Еще раз о "пророчестве" Генри Киссинджера насчет Израиля,- В.Катасонов

13:03 23.10.2024 23.10.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Сохранится ли еврейское государство по итогам нынешней эскалации – большой вопрос



В 2012 году патриарх мировой геополитики Генри Киссинджер сделал шокирующее заявление: "Через 10 лет Израиля не будет". Оно было очень коротким, без каких-либо комментариев со стороны этого геополитика. Заявление тем более шокирующее, что исходило оно от политика, который по национальности еврей. И, казалось бы, как еврей Киссинджер должен был делать все возможное и невозможное для того, чтобы Израиль не только сохранился, но и продолжал укрепляться. Примечательно, что заявление политического патриарха было бесстрастным. Сродни заявлению какого-нибудь астронома о том, что через десять лет во Вселенной сгорит какая-нибудь звезда. Бесстрастие Киссинджера списали на его дипломатические способности скрывать свои чувства.



На протяжении всех десяти лет после этого откровения Киссинджера эксперты и геополитики разных мастей пытались понять и объяснить, что имел в виду американский политический гуру. Впрочем, некоторые не особенно ломали голову по данному вопросу, считая, что "патриарх" стал впадать в старческий маразм (ему в 2012 году шел уже девяностый год). Такая версия стала еще более убедительной после того, как в 2022 году истек десятилетний срок с момента озвучивания "пророчества", а Израиль как стоял, так и продолжал стоять. И обстановка в Израиле и вокруг Израиля не предвещала никаких особых угроз для еврейского государства.



Но вот спустя одиннадцать лет после резонансного заявления Киссинджера началась война между Израилем и палестинцами. По началу большинство СМИ представляли события, которые начались на Ближнем Востоке 7 октября 2023 года, как "досадную случайность", как локальный террористический акт со стороны ХАМАС, как "халатность" со стороны специальных служб и Вооруженных сил Израиля. И что этот локальный конфликт удастся быстро купировать. Вместо этого пламя конфликта стало разгораться все сильнее и сильнее. И было уже видно невооруженным глазом, что Израиль не пытается тушить пожар, а, наоборот, подливает в него все большие порции бензина.



Сегодня уже почти ни у кого нет сомнения в том, что длящийся на Ближнем Востоке второй год вооруженный конфликт никакая не случайность, а хорошо подготовленная Израилем операция, имеющая свои далеко идущие цели и разворачивающаяся по определенному плану.



И в зарубежных, и в российских СМИ высказываются мнения, что подготовка нынешней войны началась, по одним данным, десять лет назад, по другим – даже два десятилетия назад.



Трудно даже подсчитать, сколько было вооруженных конфликтов между Израилем, с одной стороны, и палестинцами и соседними арабскими государствами – с другой. Наиболее масштабные: арабо-израильская война 1948-1949 годов; Шестидневная война 1967 года (в ходе которой Израиль захватил территории, населенные палестинскими арабами); Война Судного дня 1973 года; Ливанская война 1982 года (изгнание ООП из Ливана в Тунис); Вторая ливанская война 2006 года. Был ряд более локальных военных операций Израиля в секторе Газа: "Литой свинец" (2008-2009 гг.); "Облачный столп" (2012 г.); "Нерушимая скала" (2014 г.); "Черный пояс" (2019 г.).



Конечно, ни одна из названных войн и операций не была чистым экспромтом для Израиля. Действовал уже хорошо отработанный сценарий (алгоритм). Почти каждый конфликт и каждая война начинались с того, что арабов провоцировали на то, чтобы именно они совершили, образно говоря, первый выстрел. Еврейское государство (как правило совместно с США) готовило их заранее – как в политическом, так и военно-техническом плане. Более того, сегодня известно, что, скажем, в подготовке Шестидневной войны и Войны Судного дня принимал самое активное участие Генри Киссинджер (во втором случае как советник президента США по национальной безопасности и как государственный секретарь США). Американский политический гуру хорошо знает кухню подготовки и провоцирования Израилем войн.



Важнейшей целью таких войн было расширение границ еврейского государства. Шаг за шагом евреи двигались к не очень широкого афишируемой цели – созданию Великого Израиля. Понятие "Великий Израиль" было введено в оборот еще в начале прошлого столетия. Оно фигурирует в документах Всемирной сионистской организации, которая была учреждена на Первом сионистском конгрессе, который состоялся в августе 1897 года в городе Базеле, Швейцария. Для того чтобы создать Великий Израиль, сионистам надо было для начала иметь хотя бы какую-то территорию в Палестине со статусом еврейского государства. Сегодня немало историков, которые с высоты XXI века лучше начинают понимать смысл многих глобальных событий ХХ века. Прежде всего, смысл двух мировых войн. По мнению таких историков, трудно переоценить роль сионистов в подготовке и разжигании указанных войн. Для них эти войны были средством создания Государства Израиль.



