Следующие президентские выборы А.Лукашенко (Беларусь) назначены на 26/01/25

11:25 23.10.2024

Выборы президента Белоруссии назначили на 26 января 2025 года, передает БелТА со ссылкой на соответствующее решение Палаты представителей республики.



"В следующем году в Беларуси состоится исключительно важное и значимое общественно-политическое событие - выборы президента, - сказал председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. - Именно президентские выборы определяют будущее Беларуси на ближайшие годы и направления ее дальнейшего развития".



Председатель белорусской ЦИК Игорь Карпенко заявил о готовности к началу избирательной кампании.