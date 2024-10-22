РосАрмия продолжает "варить" Селидовский котел

11:50 23.10.2024

ШАНСОВ НА СПАСЕНИЕ МИНИМУМ: КРУПНЕЙШИЙ КОТЕЛ "СЖИМАЕТСЯ" В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН. РУССКИЕ ПОЧТИ "ЗАКРЫЛИ" СЕЛИДОВО

На Донецком фронте продолжается активная фаза боев практически на всех участках - наши бойцы активно давят противника с разных направлений, закрываются огневые мешки, в которых заперты тысячи солдат ВСУ. Русская армия разрушает оборонительные линии противника, захватывая ключевые вражеские опорники. Крупнейший котел "сжимается" в режиме онлайн. Русские почти "закрыли" Селидово. Шансов на спасение минимум.



Совсем недавно практически весь Донецкий фронт пришел в движение, которое стремительно развивается по всем направления - противник даже подтверждает рывок русских бойцов в районе Часова Яра и полное пробитие одного из участков обороны.



Ряд источников со ссылкой наших фронтовиков сообщают, что формируется крупнейший котел, в котором под открытым огнем нашей артилерии, авиации и дронов остаются тысячи украинских солдат. Все пути к Покровску блокированы, осталась единственноая дорога, к которой походят наши бойцы. Крупнейший котел "сжимается" в режиме онлайн. Донбасс близок к полному освобождения как никогда с начала войны в 2014 году.



Селидово в окружении, три полукольца блокируют возможности для активного отступления ВСУ, сдерживая их под плотным огнем. Оборона противника пробита за предущие сутки до 5 км вглубь.



Военный корреспондент Евгений Лисицын подтверждает со ссылкой на наших бойцов с мест, что дороги на Покровском направлении полностью под нашим огневым контролем - остается, так называемая, "дорога жизни", по которой противник пытается везти резервы, одновременно с этим части ВСУ по ней пытаются бежать, бросая оружие. Борьба идет ожесточенная.



Медиа, принадлежащиу украинскому ГУР, подтверждают плачевной состояние киевской армии на участке в районе Горняка и Селидово. "Военкоры русской Весны" цитируют:



Российские войска вошли на восточные окраины Селидово. При этом украинские медиабоевики сообщают, что Армия России вошла еще и в северную часть города. Боевик с позывным "Мучной" пишет, что бои идут с севера в промзоне. Кроме того, украинские военные аналитики вчера подтверждали выход наших войск на окрестности Вишневого к западу от Селидово. Этот выход грозит окружением города, так как трасса Селидово-Покровск видится из Вишневого напрямую. Крупные продвижения российский войск ГУРовский ресурс показал к западу от Цукурино, а также к востоку от Курахово. Российские войска уже ведут бои в центре Горняка, а южнее двухкилометровое продвижение за Угледаром в сторону Богоявленки.



Ранее сообщалось, что более 60 процентов территории Горняка под нашим контролем. Последним населенным пунктом на этом участке остается Александрополь, за который идут бои. Подтвердили потерю противником населенного пункта Зоряное. На Кураховском направлении наши войска постепенно выравнивают фронт между Островским и Максимильяновкой. На юге наблюдается продвижение по лесным массивам, и передовые группы уже входят в дачный поселок "Энергетик" недалеко от Курахово.



Основные бои на Покровском направлении продолжаются по флангам от Селидово. Ветеран ЧВК Вагнера, автор канала Condottiero ранее также заявил, что, узел обороны врага в Селидово изначально формировался в южном направлении, позже был перестроен на Запад, но поздно - драгоценное время потеряно:



Три из пяти основных опорных пунктов противника были успешно преодолены. Остались два: первый - в Вишневом, второй - на пересечении дороги в город и трассы на Покровск. Таким образом, "котел" начинает сжиматься.



Таким образом, по различным оценкам, на данный момент формируется крупнейший "котел" на Донецком фронте.



Win/Win подтверждает практически полное окружение врага в Селидово: сформировано три полукольца, "шансы на спасение минимальны".