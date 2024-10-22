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|Следующие президентские выборы А.Лукашенко (Беларусь) назначены на 26/01/25
11:25 23.10.2024
Выборы президента Белоруссии назначили на 26 января 2025 года, передает БелТА со ссылкой на соответствующее решение Палаты представителей республики.
"В следующем году в Беларуси состоится исключительно важное и значимое общественно-политическое событие - выборы президента, - сказал председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. - Именно президентские выборы определяют будущее Беларуси на ближайшие годы и направления ее дальнейшего развития".
Председатель белорусской ЦИК Игорь Карпенко заявил о готовности к началу избирательной кампании.