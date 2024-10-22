Актуализируем прошлое. Отчизна - это опыт отцов, - Иван Охлобыстин

12:00 23.10.2024

актуализируем прошлое, из которого появились в настоящем, чтобы обрести будущее



Я задумался: а что мы действительно знаем и, главное, помним о своих предках? Ведь нас почти столетие приучали к мысли, что это как-то смешно, как-то даже неприлично. Нет, разумеется мы почитали известных полководцев, ученых, литераторов, но лично наших героев, близких по крови, мы часто вспоминаем? Ведь каждый из нас вселенная, имеющая свою личную историю, в ходе которой появилось наше "я". А причиной атомизации нашего общества стала сознательно прививаемое извне равнодушие к истинной природе каждого отдельно, подмена частного общим. Будучи неинтересны сами себе мы не можем стать интересными другим. О каком тогда общем может идти речь, если общее складывается из частного?



Только фальшивое общее. Легко подменяемое извне, в зависимости от потребностей текущего времени.



Как показывает опыт, в этом "общем" цари легко заменяются генеральными секретарями, а те еще легче Микки Маусами.



Была позитивная попытка "Бессмертного полка", но что-то случилось и... Где он?



Видимо кому-то это невыгодно.



Но почему бы не попытаться вновь? Ведь Отчизна - это опыт отцов. Абсолютно конкретных отцов вначале и совокупно, по результату сложения опыта каждого из них.



Давайте поделимся нашими личными отчизнами. Быть может мы иначе взглянем на друг друга. Да и на себя тоже. Актуализируем прошлое, из которого появились в настоящем, чтобы обрести будущее. Иначе никак.



22.10.24