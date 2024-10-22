Кыргызскому государству и его дипломатии 3 тысячи лет - президент Садыр Жапаров

13:05 23.10.2024

Дипломатическая служба кыргызского народа образовалась 3 тысячи лет назад, заявил президент Садыр Жапаров на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Министерства иностранных дел.

Он отметил, что история кыргызской дипломатии "идет рука об руку" с историей народа. В древности кыргызы устанавливали отношения не только с соседними племенами, но и с великими империями, создавали военно-политические союзы и заключали соглашения с другими государствами.



"Китайский историк Ю Тайшан в своих исследованиях подтвердил существование кыргызского государства еще в X веке до нашей эры. Следовательно, дипломатическая служба нашего народа возникла 3 тысячи лет назад. Кыргызские государства в свое время активно сотрудничали со всеми соседними странами, включая великую Китайскую империю. Приведу интересный факт: с 643-го по 747 год в Китае было зарегистрировано 11 кыргызских посольств", - рассказал президент.



Он подчеркнул, что кыргызская дипломатия развивалась на основе многовековой истории народа.

"Даже когда возникала угроза государственности, кыргызский народ, опираясь на национальные ценности, умело использовал дипломатические средства, чтобы сохранить свободу, суверенитет и возможности для всестороннего развития. История полна таких примеров", - отметил Жапаров.

По его словам, сегодня ценный опыт предков приобретает особую значимость, а Кыргызстан "всегда отстаивал и будет отстаивать принципы международного права, основанные на мирном сосуществовании с другими государствами".