Справедливости ради следует признать, что некоторые политики и наблюдатели это понимали еще в прошлом столетии. Среди них особо следует выделить английского журналиста и писателя Дугласа Рида (1895-1976 гг.). Свое мнение о роли сионистов в разжигании двух мировых войн он изложил в книге "Спор о Сионе. 2500 лет еврейского вопроса" (Дуглас Рид писал книгу в 1949-1956 гг., впервые издана она была после его смерти – в 1977 году). Толчком для написания книги стало решение ООН в 1948 году об учреждении Государства Израиль. Понимая глубоко всю подноготную этого решения, Дуглас Рид прозорливо писал, что проект Израиля – мина под все человечество, что он делает почти неизбежной третью мировую войну. После выхода в свет книги Дугласа Рида многие характеризовали автора и его работу словами "алармизм", "конспирология", "антисемитизм" и т. п. Книгу изымали из библиотек и книжной торговли, издателям книги угрожали…



Со времени завершения работы Дугласа над книгой прошло уже почти семь десятков лет. Но все события вокруг Израиля развиваются так, как и предсказывал английский журналист. В книге "Спор о Сионе" я насчитал примерно два десятка мест, где автор прямо говорит, что создание Государства Израиль приведет к третьей мировой войне. Почему? Потому что сионистам, которые добивались создания еврейского государства, оно (Государство Израиль) нужно для того, чтобы получить власть над всем миром. Мир будет сопротивляться. Сионистам придется применять силу (в том числе ядерное оружие), чтобы сломить сопротивление мира. Впрочем, Дуглас Рид говорил, что третья мировая война де-факто уже началась после окончания второй и уж точно после создания Израиля в 1948 году. Просто она не перешла в очень горячую и убийственную фазу: "Фактически третья мировая война началась сразу же после того, как закончились сражения второй, непрестанно с тех пор распространяясь вширь, то тут, то там во всем мире. Надо лишь немного поддуть с какой-либо стороны, чтобы она разгорелась в новую всеобщую войну". Дуглас Рид предсказывал, что убийственная фаза может наступить в конце ХХ века. Тут он ошибся. Вероятно, хотя бы отчасти эту ошибку (скорее неточность) можно объяснить тем, что безрассудную гонку бесноватых сионистов к мировому господству сдерживали такие политики, как Генри Киссинджер. В нынешнем столетии таких политиков уже не осталось (или, по крайней мере, они уже не у дел), поэтому движение к горячей и убийственной фазе третьей мировой войны резко ускорилось.



Судя по всему, Генри Киссинджер, произнося слова "через 10 лет Израиля не будет", опирался не на какие-то мистические откровения "свыше", а на секретную информацию о подготовке Израиля (с помощью США) к большой войне на Ближнем Востоке (отмечу, что до последнего дня своей жизни, наступившего 29 ноября 2023 года, Киссинджер имел доступ к секретной информации Белого дома, Госдепа и американских спецслужб). Не исключаю, что в 2012 году, когда Киссинджер озвучил свой приговор Израилю, он мысленно мог сказать, что через 10 лет не будет и человечества. Но воздержался от такого апокалиптического пророчества.



Когда Киссинджер был еще дееспособным политиком, он пытался минимизировать риски гибели Израиля (а может быть, и человечества). Путем определения с помощью ООН и международного права точных границ Государства Израиль. Но до сих пор Израиль остается государством без внятных границ. Это признается и в "Электронной еврейской энциклопедии" (см. статью "Планы раздела Палестины"). Примечательно, что власти Израиля не считают отсутствие четких пространственных контуров государства актуальной проблемой. А некоторые юристы Израиля вообще полагают, что территория не является обязательным атрибутом государства (см.: "Конституционное право зарубежных стран". Под общей редакцией члена-корреспондента РАН, профессора М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо и Ф. М. Энтина. М., 2008, стр. 1023).



Для справки отмечу, что суверенная территория Израиля, сложившаяся в результате войны 1949 года (признана де-факто большинством стран мира), приблизительно равна 20,77 тыс. км², из которых 2 % заняты водой. После Шестидневной войны полная площадь территории, контролируемой Израилем, включая Палестинскую автономию и территории, составила уже 27,80 тыс. км².



