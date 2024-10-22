Арабский козырь. О чем говорит встреча Путина с президентом ОАЭ, - Геворг Мирзаян

11:02 23.10.2024

Геворг Мирзаян

22 октября 2024



22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС, организации, включающей в себя практически всех лидеров развивающегося мира - или, как его еще называют, Глобального Юга. Главы государств не упускают возможности переговорить друг с другом на полях саммита - раз уж все они тут так удачно собрались.



Президент России Владимир Путин начал встречи даже не с первого, а с нулевого дня саммита. 21 октября он провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммедом бен Заидом аль Нахайяном.



Есть мнение, что Эмираты - страна с населением 10 миллионов человек и территорией в две Московские области - не является важным партнером для России. Что дела арабского мира нужно обсуждать с главной арабской страной - Саудовской Аравией, именно она должна входить в Совет директоров многополярного мира, то есть БРИКС. Но это мнение ошибочно.



Во-первых, Владимир Путин обсуждает и будет продолжать обсуждать международные дела со своим важным и уважаемым партнером, кронпринцем (и де-факто правителем) Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом. Между прочим, большим приятелем Мохаммеда бен Заида аль Нахайяна. Во-вторых, Королевство Саудовская Аравия (КСА) рано или поздно войдет в БРИКС - сейчас оно фактически находится на пороге вступления в организацию.



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"Государственное телевидение КСА уже не раз сообщало, что Саудовская Аравия является частью БРИКС. После чего отыгрывало назад и утверждало, что еще, мол, не все формальности соблюдены. Москва тоже исходит из того, что для членства нужно лишь выполнить ряд процедур", - поясняет ИА Регнум политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.



Затяжка отчасти связана с торгом, который Эр-Рияд ведет с американцами вокруг заключения нового стратегического соглашения. Дело в том, что раньше союзнические отношения между КСА и Вашингтоном основывались на принципе "нефть в обмен на безопасность". Сейчас этот принцип размыт - у США достаточно собственной нефти, а Эр-Рияд уже не рассматривает американцев как эксклюзивных и, главное, стопроцентно надежных "поставщиков" безопасности. Поэтому нужно новое соглашение, и сейчас стороны находятся в процессе торгов. Пока это соглашение не оформлено, Эр-Рияд будет рассматривать свое членство в БРИКС как козырь на переговорах с американцами.



Торги не закончены, поэтому Эмираты вполне могут представлять саудитов и арабский мир в целом. Но это отнюдь не означает, что роль ОАЭ сводится исключительно к передаточному механизму: Абу-Даби является вполне самостоятельным игроком - и крайне интересным для Москвы.



"Не стоит недооценивать важность Эмиратов для России. Наш товарооборот с ОАЭ гораздо выше, чем с КСА", - напоминает Елена Супонина. В 2023 году цифра составила 11 миллиардов долларов. При этом сейчас есть сложности, о чем заявил президент Путин.



"Несмотря на трехкратный рост за последние три года товарооборота, все-таки в течение последних семи месяцев мы наблюдаем некоторую коррекцию в сторону снижения", - отметил российский лидер.



Очевидно, свою роль в этом снижении сыграли Соединенные Штаты и американские санкции.



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"Самая большая проблема в отношениях с Эмиратами, как и со многими другими участниками БРИКС, - это давление со стороны Соединенных Штатов Америки. Они давят нагло, беспринципно, за всеми следят, и это создает определенные трудности", - говорит Елена Супонина.



Поэтому Москва и Абу-Даби сейчас заинтересованы в выработке механизмов ухода от этой слежки.



Также Объединенные Арабские Эмираты крайне важны для России в силу их географического положения. ОАЭ - важнейший транспортный хаб, активно вовлеченный в мировые торговые процессы.



Абу-Даби играет большую роль в построении новых каналов мировой торговли. В свою очередь, для самих ОАЭ это вовлечение диктует и некоторые правила поведения - в частности, связанные с диверсификацией внешних связей.



"Эмиратам важно быть в тех сообществах, где присутствует Китай, Индия, Россия и другие государства", - отмечает Елена Супонина.



То есть государства, которые выстраивают многополярный мир и в качестве "членов Совета директоров" пишут его правила. Соответственно, зависимые от мировых процессов страны, как ОАЭ, обязаны сидеть за столом - тем более если их международный вес (а это второе по уровню влияния арабское государство в мире) позволяет им на это место претендовать.



И Россия этим весом тоже пользуется - например, в украинском вопросе.



"ОАЭ продолжают посредничать в гуманитарных вопросах украинского конфликта. В том числе и в деле обмена пленных. Этим же занимаются Турция, Саудовская Аравия и ряд других стран. Важно, что тут нет какой-то конкуренции посредничеств - скорее синергия усилий, дающая результат", - говорит Супонина в беседе с ИА Регнум.



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На днях при посредничестве Абу-Даби произошел очередной обмен военнопленными, по итогам которого домой вернулись 95 российских бойцов. В свою очередь Эмираты пользуются и международным влиянием России. На встрече Мохаммеда бен Заида аль Нахайяна с Владимиром Путиным наверняка шла речь и об ирано-израильском конфликте, эскалация которого невыгодна ОАЭ.



"Арабы исторически относятся к Ирану настороженно, но Эмираты развивают торговое партнерство с Исламской Республикой. И, конечно же, выступают против любых планов военных действий, которые могли бы вылиться в большую войну между Ираном и Израилем", - считает Елена Супонина.



При этом все понимают, что предотвратить эскалацию может лишь Иран, если Исламская Республика будет и дальше игнорировать попытки израильского премьера Биньямина Нетаньяху втянуть ее в войну. А игнорировать с каждой новой провокацией Тегерану становится все сложнее, поэтому нужно, чтобы его кто-то убеждал и дальше это делать. А кому еще убеждать, как не ближайшему партнеру в области военно-технического сотрудничества - России?