен Заида аль Нахайяна с Владимиром Путиным наверняка шла речь и об ирано-израильском конфликте, эскалация которого невыгодна ОАЭ.

"Арабы исторически относятся к Ирану настороженно, но Эмираты развивают торговое партнерство с Исламской Республикой. И, конечно же, выступают против любых планов военных действий, которые могли бы вылиться в большую войну между Ираном и Израилем", - считает Елена Супонина.

При этом все понимают, что предотвратить эскалацию может лишь Иран, если Исламская Республика будет и дальше игнорировать попытки израильского премьера Биньямина Нетаньяху втянуть ее в войну. А игнорировать с каждой новой провокацией Тегерану становится все сложнее, поэтому нужно, чтобы его кто-то убеждал и дальше это делать. А кому еще убеждать, как не ближайшему партнеру в области военно-технического сотрудничества - России?

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1729670520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Продвижение ценностей патриотизма обсудили участники заседания "Ұлттық мүдде" при Сенате
- Премьер-министры Казахстана и Узбекистана обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества
- В Правительстве обсудили вопросы производства сельскохозяйственной техники в Казахстане
- Казахстан и БРИКС
- Депутаты начали работу над поправками в Кодекс "О недрах и недропользовании"
- Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр проинспектировал ход строительства Национального университета спорта в Астане
- Серик Жумангарин открыл бизнес-форум "Казахстан – Афганистан"
- Правительству нужно пересмотреть принцип управления силовым блоком
- Казахстан – главный транспортный хаб Евразии: быть или не быть?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  