На сегодняшний день более или менее отрегулированы границы Израиля с Египтом и Иорданией. Границы Израиля с Ливаном и Сирией официально не урегулированы. Впрочем, Израиль, как показывает опыт, при необходимости с легкостью отбросит любые межгосударственные договоренности о границах. Для этого необходимо организовать незамысловатую пограничную провокацию. Какое международное право, если Израиль объявил Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша персоной нон грата? Организация Объединенных Наций в 1948 году дала еврейскому государству жизнь, а теперь неблагодарное дитя посылает родителя куда подальше.



Об экспансионистских планах Израиля можно узнать не только из секретных документов (типа тех, которыми в 2012 году воспользовался Киссинджер). Все эти "секреты" лежат под ярким уличным фонарем. Вот, например, откровения израильского министра финансов Бецалеля Смотрича. Франко-германская студия Arte Reportage недавно выпустила документальный фильм под названием "В Израиле: министры хаоса". В нем мы видим упомянутого министра, который заявляет: "Я хочу еврейское государство… которое действует в соответствии с ценностями еврейского народа… Написано, что будущее Иерусалима - расширяться до Дамаска". Закадровый голос прокомментировал эти слова: "У Бецалеля Смотрича радикальное видение земли обетованной, и оно включает в себя все палестинские земли, а также территории в Иордании, Сирии, Ливане, Ираке, Египте и даже в Саудовской Аравии".



Об экспансионистских планах Израиля (и стоящих за ним сионистов) можно узнать, даже не читая книг, газет и не смотря фильмов. Зайдите в интернет и посмотрите на одеяния израильского солдата. На рукавах униформы прилеплен знак, который представляет собой гипотетическую карту Большого Израиля. Эта карта охватывает территории, включающие части Турции, Саудовской Аравии, Египта, а также Ирана и стран Персидского залива. Практически весь Ближний Восток, что намного превышает ту территорию, которую принято называть Палестиной.



Таких обширных территорий Израиль не имел даже во времена расцвета еврейского государства при царях Давиде и Соломоне. Для сионистов это ничего не значит. Им наплевать на историю еврейского народа и Израиля. Они рвутся к мировой власти. Сначала – Ближний Восток, а потом и все человечество.



Кстати, многие политики и государственные деятели хорошо понимают эти амбиции так называемых "евреев". А некоторые сегодня начинают все называть своими именами. Я только что вернулся из Турции; находясь там, я почувствовал, что местной прессе был дан "зеленый свет" на честное и откровенное описание причин и возможных последствий нынешней войны на Ближнем Востоке. Грамотные, образованные турки (с которыми мне довелось общаться) прекрасно понимают, что Израиль – не случайный, а запланированный итог двух мировых войн. Что сейчас разгорается третья мировая и что сионистам нужен Великий Израиль. А это уже непосредственная угроза Турции. Примечательно, что эту угрозу уже несколько раз озвучил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он отметил, что следующей целью Израиля после Газы и Ливана могут стать "турецкие земли". На фестивале авиации, космонавтики и технологий в аэропорту Адана-Шакирпаша 5 октября турецкий президент заявил: "Израиль реализует коварный план, который не ограничивается сектором Газа, Западным берегом реки Иордан и Ливаном. Не нужно быть пророком, чтобы увидеть его конечную цель. Любой, кто знает историю в целом, историю религий, политики и дипломатии, легко увидит связь с Иерусалимом, мечетью Аль-Акса и иллюзией о Земле обетованной. Мы же прекрасно знаем, что такое Земля обетованная. Они буквально вступают в гонку, чтобы бросить вызов Турции. Нынешняя израильская администрация раскрывает свои истинные намерения каждым заявлением и каждой картой, которую демонстрирует".



Эрдоган заявил на недавно прошедшей Конференции будущего Палестины в Анкаре, что называть Израиль государством было бы неправильно. По его мнению, государства без границ не бывает. Эрдоган напомнил, что на 74-й Генассамблее ООН он поднимал вопрос о границах Израиля, на который не получил ответа. Уж если Генри Киссинджер в свои лучшие годы не сумел решить вопрос о границах Израиля, то Эрдогану при нынешнем раскладе в ООН это тем более не под силу.



Эрдоган уже неоднократно называл нынешнего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "новым Адольфом Гитлером". Турецкий президент очень надеется, что "новый Адольф Гитлер" будет также повержен, как и тот, первый, который возглавлял Третий рейх. Гитлер и фашизм были в 1945 году повержены. Но Германия сохранилась. Сохранится ли Израиль после нынешней заварухи – большой вопрос. Киссинджер полагал, что не сохранится. Источник - fondsk.ru

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